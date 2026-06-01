Фестиваль кар’єри на ВДНГ: як Live Media HUB залучив гостей до світу медіа

У Києві на території ВДНГ завершився другий "Фестиваль кар’єри". Наймасштабніша кар’єрна подія країни зібрала майже 100 тисяч відвідувачів. До фестивалю долучилися 302 учасники — це провідні українські та міжнародні бізнеси, університети, державні установи та благодійні фонди. Серед них свою брендовану зону мав і український незалежний медіахолдинг Live Media HUB, до складу якого входять медіа Новини.LIVE, ТиКиїв та Ukraine Breaking News.

"Локація холдингу стала майданчиком для практичної взаємодії з професією, залучивши різні аудиторії — від старшокласників до вже досвідчених медіафахівців. Нашою головною метою участі була не лише демонстрація бренду, а й популяризація журналістських стандартів, залучення потенційних кандидатів та комунікація з аудиторією через практичний досвід", — поділилася HR Business Partner Live Media HUB Катерина Смірнова.

Впродовж чотирьох днів локацію Live Media HUB відвідало більше сотні гостей фестивалю. Найбільше зацікавленості виявили студенти профільних вищих навчальних закладів. Близько 60% — це студенти 1–3 курсів Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, Київського столичного університету ім. Бориса Грінченка та КНУКіМ та інших. Головний запит — можливість познайомитися з професією в реальних умовах, де експерти допоможуть правильно сформувати основні складові ефективного формування контенту.

Також серед гостей було багато школярів, здебільшого учні 7–11 класів, та їхні батьки. Для них важливо було дізнатися про нюанси внутрішньої роботи сучасних медіа, які в майбутньому допоможуть у виборі професії.

Замість стандартного інформування Live Media HUB організував інтерактивні формати, які розкривали всі нюанси роботи телебачення.

1. Тест-драйв професії у реальному часі

На локації Live Media HUB багато відвідувачів змогли втілити свої мрії — спробувати себе у ролі ведучих та кореспондентів. На локації працювали професійна камера, мікрофон та екран, що виводив зображення у брендованому стилі ефіру. Гості локації спробували себе у ролі кореспондентів: виходили з мікрофоном у пішохідну зону та проводили бліц-опитування перехожих. Формат ведучого передбачав 3-хвилинну імпровізацію на власну тему, де потрібно було швидко реагувати без можливості перезапису. Технічну реалізацію (трансляцію звуку через колонки та роботу обладнання) забезпечувала інженерна команда Новини.LIVE. А своїм досвідом роботи в прямих ефірах поділився ведучий Новини.LIVE Олександр Саюн.

"У людей є переконання, що професія телеведучого дуже проста: тобі написали текст, ти сів красивим у кадр, прочитав і на цьому все. Але насправді наша робота значно складніша. Аби це зрозуміти, ми з колегами дали змогу кожному побувати в ролі медійника. Для мене було важливим надати фідбек щодо ефірів наших гостей — виділяв сильні сторони, а десь вказував на недоліки, аби у майбутньому їхні мрії не розбивалися об реальність світу телебачення", — розповів Олександр Саюн.

2. Кар'єрне-Таро

Для подолання бар'єру у спілкуванні команда Live Media HUB використала ігрову механіку. Гості мали можливість обрати одну з карток, де були вказані популярні позиції в компанії. Це дозволяло у легкій формі розібрати, чим займається гостьовий або випусковий редактор, та оцінити обсяги їхньої роботи. Наприклад, через реальні кейси щодо кількості гостей в ефірі за місяць.

3. Рекрутинг та соціальні проєкти

На майданчику безперервно працювали представники HR-департаменту Live Media HUB. Через QR-коди кандидати заповнювали анкети та залишали резюме. Спеціалісти проводили первинні експрес-інтерв'ю безпосередньо на локації з тими, хто вже мав досвід роботи та відповідав вимогам відкритих вакансій.

Також PR-департамент презентував соціально-освітні проєкти холдингу: "Діти в медіа" та соціальний проєкт підтримки бібліотек у селах — "Будинок Української Книги" (БУК). Проєкти викликали великий інтерес у гостей та бажання долучитись до участі в них.

Освітня панель: експертиза для індустрії медіа

Важливою складовою стали відкриті лекції від керівників підрозділів Live Media HUB, які зібрали повні зали зацікавлених слухачів.

Микола Буга, керівник відділу відеоредакції Новини.LIVE, виступив із темою "Не тільки перегляди: як виміряти реальний вплив відео". Під час розповіді він розкрив методологію оцінки ефективності відеоконтенту в сучасних медіа.

"Вплив кожного відео можна розібрати на 4 складові: швидкість, емоція, місія і правда. Формула однозначна: Успіх = Швидкість × Емоція × Місія × Правда. Баланс цих складових визначає доцільність і силу відеоконтенту", — підсумував свій виступ Микола Буга.

Марія Васютинська, керівниця SMM-відділу, провела лекцію "Чому ваш контент гортають далі?" під час якої презентувала практичні інструменти, які допомагають утримувати увагу глядача в digital-каналах.

"Ми більше не споживаємо інформацію. Ми споживаємо досвід. Алгоритми не працюють проти вас, вони лише відображення того, чи дав ваш контент причину зупинитися. Хороший контент говорить мовою аудиторії. У світі, де всі мають доступ до новин, ChatGPT, Google і TikTok — виграє не той, хто перший знайшов факт. Виграє той, хто найкраще пояснив. Контент — це упаковка сенсу", — розповіла Марія Васютинська.

Головний підсумок цих чотирьох днів — неймовірний фідбек від людей, які дивляться, читають і хочуть створювати сучасні медіа. Величезний запит від молоді на практику показав, що Live Media HUB рухаємося в правильному напрямку, тож холдинг готує нові формати залучення молоді.

Як уже писав раніше Новини.LIVE, на фестивалі кар'єри усім відвідувачам пропонували різноманітні формати ознайомлення з українськими компаніями та вакансіями у них. Вони могли пройти експрес-співбесіди, майстер-класи та навіть спробувати свої сили й навички у нових професіях через різні тестування.

Загалом до фестивалю долучилося 302 учасники. Насичена програма фестивалю включала воркшопи, практичні майстер-класи, тематичні ігри та квести. Загалом у межах заходу провели 274 різноманітні активності, які відвідали понад 4 тисячі учасників. Ще близько 3,3 тисячі переглядів зібрали онлайн-трансляції подій.