Книга — "находка" для детей в спектре аутизма поможет подготовиться к первому путешествию самолетом

Книга — "находка" для детей в спектре аутизма. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Яркая иллюстрированная книга в формате социальной истории рассказывает о мальчике Мише и его лучшем друге — мягкой игрушке Левчик. Загрузить книгу можно бесплатно.

Открывать увлекательный мир путешествий должно быть легко и приятно. Однако для детей с расстройствами спектра аутизма поездки, незнакомое окружение, новые звуки, запахи и другие раздражители могут вызвать сильный стресс и затруднения.

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Важность путешествий для детей с РСА

Поэтому большинство семей, имеющих детей из РСА, не путешествуют, хотя путешествия важны для развития и социальной адаптации детей. Чтобы помочь родителям подготовить детей к путешествию, SkyUp и Join UP! вместе с LEVCHYK SPECTRUM HUB создали яркую иллюстрированную книгу "Путешествия без барьеров".

Книга-справочник "Путешествия без барьеров" призвана помогать маленьким любознательным исследователям подготовиться к этому новому для них опыту. Она рассказывает чувствительным к изменениям и новой среде детям историю Миши (мальчика, впервые отправившегося к морю) и его лучшего друга — мягкую игрушку Левчик.

Миша всегда мечтал о дальних странах, но вот, наконец, вместе с родителями, впервые отправляется в путешествие самолетом к морю. Мальчик повсюду берет с собой мягкую игрушку Левчика, так ему поспокойнее.

Такая методика — подавать материал через социальную историю — научно доказанная практика. Автор методики, американский психолог Кэрол Грей, которая посвятила свою профессиональную жизнь помощи детям в спектре аутизма.

Особенность книги

Книга является профессиональным пособием, которое может использоваться для подготовки к полетам детей как с аутизмом, так и с нормотипическим развитием.

Книгу-пособие можно бесплатно скачать на сайте SkyUp Airlines.

В книге просто и доступно, в формате социальной истории, поэтапно изображается процесс организации и путешествия. Она помогает детям понять такие "сложные взрослые вещи", как:

что нужно взять с собой на море;

как зарегистрироваться на рейс;

как пройти проверку службой безопасности в аэропорту;

что такое терминал и что там можно делать;

как вести себя в самолете и т.д.

"Большая ценность этой брошюры заключается в том, что она разработана специально для детей с аутизмом, однако может быть удивительно полезна для всех детей, готовящихся к путешествию. Визуальные подсказки легко считываются и удобны даже для нас, взрослых, когда мы дезориентированы в новых условиях или стране. Простые картинки и понятный лаконичный текст помогут предупредить ребенка обо всех этапах полета, которые ждут его во время путешествия, и смогут уменьшить уровень тревожности от неизвестных событий и раздражителей перед полетом, так и во время него. Ведь визуальное расписание создает ощущение уверенности, предсказуемости и ориентации в количестве и продолжительности событий", — отмечает Анна Перекатий психолог, основательница центров развития и социализации "СТАРТ".

Подробнее о проекте

Эта книга является частью большого проекта "Путешествия без барьеров", который SkyUp и Join UP! реализуют совместно с LEVCHYK SPECTRUM HUB — центром для детей с расстройствами спектра аутизма, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий и эвакуироваться во Львов. Центр основан благотворительным фондом Future for Ukraine.

Проект "Путешествия без барьеров" создан в целях актуализации вопроса доступности путешествий, разработки комфортных и безопасных условий для путешествий с детьми из РСА.

Недавно, в рамках проекта, на недельный отдых в Турцию отправились 20 семей ВПЛ с детьми из РСА, выехавших из зоны боевых действий. Для многих детей в спектре, как показала обратная связь от их родителей, этот опыт стал толчком для развития новых навыков и еще большей социализации в обществе.

"Мы приехали домой и я могу сказать, что все — и я, и дети — в бешеном восторге от этой поездки! Для нас это был первый в жизни отдых в таком формате, и я очень сильно волновалась, как все пройдет, как дети выдержат. дорогу, как будут вести себя в отеле, подойдет ли питание и т.д.. Все прошло просто замечательно! Дмитрий сказал, что хочет еще на море, и лето, и летать в самолетике, как птички", — сказала мама Дмитрия, посещающего центр LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Для организации этих путешествий также был проведен опрос среди родителей детей из РСА. Среди путешествующих 95% отмечают положительное влияние путешествий на ребенка. При этом чаще для поездки выбирают собственный транспорт, только половина опрошенных ранее путешествовали с ребенком самолетом. Ведь самый большой стресс во время путешествия, по словам родителей, вызывают не только неожиданная реакция ребенка на окружающую среду, истерика, но и осуждение окружающих.

Кроме книги, для обеспечения максимально комфортных условий путешествия с учетом выявленных потребностей SkyUp и Join UP! провели специальные тренинги для экипажей и персонала, подготовили информационные листовки для пассажиров рейсов с информацией об инициативе и призывом толерантного отношения к участникам проекта, подобрали гостиницы с учетом особенностей питания и размещения для детей с РСА, подготовили гидов и персонал гостиниц, где отдыхали наши участники, в аэропортах организовали ускоренную регистрацию на рейс без очередей.

Напомним, 5 ноября при поддержке благотворительного фонда Future for Ukraine состоялось открытие бесплатного детского центра развития CHILDREN HUB во Львове. Работа хаба направлена на развитие, социальную адаптацию и психологическую поддержку детей.