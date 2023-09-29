"Помогает поддержка близких и друзей": как живет защитник после протезирования в Вашингтоне

Воин Александр Дробатюк. Фото: Протезирование украинских военных 2023

Прошло 10 месяцев, когда Александр Дробатюк получил высокотехнологичный протез нижней конечности и прошел реабилитацию в клинике MCOP в Вашингтоне. Мы узнали, как живет защитник с новой ногой, и о его жизненных планах на ближайшее будущее.

История Александра

Напомним, что до войны Александр Дробатюк занимался доставкой автомобилей из Америки и Европы, но 24 февраля твердо решил стать на защиту страны. Мужчина пошел в терроборону в родной Одесской области, а впоследствии — на передовую пехотинцем-пулеметчиком. Находясь на позициях в Николаевской области, Саша вместе с собратьями попал под минометный обстрел, и в результате тяжелого ранения потерял левую ногу.

Читайте также:

Александр Дробатюк. Фото: Протезирование украинских военных 2023

В декабре прошлого года, благодаря проекту "Протезирование украинских военных 2023", созданному фондом Future For Ukraine и при поддержке мецената Вадима Столара, наш защитник получил протезирование и прошел реабилитацию в клинике MCOP в Вашингтоне. Сейчас Александр живет дома в Одессе и занимается благотворительной деятельностью.

О реабилитации

Александр, как поддерживаете свое физическое здоровье? Что дается сложнее всего?

Пока находился в больнице, проходил физическую реабилитацию. Затем занимался в спортзале. Сейчас, к сожалению, пришлось сделать перерыв из-за дел. Но в последнее время я стараюсь больше ходить. В среднем прохожу до 5 км! Хожу без палки, если есть такая возможность. Например, дома я без нее передвигаюсь. На улице, если ровная дорога, то использую только протез. Хотелось бы больше ровных дорог… Кто говорит, что в Украине плохие дороги, то они еще по тротуарам не ездили (смеется).

Александр Дробатюк вместе с другими защитниками. Фото: Протезирование украинских военных 2023

Сложнее всего, пожалуй, подниматься по лестнице. У меня ведь ранение высокое. И сама культя не поднимается, это просто физически невозможно. То есть, дело здесь не в протезе… А так больше никаких проблем нет.

О личном

Вы положительно настроены, и это хорошо — держите себя в руках!

Да, и физически, и психологически. Я со всем смирился — уже ничего нельзя изменить. Да, иногда бывает утром проснусь, посмотрю в зеркало и "накрывает" немного. Но быстро беру себя в руки! Помогает поддержка близких и друзей. А еще девушка у меня появилась (смущается). Потому поддержка у меня есть!

Расскажите, как познакомились с девушкой.

Познакомились мы не при очень положительных обстоятельствах — на поминках моего товарища, тоже военного. Летом был год после его смерти. Она пришла как подруга семьи, работали вместе. Так и познакомились. Но всегда нужно видеть что-то хорошее.

А как ваша девушка реагирует на то, что вы с протезом? Как к этому относятся друзья, собратья?

С девушкой мы сразу договорились, что это не какая-то жалость. Она говорит, что это моя изюминка (смеется). Собратья говорили, что хотят и себе такой протез. А я им отвечаю: "Нет, ребята, не нужны вам протезы — ходите на своих!". Это мы так шутили, конечно! Есть среди своих чуть-чуть черного юмора. Потому что без этого никак — он помогает отвлечься.

Александр Дробатюк вместе с другими защитниками. Фото: Протезирование украинских военных 2023

Вообще вопросов было много от окружающих. Большинство людей удивляет, что моя новая "нога" заряжается, а в мобильном приложении можно изменять настройки. Еще нужно видеть реакцию таксистов или людей, которые в этот момент рядом, когда я выхожу из машины. Поднята вверх протезированная нога, а потом я ее прокручиваю вниз (улыбается).

Реакция общества

Если говорить о реакции окружения, какой бы вы хотели ее видеть?

Разные есть люди — будто меня не замечают, или просто не хотят замечать, а есть такие, которые едва ли не насильно хотят помочь. Даже когда прошу этого не делать. Не знаю как другим, но мне это не очень нравится. И безразличие – это плохо, и чрезмерная активность тоже не очень хорошо.

Александр Дробатюк вместе с другим защитником. Фото: Протезирование украинских военных 2023

Должна быть золотая середина. Возможно, со временем это изменится. Надо объяснять людям, как реагировать на людей с протезом. Я штаны опускаю, и протез иногда вообще не виден. Не хочу это "афишировать", понимаете? Хочу, чтобы меня на равных воспринимали.

Александр, изменилась ли ваша жизнь после протезирования?

Есть некоторые бытовые изменения, но я быстро адаптировался. Проблем никаких нет. Единственное, что точно могу сказать, — я больше полюбил жизнь. Знаете, я очень боялся стать инвалидом. Это будет звучать жестко, но на передовой я себе думал: "Или жив, или на щите". О том, чтобы остаться с инвалидностью, я вообще не думал. Но после протезирования я понял, что есть еще такой вариант. Мне помогают родные, друзья, собратья. С последними мы постоянно встречаемся, если они находятся в городе по делам или в отпуске. И для них и для меня это поддержка.

Возвращение на службу

Раньше вы говорили, что хотели бы вернуться на службу в армии.

Хотел, но понимаю, что не могу, потому что из-за травмы могут возникнуть трудности. Однако хочется быть чем-нибудь полезным! Поэтому мы с собратьями открыли фонд "Объятия героя". Надо уже сейчас думать, как помочь защитникам и защитницам ПТСР.

Общество боится бойцов из ПТСР из-за того, что они могут сделать окружающим. Но мало кто поднимает тему того, что эти ребята могут причинить себе. Опыт войн в Афганистане, Вьетнаме показал очень большое количество самоубийств среди военных. Сейчас, к сожалению, в Украине этим вопросом никто особо не занимается.

Александр Дробатюк. Фото: Протезирование украинских военных 2023

Александр, мы знаем, что по программе "Протезирование украинских военных 2023", по которой вы получили протез в американской клинике, своей очереди протезирование за границей ожидает еще один защитник, Вадим Мищук. Что бы вы посоветовали ему и другим военным?

Следует знать, что жизнь продолжается! Это не проблема. Когда я был на протезировании в Вашингтоне, я познакомился с американскими солдатами с протезами рук и ног. И я понял, что жизнь продолжается и ею можно наслаждаться даже с протезом!

Недавно прошли "Игры Непокоренных" в Дюссельдорфе, где соперничают военнослужащие с ранениями. Просто смотришь на них и понимаешь — нельзя останавливаться, все возможно в этой жизни!

Напомним, что продолжается сбор на протезирование Вадима Мищука — бойца 72 ОМБр им. Черных запорожцев, который был награжден орденом "За мужество" Президентом Украины за оборону Авдеевки Донецкой области. Военный имеет сверхсложную ампутацию, поэтому протезирование возможно только за границей.

Помочь Вадиму Мищуку быстрее получить протез и вернуться к полноценной жизни можно сделав вклад на Монобанке или на сайте фонда.

Давайте поддержим тех, кто ценой собственного здоровья защищает наш покой!

Напомним, чтобы помочь людям, перенесшим ампутацию, восстановить оптимальную работу конечностей и подготовиться к процессу протезирования, украинская компания BetterMe разработала программу тренировок для людей с ампутациями в приложении BetterMe: Health Coaching.