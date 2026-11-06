Автомобиль из игры «S.T.A.L.K.E.R. 2» в Припяти. Фото: MK Foundation

В сети появились фотографии автомобиля Volkswagen с символикой видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2, сделанные на улицах заброшенной Припяти. Машину, которую легко спутать с транспортом из популярной игры, благотворительный фонд Максима Криппы передал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям для обеспечения работы подразделения беспилотных систем.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на MK Foundation.

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Автомобиль S.T.A.L.K.E.R. 2 в Припяти. Фото: MK Foundation

Автомобиль S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в реальной Припяти

В сети появились фотографии, которые легко спутать со скриншотами из S.T.A.L.K.E.R. 2. На них — автомобиль с символикой игры на фоне заброшенных зданий Припяти и знаменитого колеса обозрения.

Автомобиль S.T.A.L.K.E.R. 2 в Припяти. Фото: MK Foundation

На самом деле это не кадры из видеоигры, а реальные фотографии из Чернобыльской зоны. На снимках — Volkswagen с брендированием S.T.A.L.K.E.R. 2, NAVI и Maincast.

Этот автомобиль благотворительный фонд Максима Криппы передал ГСЧС для поддержки работы подразделения беспилотных систем.

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"Для расчетов БПЛА мобильность – это главное. Автомобиль без лишних украшений, простой и надежный, но именно такая техника сейчас нужна на выездах: чтобы быстро доставить оборудование в нужную точку, добраться до сложной локации и помочь людям", — рассказали в ГСЧС.

В MK Foundation отметили, что на этот раз атмосфера Зоны встретилась с реальностью: автомобиль из вселенной S.T.A.L.K.E.R. теперь будет помогать тем, кто защищает людей и реагирует на чрезвычайные ситуации.

"Не каждый день в Зоне – это игра. Иногда реальность S.T.A.L.K.E.R. пересекается с настоящей работой тех, кто защищает людей", – прокомментировали в MK Foundation.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 50-тысячной посетительницей интерактивной выставки Ukraine WOW стала госпожа Лилия из Волыни. Женщина приехала вместе с невестками и двухнедельным внуком. В честь события она получила подарок от S.T.A.L.K.E.R. 2, фанатами которой являются ее сыновья.

Также Новини.LIVE писал, что игра S.T.A.L.K.E.R.: "Зов Припяти" отметила 17-летие с момента выхода. Студия GSC Game World выпустила ее 2 октября 2009 года. Разработчики расширили игровой мир, усовершенствовали систему заданий и добавили новые механики выживания.