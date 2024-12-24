МЗС вручило відзнаку розробникам S.T.A.L.K.E.R 2 за внесок у зміцнення України

Нагородження. Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ України у вівторок, 24 грудня, урочисто вручило нагороду компанії GSC Game World, яка є розробником української гри S.T.A.L.K.E.R 2. Відзнака була видана за важливий внесок у популяризацію України на міжнародній арені.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Читайте також:

Нагорода розробникам гри S.T.A.L.K.E.R 2

У церемонії взяли участь Перша леді Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, дипломати, представники державного та громадського сектору, митці, лідери громадської думки та медійники.

Олена Зеленська на премії. Фото: МЗС

МЗС урочисто вручило відзнаку почесного амбасадора України у сфері цифрової дипломатії компанії GSC Game World, яка розробила гру S.T.A.L.K.E.R. 2. Її відзначили за важливий внесок у популяризацію України на міжнародній арені.

Гра створювалася під час повномасштабного вторгнення, що зробило її символом незламності українського народу. Вона є культурним надбанням, оскільки містить багато елементів архітектури, написів із національними мотивами, книг, а також українську озвучку з народними та сучасними піснями.

"Дякую за таку велику честь і визнання. Пишаюся бути частиною команди GSC Game World. Вдячний ЗСУ за можливість творити та працювати на користь нашої Батьківщини", — сказав власник компанії Максим Кріппа.

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2

Гра вийшла 20 листопада 2023 року. Це постапокаліптичний шутер, події якого відбуваються у Чорнобильській зоні. Після аварії у 1986 році вона перетворилася на містичне місце, повне аномалій, мутантів та таємничих артефактів.

Гравець бере на себе роль сталкера — шукача артефактів, який досліджує середовище зони та бореться за виживання. Гра з перших днів отримала великий відгук серед гравців по всьому світу.

Номінанти на цьогорічну премію

Відомо, що цього року номінантами відзнаки "Почесний амбасадор" стали: у сфері експертної дипломатії — Наріман Джелял, у сфері спортивної дипломатії — Паралімпійська збірна України, у сфері кулінарної дипломатії — Маріанна Душар, у сфері науково-освітньої дипломатії — Ірина Матяш, у сфері культурної дипломатії — Андрій Різоль, у сфері цифрової дипломатії — Команда GSC Game World, у сфері економічної дипломатії — компанія "Нова Пошта", у номінації "Справа життя" — Богдан Гаврилишин, у номінації "Воля до перемоги" — Максим Буткевич.

Олена Зеленська та Андрій Сибіга на премії. Фото: МЗС

Хто може стати Почесними амбасадорами

"Почесними амбасадорами" можуть стати люди чи компанії, діяльність або внесок яких: мав відчутний політичний, економічний, культурний ефект для просування позитивного іміджу України за кордоном.

Також це стосується тих осіб, які стали причиною широкого позитивного розголосу про Україну за кордоном та тих, хто спричинив помітні зміни в ставленні до України чи вплинув на прийняття рішень на користь України.

Крім того, за премію можуть змагатися люди, які сприяли захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб України за кордоном, а також національних інтересів України, просуванню до членства в ЄС та НАТО, розбудові партнерських відносин з іншими країнами, розвитку економічних зв’язків, залученню значних міжнародних інвестицій та суттєво допоміг розбудові спроможності держави у сфері публічної дипломатії.

Церемонія нагородження. Фото: МЗС

Раніше Кріппа заявив, що за перші 36 годин після виходу було продано понад один мільйон копій. Загалом над грою працювало близько 470 людей: 200 з них співробітники з різних країн світу, а 270 — з України.

Також колишній Team Lead дизайнерів рівнів GSC Game World Денис Рудий розповів, як створювалися локації в популярній грі S.T.A.L.K.E.R. 2.