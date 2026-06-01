Главная Актуально Фестиваль карьеры на ВДНХ: как Live Media HUB привлек гостей в мир медиа

Дата публикации 1 июня 2026 13:10
Live Media Hub на презентации. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на территории ВДНХ завершился второй "Фестиваль карьеры". Самое масштабное карьерное событие страны собрало почти 100 тысяч посетителей. К фестивалю присоединились 302 участника — это ведущие украинские и международные бизнесы, университеты, государственные учреждения и благотворительные фонды. Среди них свою брендированную зону имел и украинский независимый медиахолдинг Live Media HUB, в состав которого входят медиа Новини.LIVE, ТыКиев и Ukraine Breaking News.

"Локация холдинга стала площадкой для практического взаимодействия с профессией, привлекая различные аудитории - от старшеклассников до уже опытных медиаспециалистов. Нашей главной целью участия была не только демонстрация бренда, но и популяризация журналистских стандартов, привлечение потенциальных кандидатов и коммуникация с аудиторией через практический опыт", — поделилась HR Business Partner Live Media HUB Екатерина Смирнова.

Фестиваль карьеры. Фото: Новини.LIVE

В течение четырех дней локацию Live Media HUB посетило более сотни гостей фестиваля. Больше всего заинтересованности проявили студенты профильных высших учебных заведений. Около 60% — это студенты 1-3 курсов Института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, Киевского столичного университета им. Бориса Гринченко и КНУКиИ и других. Главный запрос — возможность познакомиться с профессией в реальных условиях, где эксперты помогут правильно сформировать основные составляющие эффективного формирования контента.

Люди пробуют себя в роли медийщика. Фото: Новини.LIVE

Также среди гостей было много школьников, в основном ученики 7-11 классов, и их родители. Для них важно было узнать о нюансах внутренней работы современных медиа, которые в будущем помогут в выборе профессии.

Вместо стандартного информирования Live Media HUB организовал интерактивные форматы, которые раскрывали все нюансы работы телевидения.

1. Тест-драйв профессии в реальном времени

На локации Live Media HUB многие посетители смогли воплотить свои мечты - попробовать себя в роли ведущих и корреспондентов. На локации работали профессиональная камера, микрофон и экран, который выводил изображение в брендированном стиле эфира. Гости локации попробовали себя в роли корреспондентов: выходили с микрофоном в пешеходную зону и проводили блиц-опрос прохожих. Формат ведущего предусматривал 3-минутную импровизацию на собственную тему, где нужно было быстро реагировать без возможности перезаписи. Техническую реализацию (трансляцию звука через колонки и работу оборудования) обеспечивала инженерная команда Новини.LIVE. А своим опытом работы в прямых эфирах поделился ведущий Новости.LIVE Александр Саюн.

"У людей есть убеждение, что профессия телеведущего очень проста: тебе написали текст, ты сел красивым в кадр, прочитал и на этом все. Но на самом деле наша работа значительно сложнее. Чтобы это понять, мы с коллегами дали возможность каждому побывать в роли медийщика. Для меня было важным предоставить фидбек по эфирам наших гостей — выделял сильные стороны, а где-то указывал на недостатки, чтобы в будущем их мечты не разбивались о реальность мира телевидения", — рассказал Александр Саюн.

2. Карьерное-Таро

Для преодоления барьера в общении команда Live Media HUB использовала игровую механику. Гости имели возможность выбрать одну из карточек, где были указаны популярные позиции в компании. Это позволяло в легкой форме разобрать, чем занимается гостевой или выпускающий редактор, и оценить объемы их работы. Например, через реальные кейсы по количеству гостей в эфире за месяц.

Интерактив "Карьерное таро". Фото: Новини.LIVE

3. Рекрутинг и социальные проекты

На площадке непрерывно работали представители HR-департамента Live Media HUB. Через QR-коды кандидаты заполняли анкеты и оставляли резюме. Специалисты проводили первичные экспресс-интервью непосредственно на локации с теми, кто уже имел опыт работы и отвечал требованиям открытых вакансий.

Ознакомление посетителей с компанией. Фото: Новости.LIVE

Также PR-департамент представил социально-образовательные проекты холдинга: "Дети в медиа" и социальный проект поддержки библиотек в селах — "Дом Украинской Книги" (БУК). Проекты вызвали большой интерес у гостей и желание приобщиться к участию в них.

Образовательная панель: экспертиза для индустрии медиа

Важной составляющей стали открытые лекции от руководителей подразделений Live Media HUB, которые собрали полные залы заинтересованных слушателей.

Николай Буга, руководитель отдела видеоредакции Новини.LIVE, выступил с темой "Не только просмотры: как измерить реальное влияние видео". Во время рассказа он раскрыл методологию оценки эффективности видеоконтента в современных медиа.

"Влияние каждого видео можно разобрать на 4 составляющие: скорость, эмоция, миссия и правда. Формула однозначна: Успех = Скорость × Эмоция × Миссия × Правда. Баланс этих составляющих определяет целесообразность и силу видеоконтента", — подытожил свое выступление Николай Буга.

Мария Васютинская, руководитель SMM-отдела, провела лекцию "Почему ваш контент листают дальше?", во время которой презентовала практические инструменты, которые помогают удерживать внимание зрителя в digital-каналах.

Лекция Марии Васютинской. Фото: Новости.LIVE

"Мы больше не потребляем информацию. Мы потребляем опыт. Алгоритмы не работают против вас, они лишь отражение того, дал ли ваш контент причину остановиться. Хороший контент говорит на языке аудитории. В мире, где все имеют доступ к новостям, ChatGPT, Google и TikTok - выигрывает не тот, кто первый нашел факт. Выигрывает тот, кто лучше всех объяснил. Контент - это упаковка смысла", — рассказала Мария Васютинская.

Главный итог этих четырех дней - невероятный фидбек от людей, которые смотрят, читают и хотят создавать современные медиа. Огромный запрос от молодежи на практику показал, что Live Media HUB движемся в правильном направлении, поэтому холдинг готовит новые форматы привлечения молодежи.

Как уже писал ранее Новини.LIVE, на фестивале карьеры всем посетителям предлагали различные форматы ознакомления с украинскими компаниями и вакансиями в них. Они могли пройти экспресс-собеседования, мастер-классы и даже попробовать свои силы и навыки в новых профессиях через различные тестирования.

Всего к фестивалю присоединилось 302 участника. Насыщенная программа фестиваля включала воркшопы, практические мастер-классы, тематические игры и квесты. Всего в рамках мероприятия провели 274 различные активности, которые посетили более 4 тысяч участников. Еще около 3,3 тысячи просмотров собрали онлайн-трансляции событий.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
