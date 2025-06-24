"Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" передал воинам большой груз помощи

Помощь защитникам. Фото: общественная организация "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии"

Общественная организация "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" во главе с Артемом Колюбаевым передала воинам большой груз помощи. Защитники получили то, что просили и даже больше.

Помощь защитникам. Фото: общественная организация "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии"



В грузе — вкусности, огнетушители, стиральный порошок, футболки, постельное белье, бензопилы, антидронные сетки и даже велосипед.

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Все это крайне важно для нужд на передовой. Особенно — средства воздушной маскировки: защитные сетки, которые сейчас имеют решающее значение в противостоянии дронам-камикадзе и FPV.

Такие сети — переработанные рыболовные — являются основным компонентом проекта "Паутина", который реализует Киносоюз.

Недавно в рамках этого проекта на передовую отправилось еще шесть фур — это 120 тонн сеток, которые уже эффективно закрывают позиции, блиндажи и технику на наиболее пораженных направлениях.

Всего за время существования "Паутиння" передано уже более 1 300 тонн сеток — 67 фур, которые ежедневно спасают жизни. Запросов от военных — не уменьшается, очередь не исчезает, поэтому работа продолжается.

Помощь защитникам. Фото: общественная организация "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии"



"Это уже не гуманитарка — это оборонительное снаряжение. Каждая сетка — это не метры ткани, а шанс выжить. И если мы можем усилить наших — значит, должны это делать каждый день", — подчеркнул Колюбаев.

Доставку удалось реализовать благодаря сотрудничеству с партнерами и общественными организациями. Речь идет о Stichting Life Guardians, Volya Ukraine, Techiiа Foundation, MONOMAX Tea Ukraine, Sweet Madam, "Крымский фронт", Spartan Race Ukraine, а также волонтерские инициативы из Киева, Черновцов, Борщаговки.

Отдельную благодарность выразили Братьям-рыцарям Колумба при церкви Святой Софии-Премудрости Божьей УГКЦ.

Помощь защитникам. Фото: общественная организация "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии"

Киносоюз системно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности реализуя стратегические технологические инициативы. Один из таких проектов — "Глаза ПВО", направленный на приобретение оборудования для обнаружения вражеских беспилотников. В июне в рамках этой инициативы для 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка был передан электронно-оптический комплекс.

Именно этот комплекс был на боевом дежурстве во время самой масштабной атаки на Киев в ночь с 16 на 17 июня. Он позволил обнаружить дроны на высотах до 4 тысяч метров — выше, чем достают классические мобильно-огневые группы. Это позволило ПВО эффективно среагировать на атаку и минимизировать потери среди гражданского населения, хотя в тот день пострадало 28 человек.

"Система сработала на отлично и уже помогла сохранить жизни. Благодаря этому комплексу мы можем видеть цели, которые раньше были недосягаемы для мобильных средств", — подтвердил руководитель группы коммуникаций 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка Юрий Андрусенко.

Приобрести электронно-оптический комплекс удалось благодаря благотворительным показам фильма "БожеВільні", продюсером которого выступил Артем Колюбаев. Показы состоялись в Манчестере и Лондоне при участии культурного проекта "Кинолента UK", который объединяет украинских художников за рубежом.

Благодаря поддержке зрителей было собрано 320 000 грн. Общая стоимость комплекса составила 792 000 грн.