Forbes Ukraine проведет конференцию Энергия бизнеса в преддверии пятой зимы войны

Энергия бизнеса от Forbes Ukraine. Фото: forbes.ua

Forbes Ukraine 14 октября проведет ежегодную конференцию "Энергия бизнеса", посвященную вызовам украинской энергетики накануне пятой военной зимы. Мероприятие соберет владельцев и руководителей энергетических компаний, представителей бизнеса, регуляторов, финансистов и международных инвесторов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Ежегодная конференция "Энергия бизнеса"

В Forbes заявили, что украинская энергетика исчерпала простые решения: государство больше не может покрывать дефициты бюджетными средствами, международные доноры не способны компенсировать все потери, а темпы строительства новых объектов и подготовки специалистов не успевают за потребностями системы. Накануне пятой военной зимы враг меняет тактику: цель – не только уничтожить генерацию, но и разорвать энергосистему, ограничить импорт из Европы и отключить АЭС от сети.

Цель конференции "Энергия бизнеса" – сформировать общую повестку дня для бизнеса, государства и международных партнеров, чтобы сделать эффективным каждый мегаватт, каждую гривну и каждого специалиста.

Программа будет разделена на три ключевых блока:

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Выжать максимум: Эффективное управление существующими активами, переход государственных гигантов к управлению капиталом, автономность городов в критических условиях и готовность энергосистемы к зимним вызовам. Построить то, что окупается: Трансформация собственной генерации (BESS, ВИЭ, балансировка) из инструмента выживания в прибыльный бизнес-актив, привлечение финансирования от IFC, ЕБРР и частных фондов, страхование военных рисков. Изменить то, что не работает: Устранение регуляторных барьеров, разблокирование долгосрочных инвестиций, упрощение процедуры подключения к сетям и преодоление острого кадрового дефицита (переквалификация, привлечение ветеранов, адаптация образования).

Среди спикеров мероприятия: представители руководства Министерства энергетики, "Укрэнерго", "Нафтогаза", НКРЭКУ, ЕБРР, IFC, а также топ-менеджмент DTEK, OKKO, Yasno, KNESS, Smart Energy, Elementum Energy и ведущие аналитики отрасли.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Киеве состоялся четвертый Саммит CEO от Forbes Ukraine, посвященный развитию бизнеса в условиях войны. Участники обсудили устойчивость компаний, поддержку команд и адаптацию операционных моделей к постоянным рискам.

Также Новини.LIVE писал о форуме экономической устойчивости Forbes Ukraine, который объединил представителей бизнеса и экспертов. Среди ключевых тем были автономная энергетика, страхование военных рисков и инструменты поддержки компаний.