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Главная Актуально Киносоюз передал воинам большой груз помощи

Киносоюз передал воинам большой груз помощи

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Дата публикации 24 июня 2025 12:19
"Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" передал воинам большой груз помощи
Помощь защитникам. Фото: общественная организация "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии"

Общественная организация "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" во главе с Артемом Колюбаевым передала воинам большой груз помощи. Защитники получили то, что просили и даже больше.

Кіноспілка передала допомогу воїнам
Помощь защитникам. Фото: общественная организация "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии"


В грузе — вкусности, огнетушители, стиральный порошок, футболки, постельное белье, бензопилы, антидронные сетки и даже велосипед.

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Все это крайне важно для нужд на передовой. Особенно — средства воздушной маскировки: защитные сетки, которые сейчас имеют решающее значение в противостоянии дронам-камикадзе и FPV.

Такие сети — переработанные рыболовные — являются основным компонентом проекта "Паутина", который реализует Киносоюз.

Недавно в рамках этого проекта на передовую отправилось еще шесть фур — это 120 тонн сеток, которые уже эффективно закрывают позиции, блиндажи и технику на наиболее пораженных направлениях.

Всего за время существования "Паутиння" передано уже более 1 300 тонн сеток — 67 фур, которые ежедневно спасают жизни. Запросов от военных — не уменьшается, очередь не исчезает, поэтому работа продолжается.

Допомога українським воїнам від Кіноспілки
Помощь защитникам. Фото: общественная организация "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии"


"Это уже не гуманитарка — это оборонительное снаряжение. Каждая сетка — это не метры ткани, а шанс выжить. И если мы можем усилить наших — значит, должны это делать каждый день", — подчеркнул Колюбаев.

Доставку удалось реализовать благодаря сотрудничеству с партнерами и общественными организациями. Речь идет о Stichting Life Guardians, Volya Ukraine, Techiiа Foundation, MONOMAX Tea Ukraine, Sweet Madam, "Крымский фронт", Spartan Race Ukraine, а также волонтерские инициативы из Киева, Черновцов, Борщаговки.

Отдельную благодарность выразили Братьям-рыцарям Колумба при церкви Святой Софии-Премудрости Божьей УГКЦ.

Допомога ЗСУ від Кіноспілки
Помощь защитникам. Фото: общественная организация "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии"

Киносоюз системно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности реализуя стратегические технологические инициативы. Один из таких проектов — "Глаза ПВО", направленный на приобретение оборудования для обнаружения вражеских беспилотников. В июне в рамках этой инициативы для 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка был передан электронно-оптический комплекс.

Именно этот комплекс был на боевом дежурстве во время самой масштабной атаки на Киев в ночь с 16 на 17 июня. Он позволил обнаружить дроны на высотах до 4 тысяч метров — выше, чем достают классические мобильно-огневые группы. Это позволило ПВО эффективно среагировать на атаку и минимизировать потери среди гражданского населения, хотя в тот день пострадало 28 человек.

"Система сработала на отлично и уже помогла сохранить жизни. Благодаря этому комплексу мы можем видеть цели, которые раньше были недосягаемы для мобильных средств", — подтвердил руководитель группы коммуникаций 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка Юрий Андрусенко.

Приобрести электронно-оптический комплекс удалось благодаря благотворительным показам фильма "БожеВільні", продюсером которого выступил Артем Колюбаев. Показы состоялись в Манчестере и Лондоне при участии культурного проекта "Кинолента UK", который объединяет украинских художников за рубежом.

Благодаря поддержке зрителей было собрано 320 000 грн. Общая стоимость комплекса составила 792 000 грн.

ВСУ украинцы военная помощь Украина военные Киносоюз
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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