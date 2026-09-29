У Києві відбудеться Національна премія Відомі жінки України та презентація ІІ тому книги Історії сили під час війни

Національна премія "Відомі жінки України".

У столиці проведуть Національну премію "Відомі жінки України" та представлять ІІ том книги "Відомі жінки України. Історії сили під час війни".

Засновниці проєкту — Марина Кінах та Тетяна Коляда.

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Особлива місія проєкту — підтримка матерів і дружин загиблих Героїв України та вшанування жінок, які захищають нашу державу.

На гостей чекають презентація ІІ тому книги, урочиста церемонія нагородження та спеціальна концертна програма — народний артист України Павло Зібров, народна артистка України Ярослава Руденко, Олег Сербін та інші.

Ведучий — Андрій Джеджула.

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Генеральний партнер — УСПП.

Партнери проєкту: Європейська асоціація жінок України, Grand Cosmetic, ЗВО "Університет трансформації майбутнього", ТМ REYNOLDS, ГО FENIX CHARITY, GAS Engineers та інші.

Квітковий партнер — ТМ "Камелія".

Захід висвітлюватимуть провідні медіа: Oboz UA, Новини.Live, Super Lady, Life Kyiv UA, Перший бізнесовий, 44 UA, Touch, TrueUA, Час Перших, Best People Club, but.in.ua, Coolbaba та інші.

Захід закритого типу та проводиться з дотриманням усіх необхідних вимог безпеки. Вхід — виключно за персональними запрошеннями.

СИЛЬНІ. НАТХНЕННІ. НЕЗЛАМНІ.