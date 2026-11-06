Автомобіль S.T.A.L.K.E.R. 2 в Прип’яті. Фото: MK Foundation

У мережі з'явилися фотографії автомобіля Volkswagen із символікою відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2, зроблені на вулицях покинутої Прип'яті. Машину, яку легко сплутати з транспортом із популярної гри, благодійний фонд Максима Кріппи передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій для забезпечення роботи підрозділу безпілотних систем.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на MK Foundation.

Реклама

Автомобіль S.T.A.L.K.E.R. 2 в Прип’яті. Фото: MK Foundation

Автомобіль S.T.A.L.K.E.R. 2 з'явився в реальній Прип'яті

У мережі з’явилися фотографії, які легко сплутати зі скриншотами зі S.T.A.L.K.E.R. 2. На них — автомобіль із символікою гри на тлі покинутих будівель Прип’яті та знаменитого колеса огляду.

Автомобіль S.T.A.L.K.E.R. 2 в Прип’яті. Фото: MK Foundation

Насправді це не кадри з відеогри, а реальні фотографії з Чорнобильської зони. На знімках — Volkswagen із брендуванням S.T.A.L.K.E.R. 2, NAVI та Maincast.

Цей автомобіль благодійний фонд Максима Кріппи передав ДСНС для підтримки роботи підрозділу безпілотних систем.

Читайте також:

"Для розрахунків БпЛА мобільність – це головне. Автомобіль без зайвих прикрас, простий і надійний, але саме така техніка зараз потрібна на виїздах: щоб швидко довезти обладнання у потрібну точку, дістатися складної локації та допомогти людям", — розповіли у ДСНС.

У MK Foundation зазначили, що цього разу атмосфера Зони зустрілася з реальністю: автомобіль із всесвіту S.T.A.L.K.E.R. тепер допомагатиме тим, хто захищає людей і реагує на надзвичайні ситуації.

"Не кожен день у Зоні – це гра. Іноді реальність S.T.A.L.K.E.R. перетинається зі справжньою роботою тих, хто захищає людей", – прокоментували в MK Foundation.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 50-тисячною відвідувачкою інтерактивної виставки Ukraine WOW стала пані Лілія з Волині. Жінка приїхала разом із невістками та двотижневим онуком. На честь події вона отримала подарунок від S.T.A.L.K.E.R. 2, фанатами якої є її сини.

Також Новини.LIVE писав, що гра S.T.A.L.K.E.R.: "Поклик Прип'яті" відзначила 17-річчя з моменту виходу. Студія GSC Game World випустила її 2 жовтня 2009 року. Розробники розширили ігровий світ, удосконалили систему завдань і додали нові механіки виживання.