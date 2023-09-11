Інклюзивний фітнес: тренування для людей з ампутаціями

Військові, які втратили кінцівки через війну: Андрій Барабаш, Богдан Новарчук, Олександр Будько, Олександр Чайка та Олена Познякова. Фото: BetterMe

За даними ВООЗ, близько 31 мільйона осіб у світі живуть з ампутованими кінцівками, а до 2030 року ця цифра може зрости до 38 мільйонів.

Щоб допомогти людям, які перенесли ампутацію, відновити оптимальну роботу кінцівок і підготуватися до процесу протезування, українська компанія BetterMe, яка дбає про фізичне й ментальне здоров’я понад 150 мільйонів людей по всьому світу, у співпраці з виробником біонічних протезів Esper Bionics та благодійним фондом Future For Ukraine, який забезпечує якісне протезування українських військових за кордоном, розробили програму тренувань для людей з ампутаціями у застосунку BetterMe: Health Coaching.

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Фізичні вправи для людей з інвалідністю

Втрата кінцівок впливає як на фізичне, так і на ментальне здоров’я, проте дослідження Journal of Intellectual Disability Research показало, що люди з інвалідністю, які регулярно займаються фізичними вправами, відчувають покращення самооцінки та якості життя.

Тренування для людей з ампутаціями від BetterMe — це цифровий інструмент, створений сертифікованими фізіотерапевтами, який надає людям з ампутованими кінцівками цілодобовий доступ до фізичних вправ.

Особливості програми

Програма передбачає тренування для людей з ампутацією верхньої або нижньої кінцівки (загалом понад 200 унікальних вправ) різної інтенсивності та тривалості. Комплекс складається з відео вправ, що виконуються п’ятьма людьми з різними видами протезів. Це дозволяє детально продемонструвати особливості кожної групи вправ.

Програма тренувань зосереджується на 4 важливих аспектах:

зміцнення м’язів кукси та кора для нормалізації ходи;

підтримка рухливості суглобів та профілактика м’язової скутості за допомогою вправ на гнучкість;

підвищення витривалості за допомогою кардіотренувань;

сприяння розвитку стабільності та загальної рівноваги за допомогою вправ на рівновагу.

Тренування для людей з ампутацією нижньої кінцівки

Комплекс містить тренування до та після встановлення протеза. Середня тривалість кожного тренування становить 25 хвилин. До програми входять такі вправи, як різні види планки, вправи лежачи на спині, скручування та розтяжка з протезом.

Тренування для людей з інвалідністю. Фото: BetterMe

Програму було спеціально розроблено лікарем-фізіотерапевтом, доктором фізичної терапії, спеціалістом із лікування ЧМТ Фархадом Остоварі (Dr. Farhad Ostovari, PT, DPT, CBIS) за сприяння фонду Future For Ukraine. Д-р Остоварі є клінічним директором із лікування та протезування пацієнтів, які перенесли ампутацію, центру ортопедії та протезування MCOP, офіційним партнером Міністерства оборони США з протезування військових.

Остоварі зазначає: "Регулярні тренування загалом покращують якість життя людей, які перенесли ампутацію. Моя програма тренувань для людей з ампутованими кінцівками допомагає зберегти гнучкість і запобігти скутості під час ходьби; елементи розтяжки зменшують м’язову напругу та підтримують рухливість суглобів. Крім того, регулярні фізичні вправи зменшують стрес, тривогу та депресію, які часто виникають у людей з ампутаціями".

Тренування-онлайн. Фото: BetterMe

Тренування для людей з ампутацією верхньої кінцівки

Програма тренувань для людей з ампутацією верхньої кінцівки містить тренування до та після встановлення протеза. Середня тривалість кожного тренування становить до 10 хвилин. До програми входять такі вправи, як згинання та розгинання рук, розпрямлення ліктьових суглобів тощо. Крім того, можна виконувати окремі вправи з використанням додаткового обладнання, наприклад, гантелей або вагових пластин.

Тренування для людей з інвалідністю. Фото: BetterMe

Програму розробив Данило Інтелегатор, лікар-реабілітолог, спеціаліст у галузі фізіотерапії на етапі протезування, спеціаліст з реабілітації ампутацій верхніх та нижніх кінцівок у протезно-ортопедичних установах.

"Ефективні фізичні вправи надзвичайно важливі для реабілітації людей з ампутованими кінцівками, підтримки загального здоров'я та розвитку рухливості. Ці вправи розроблені для того, щоб підготувати людей з ампутованими кінцівками до процесу протезування та допомогти їм відновити м'язову чутливість, координацію тощо. Крім того, люди, які вже користуються протезами, можуть виконувати ці вправи для підтримки м'язової активності", — зазначив Данило Інтелегатор.

У лютому 2022 року застосунок BetterMe: Health Coaching став безкоштовним для всіх українців. Крім того, для людей з ампутованими кінцівками, що живуть в інших країнах світу, BetterMe: Health Coaching надає знижку 80% від звичайної ціни. Ба більше, прибуток від плати за підписку спрямовуватиметься на забезпечення протезами українських військових.

Крім того, нещодавно компанія BetterMe у співпраці з Esper for Ukraine розпочала збір коштів на протези для українського військового, який втратив кінцівку внаслідок бойової травми. 100% прибутку буде передано на користь Esper for Ukraine, ініціативи Esper Bionics, спрямованої на протезування українського військового.

На моделях — одяг із благодійної колекції BetterMe. Фото: BetterMe

Де можна знайти тренування

Тренування для людей з ампутаціями представлені в застосункуBetterMe: Health Coaching, доступному для завантаження на iOS та Android.

BetterMe — українська компанія, яка дбає про фізичне й ментальне здоров’я понад 150 мільйонів людей по всьому світу. Компанія розробила два застосунки: BetterMe: Health Coaching та BetterMe: Mental Health. Зараз вони безплатні для українців. Також компанія запустила BetterMe Store з товарами для здорового та активного способу життя.

Esper Bionics — відзначений нагородами стартап у галузі аугментації людини, що розробляє першу у світі біонічну екосистему. Штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку, а науково-дослідні та виробничі офіси розташовані в Україні та Німеччині. Компанія Esper Bionics розробила Esper Hand, біонічний самонавчальний протез руки, зареєстрований FDA, і Esper Platform, хмарне програмне рішення для модернізації та персоналізації управління носимими пристроями.

Future for Ukraine — це благодійний фонд, який забезпечує якісне протезування українських військових за кордоном. Він надає допомогу за трьома основними напрямками: медична допомога, допомога дітям та допомога жінкам. Фонд заснований ініціативними українцями для допомоги людям, які постраждали від російської військової агресії в Україні.

Нагадаємо, двоє українських захисників, які втратили кінцівки в бою за рідні землі, першими пройшли протезування та процес реабілітації на базі клініки Steward Health Care Malta (SHCM).