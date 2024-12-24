МИД вручил отличие разработчикам STALKER 2 за вклад в укрепление Украины

Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 получили награду от МИДа
Министерство иностранных дел Украины во вторник, 24 декабря, торжественно вручило награду компании GSC Game World, которая является разработчиком украинской игры S.T.A.L.K.E.R 2. Награда была выдана за важный вклад в популяризацию Украины на международной арене.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Награда разработчикам игры S.T.A.L.K.E.R 2
В церемонии приняли участие Первая леди Елена Зеленская, министр иностранных дел Андрей Сибига, дипломаты, представители государственного и общественного сектора, художники, лидеры общественного мнения и медийщики.
МИД торжественно вручил награду почетного посла Украины в сфере цифровой дипломатии компании GSC Game World, разработавшей игру S.T.A.L.K.E.R 2. Ее отметили, как важный вклад в популяризацию Украины на международной арене.
Игра создавалась во время полномасштабного вторжения, что сделало ее символом несокрушимости украинского народа. Она является культурным достоянием, поскольку содержит много элементов архитектуры, надписей с национальными мотивами, книг, а также украинскую озвучку с народными и современными песнями.
"Спасибо за столь большую честь и признание. Горжусь быть частью команды GSC Game World. Благодарен ВСУ за возможность творить и работать на пользу нашей Родины", — сказал владелец компании Максим Криппа.
Что известно о STALKER 2
Игра вышла 20 ноября 2023 года. Это постапокалиптический шутер, события которого происходят в Чернобыльской зоне. После аварии в 1986 году она превратилась в мистическое место, полное аномалий, мутантов и таинственных артефактов.
Игрок берет на себя роль сталкера — искателя артефактов, которые исследует среду зоны и борется за выживание. Игра с первых дней получила большой отклик среди игроков по всему миру.
Номинанты на премию этого года
Известно, что в этом году номинантами отличия "Почетный амбассадор" стали: в сфере экспертной дипломатии — Нариман Джелял, в сфере спортивной дипломатии — Паралимпийская сборная Украины, в сфере кулинарной дипломатии — Марианна Душар, в сфере научно-образовательной дипломатии — Ирина Матяш, в сфере культурной дипломатии — Андрей Ризоль, в сфере цифровой дипломатии — Команда GSC Game World, в сфере экономической дипломатии — компания "Новая Почта", в номинации "Дело жизни" — Богдан Гаврилишин, в номинации "Воля к победе" — Максим Буткевич.
Кто может стать Почетными амбассадорами
"Почетными амбассадорами" могут стать люди или компании, деятельность или вклад которых: обладал ощутимым политическим, экономическим, культурным эффектом для продвижения позитивного имиджа Украины за рубежом.
Также это касается тех лиц, которые стали причиной широкой позитивной огласки об Украине за рубежом и тех, кто повлек за собой заметные изменения в отношении Украины или повлиял на принятие решений в пользу Украины.
Кроме того, за премию могут соревноваться люди, способствовавшие защите прав и интересов физических и юридических лиц Украины за рубежом, а также национальным интересам Украины, продвижению к членству в ЕС и НАТО, развитию партнерских отношений с другими странами, развитию экономических связей, привлечению значительных международных инвестиций и существенно помогло развитию способности государства в сфере публичной дипломатии.
Ранее Криппа заявил, что за первые 36 часов после выхода было продано более одного миллиона копий. Всего над игрой работало около 470 человек: 200 из них сотрудники из разных стран мира, а 270 из Украины.
Также бывший Team Lead дизайнеров уровней GSC Game World Денис Рыжий рассказал, как создавались локации в популярной игре S.T.A.L.K.E.R 2.
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