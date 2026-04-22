Будинок української книги на Книжковій країні: третий большой сбор литературы для библиотек в селах

С 23 по 26 апреля становитесь частью сообщества книжных меценатов, которые поддерживают библиотеки в селах. В рамках фестиваля Книжкова країна на ВДНХ Будинок української книги будет собирать современные украиноязычные издания. Инициатива будет работать на ВДНХ в павильоне №2.

Будинок української книги — это всеукраинская инициатива, которая пополняет фонды сельских библиотек Украины современной украиноязычной литературой, чтобы сохранять библиотеки, как культурные центры общин. И популяризирует чтение на украинском, благодаря чему сохраняется память поколений, передается опыт, формируется сознание и критическое мышление.

Какие результаты проекта?

Проект начал свою работу осенью 2025 года при поддержке Книжной Страны на ВДНХ. В течение этого времени было организовано два больших собрания литературы. С помощью неравнодушных украинцев и при поддержке партнеров БУК собрал более 1700 книг, которые пополнили фонды 10 библиотек в разных регионах. Это библиотеки Харьковщины, Николаевщины, Тернопольщины, Черниговщины, Черкасщины, Одесщины, Львовщины, Днепропетровщины и Волынской области. Но в базе БУК до сих пор остается около 300 запросов от библиотекарей.

Почему важно присоединиться?

С начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более 770 библиотек и более 5 миллионов книжных фондов, включая периодику. Дополнительно списано более 26 миллионов экземпляров российской и устаревшей литературы. Кроме разрушений, украинские библиотеки сталкиваются с системными вызовами: общенациональное недофинансирование, отсутствие государственного приоритета в культурной сфере, исчезновение и оккупация сел, а также распространенное восприятие библиотек как советского наследия вместо современных культурных пространств.

Как присоединиться?

Прийти на Книжкову країну на ВДНХ - принести любимую украиноязычную книгу из дома или купить в пространстве партнеров book.ua.space или на фестивале.

Найти Будинок української книги (Павильон №2) - оставить в нем книгу.

Возраст читателей, тематика книг, украинская или мировая литература - не имеет значения. Главное, чтобы книга была издана на украинском языке, и не позднее 2000 года.

Читайте также:

Социальный проект - Будинок української книги (БУК) создан по инициативе холдинга Live Media HUB (в состав которого входят медиа Новини.LIVE, ТыКиев и Ukraine Breaking News). По завершению фестиваля организаторы выберут библиотеки из сформированной базы БУК с помощью генератора случайных чисел и пришлют все собранные книги.