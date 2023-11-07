У Львові відкрився центр розвитку для дітей ВПО CHILDREN HUB

Відкриття дитячого центру розвитку CHILDREN HUB у Львові

5 листопада за підтримки благодійного фонду Future for Ukraine відбулося відкриття безоплатного дитячого центру розвитку CHILDREN HUB у Львові. Робота хабу спрямована на розвиток, соціальну адаптацію та психологічну підтримку дітей.

Терапія для дітей

У хабі діти віком від 3 до 7 років, які через повномасштабне вторгнення росії в Україну стали вимушеними переселенцями або втратили одного чи обох батьків, долають наслідки війни за допомогою арт-терапії, в ігровій формі знайомляться з навколишнім світом та досліджують різні професії.

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Відкриття дитячого центру розвитку CHILDREN HUB у Львові

Разом із кваліфікованими викладачами діти вивчають історію України, українську абетку, через цікаві ігри знайомляться з англійською мовою. А також знаходять у CHILDREN HUB нових друзів та відкривають для себе нові захоплення.

Відвідування занять — безоплатне.

Крім того, під одним дахом сучасної та комфортної локації за адресою вул. Героїв УПА, 80 розмістилися одразу два соціально важливих проєкти у Львові — CHILDREN HUB та LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Відкриття дитячого центру розвитку CHILDREN HUB у Львові

Від лютого 2023 року LEVCHYK SPECTRUM HUB надає безоплатну корекційну допомогу для дітей у спектрі аутизму, чиї родини були вимушені евакуюватися до Львова із зони бойових дій. Упродовж всього періоду фонд Future for Ukraine за підтримки мецената Вадима Столара надав 28 467 корекційних занять, з них: 1021 — з сенсорної інтеграції, 961 — АВА-терапії, 389 занять з логопедом. Також хаб просуває ідею створення аутизм-френдлі середовища в Україні.

Відкриття дитячого центру розвитку CHILDREN HUB у Львові

Уже під час відкриття CHILDREN HUB у Львові діти змогли відвідати перші заняття: зайнятися арт-терапією (малювання та ліплення), подивитися інтерактивний мультик англійською мовою і вивчити нові слова.

Також на маленьких відвідувачів хабу очікували смаколики, десятки ігор та веселощі з аніматорами.

Відкриття дитячого центру розвитку CHILDREN HUB у Львові

Реакція батьків на відкриття центру розвитку для дітей

Під час святкового відкриття CHILDREN HUB батьки ВПО з різних куточків України разом з дітьми змогли ознайомитися з роботою хабу, записатися на наступні заняття, а головне — ближче познайомитися один з одним та поділитися враженнями.

Відкриття дитячого центру розвитку CHILDREN HUB у Львові

"Мені подобається, наскільки добре продумана робота хабу. Тут стільки різних кімнат, іграшок, все так сучасно обладнано — навіть не очікувала такого! Однозначно буду записувати доньку на заняття", — ділиться емоціями Оксана, переселенка із Запоріжжя, яка наразі проживає з донькою у Львові.

Відкриття дитячого центру розвитку CHILDREN HUB у Львові

"Я приємно вражена! Центр виглядає сучасно та стильно, врахована кожна дрібничка, нові іграшки та сучасне обладнання. Не думала, що буде стільки кімнат з різними розвивальними предметами. Ми раніше з донькою були в інших подібних центрах Львова, але такий функціональний хаб побачили вперше", — каже Тетяна, переселенка з Києва. Жінка вже два роки проживає у Львові з донькою Марією.

Відкриття дитячого центру розвитку CHILDREN HUB у Львові

Чимало батьків відзначили важливість зустрічі дітей у спектрі аутизму з нормотиповими дітьми.

"Впевнена, що таке спілкування піде діткам тільки на користь. Ви подивіться! Вони грають, взаємодіють, їм все рівно на "особливості" один одного. Це ми, дорослі, накладаємо якісь табу та упередження щодо діток з аутизмом або іншими розладами. Навпаки, нормотипові діти мають знати, що є діти з певними додатковими потребами та розуміти, як з ними взаємодіяти", — зазначає відвідувачка заходу, Тетяна з Києва.

Відкриття дитячого центру розвитку CHILDREN HUB у Львові

Урочисте відкриття CHILDREN HUB відвідав також меценат Вадим Столар разом зі своїми дітьми.

"Для мене обидва проєкти — CHILDREN HUB та LEVCHYK SPECTRUM HUB — дуже важливі, бо вони піклуються про українських дітей, які постраждали внаслідок війни. І спілкування з батьками та їхні позитивні відгуки дали мені потужну мотивацію. Був радий бачити, що на свято завітало багато нових родин ВПО з дітьми, які вже заповнили анкети та планують відвідувати CHILDREN HUB", — поділився враженнями меценат.

Відкриття дитячого центру розвитку CHILDREN HUB у Львові

Як записатися на відвідування безоплатних занять у CHILDREN HUB

Наразі продовжується прийом заявок на відвідування розвиваючих занять у CHILDREN HUB у Львові.

Робочі години хабу — з 9:00 до 18:00.

Ви можете забронювати візит для вашої дитини двічі на тиждень.

Доступні вікові групи: 3-5, 5-7 років.

Записати свою дитину на заняття можна, заповнивши анкету на сайті CHILDREN HUB.

Історія створення CHILDREN HUB

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році команда фонду Future for Ukraine створила "куточок України" у Варшаві — дитячий центр CHILDREN HUB.

Хаб працював для українських дітей та їхніх родин, які були вимушені евакуюватися з України та потребували підтримки.

CHILDREN HUB у Варшаві за 9 місяців роботи відвідали більше 1000 родин. Було надано 467 консультацій психолога та 348 консультацій логопеда, проведено десятки профільних тренінгів для батьків. Діти з різних областей України, які через російську військову агресію були змушені виїхати з країни та опинилися у Варшаві, отримали у CHILDREN HUB підтримку та опіку. Через арт-терапію і дружнє спілкування з викладачами діти змогли адаптуватися до нових умов життя.

Проте необхідність у роботі такого центру, як CHILDREN HUB, все ще залишається актуальною в Україні.

Майже дві третини дітей в Україні покинули свої домівки з початку повномасштабного вторгнення росії, причому багато з них переміщувалися по два-три рази через втрату території.

За офіційними даними в Україні до повномасштабного вторгнення росії проживало 7,5 мільйони дітей, переважна більшість з яких нині є переміщеними особами — 4,8 млн неповнолітніх українців були змушені залишити свої домівки (лише за 7 тижнів війни).

Саме Львівщина прихистила багатьох українців з різних куточків нашої країни, які шукали захисту від російської агресії.

Більшість ВПО з Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Як внутрішньо переміщені особи на Львівщині у Єдиній інформаційній базі даних зареєструвалося понад 240 тисяч вимушених переселенців. З них близько 70 тисяч — діти. Реальна кількість вимушено переміщених осіб, які проживають у Львівській області, — більша, оскільки багато людей поселились у приватному секторі та не реєструвались як ВПО. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації, Максим Козицький.

Нагадаємо, раніше волонтери Фонду Вадима Столара здійснили гуманітарну місію до міста Суми. Туди привезли продуктові набори, аби підтримати вимушено переміщених та постраждалих від війни осіб.