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Главная Актуально "Известные женщины Украины": в Киеве представят второй том книги о силе и стойкости женщин

"Известные женщины Украины": в Киеве представят второй том книги о силе и стойкости женщин

Ua ru
29 сентября 2026 12:50
В Киеве состоится вручение Национальной премии Известные женщины Украины и презентация второго тома книги История силы во время войны
Национальная премия "Известные женщины Украины".

В столице состоится церемония вручения Национальной премии "Известные женщины Украины" и презентация второго тома книги "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны".

Основательницы проекта — Марина Кинах и Татьяна Коляда.

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Особая миссия проекта — поддержка матерей и жён погибших Героев Украины и чествование женщин, защищающих наше государство.

Гостей ждут презентация второго тома книги, торжественная церемония награждения и специальная концертная программа — народный артист Украины Павел Зибров, народная артистка Украины Ярослава Руденко, Олег Сербин и другие.

Ведущий — Андрей Джеджула.

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Генеральный партнер — УСПП.

Партнеры проекта: Европейская ассоциация женщин Украины, Grand Cosmetic, ЗВО "Университет трансформации будущего", ТМ REYNOLDS, ОО FENIX CHARITY, GAS Engineers и другие.

Партнер по цветочной тематике — ТМ "Камелия".

Мероприятие будут освещать ведущие СМИ: Oboz UA, Новини.Live, Super Lady, Life Kyiv UA, Первый бизнес-канал, 44 UA, Touch, TrueUA, Час Первых, Best People Club, but.in.ua, Coolbaba и другие.

Мероприятие закрытого типа и проводится с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Вход — исключительно по персональным приглашениям.

СИЛЬНЫЕ. ВДОХНОВЛЕННЫЕ. НЕСЛОМЛЕННЫЕ.

премия книга женщины на войне поддержка
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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