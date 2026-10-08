Forbes Ukraine проведе конференцію Енергія бізнесу перед п'ятою зимою війни

Енергія бізнесу від Forbes Ukraine. Фото: forbes.ua

Forbes Ukraine 14 жовтня проведе щорічну конференцію "Енергія бізнесу", присвячену викликам української енергетики напередодні п'ятої воєнної зими. Захід збере власників і керівників енергетичних компаній, представників бізнесу, регуляторів, фінансистів та міжнародних інвесторів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Forbes Ukraine.

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Щорічна конференція "Енергія бізнесу"

В Forbes заявили, що українська енергетика вичерпала прості рішення: держава більше не має змоги покривати дефіцити бюджетними коштами, міжнародні донори не здатні компенсувати всі втрати, а темпи будівництва нових активів та підготовка фахівців не встигають за потребами системи. Напередодні п’ятої воєнної зими ворог змінює тактику: ціль – не лише знищити генерацію, а й розірвати енергосистему, обмежити імпорт з Європи та від’єднати АЕС від мережі.

Мета конференції "Енергія бізнесу" – сформувати спільний порядок денний для бізнесу, держави та міжнародних партнерів, щоб зробити ефективним кожен мегават, кожну гривню та кожного спеціаліста.

Програма буде розділена на три ключові блоки:

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Витиснути максимум: Ефективне управління наявними активами, перехід державних гігантів до управління капіталом, автономність міст у критичних умовах та готовність енергосистеми до зимових викликів. Побудувати те, що окупається: Трансформація власної генерації (BESS, ВДЕ, балансування) з інструменту виживання на прибутковий бізнес-актив, залучення фінансування від IFC, ЄБРР та приватних фондів, страхування воєнних ризиків. Змінити те, що не працює: Усунення регуляторних бар'єрів, розблокування довготривалих інвестицій, спрощення процедури підключення до мереж та подолання гострого кадрового дефіциту (перекваліфікація, залучення ветеранів, адаптація освіти).

Серед спікерів заходу: представники керівництва Міністерства енергетики, "Укренерго", "Нафтогазу", НКРЕКП, ЄБРР, IFC, а також топменеджмент DTEK, OKKO, Yasno, KNESS, Smart Energy, Elementum Energy та провідні аналітики галузі.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Києві відбувся четвертий Саміт СЕО від Forbes Ukraine, присвячений розвитку бізнесу в умовах війни. Учасники обговорили стійкість компаній, підтримку команд і адаптацію операційних моделей до постійних ризиків.

Також Новини.LIVE писав про Форум економічної стійкості Forbes Ukraine, який об'єднав представників бізнесу та експертів. Серед ключових тем були автономна енергетика, страхування воєнних ризиків та інструменти підтримки компаній.