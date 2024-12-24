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Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 получили награду от МИДа

24 декабря 2024 17:42
Евгения Брюховецкая - редактор
МИД вручил отличие разработчикам STALKER 2 за вклад в укрепление Украины
Награждение. Фото: МИД
Евгения Брюховецкая - редактор

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 24 декабря, торжественно вручило награду компании GSC Game World, которая является разработчиком украинской игры S.T.A.L.K.E.R 2. Награда была выдана за важный вклад в популяризацию Украины на международной арене.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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В церемонии приняли участие Первая леди Елена Зеленская, министр иностранных дел Андрей Сибига, дипломаты, представители государственного и общественного сектора, художники, лидеры общественного мнения и медийщики.

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Елена Зеленская на премии. Фото: МИД

МИД торжественно вручил награду почетного посла Украины в сфере цифровой дипломатии компании GSC Game World, разработавшей игру S.T.A.L.K.E.R 2. Ее отметили, как важный вклад в популяризацию Украины на международной арене.

Игра создавалась во время полномасштабного вторжения, что сделало ее символом несокрушимости украинского народа. Она является культурным достоянием, поскольку содержит много элементов архитектуры, надписей с национальными мотивами, книг, а также украинскую озвучку с народными и современными песнями.

"Спасибо за столь большую честь и признание. Горжусь быть частью команды GSC Game World. Благодарен ВСУ за возможность творить и работать на пользу нашей Родины", — сказал владелец компании Максим Криппа.

Что известно о STALKER 2

Игра вышла 20 ноября 2023 года. Это постапокалиптический шутер, события которого происходят в Чернобыльской зоне. После аварии в 1986 году она превратилась в мистическое место, полное аномалий, мутантов и таинственных артефактов.

Игрок берет на себя роль сталкера — искателя артефактов, которые исследует среду зоны и борется за выживание. Игра с первых дней получила большой отклик среди игроков по всему миру.

Номинанты на премию этого года

Известно, что в этом году номинантами отличия "Почетный амбассадор" стали: в сфере экспертной дипломатии — Нариман Джелял, в сфере спортивной дипломатии — Паралимпийская сборная Украины, в сфере кулинарной дипломатии — Марианна Душар, в сфере научно-образовательной дипломатии — Ирина Матяш, в сфере культурной дипломатии — Андрей Ризоль, в сфере цифровой дипломатии — Команда GSC Game World, в сфере экономической дипломатии — компания "Новая Почта", в номинации "Дело жизни" — Богдан Гаврилишин, в номинации "Воля к победе" — Максим Буткевич.

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Елена Зеленская и Андрей Сибига на премии. Фото: МИД

Кто может стать Почетными амбассадорами

"Почетными амбассадорами" могут стать люди или компании, деятельность или вклад которых: обладал ощутимым политическим, экономическим, культурным эффектом для продвижения позитивного имиджа Украины за рубежом.

Также это касается тех лиц, которые стали причиной широкой позитивной огласки об Украине за рубежом и тех, кто повлек за собой заметные изменения в отношении Украины или повлиял на принятие решений в пользу Украины.

Кроме того, за премию могут соревноваться люди, способствовавшие защите прав и интересов физических и юридических лиц Украины за рубежом, а также национальным интересам Украины, продвижению к членству в ЕС и НАТО, развитию партнерских отношений с другими странами, развитию экономических связей, привлечению значительных международных инвестиций и существенно помогло развитию способности государства в сфере публичной дипломатии.

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Церемония награждения. Фото: МИД

Ранее Криппа заявил, что за первые 36 часов после выхода было продано более одного миллиона копий. Всего над игрой работало около 470 человек: 200 из них сотрудники из разных стран мира, а 270 из Украины.

Также бывший Team Lead дизайнеров уровней GSC Game World Денис Рыжий рассказал, как создавались локации в популярной игре  S.T.A.L.K.E.R 2.

МИД Украина компьютерные игры награда STALKER 2

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