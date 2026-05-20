Мир медиа: интерактивная зона Live Media HUB на Фестивале карьеры на ВДНХ

С 21 по 24 мая украинский медиахолдинг Live Media HUB, в состав которого входят Новини.LIVE, "ТыКиев" и Ukraine Breaking News, примет участие в Фестивале карьеры 2026 — крупнейшем карьерном событии Украины, которое объединит более 200 компаний, образовательных учреждений, представителей общественного и государственного секторов.

В течение четырех дней команда Live Media HUB будет работать в павильоне номер 2 на ВДНХ и представит интерактивное пространство, где все желающие смогут ближе познакомиться с миром современных медиа, узнать больше о карьерных возможностях в сфере и попробовать себя в роли ведущего, корреспондента, диктора или автора контента. Также участники смогут поработать с профессиональным суфлером и камерой и получить практические советы от специалистов.

Отдельной интерактивной изюминкой станет формат с career taro cards — гостям предложат вытянуть символическую карту профессии и вместе с командой HR и медийщиками обсудить, какие сильные стороны и таланты могут помочь им в профессиональном развитии.

"Для нас важно создать не просто бренд-зону, а пространство взаимодействия, где человек может без страха попробовать себя в новой роли, задать вопросы специалистам и понять, близка ли ему сфера медиа и возможности развития в этом направлении", — сообщила HR директор медиахолдинга Live Media HUB Елена Пробачай.

В рамках фестиваля команда Live Media HUB проведет открытые лекции о современных медиа, контент и digital-коммуникации.

22 мая в 14:00 в Зале №2, павильон №2 на ВДНХ руководитель отдела видеоредакции Новини.LIVE Николай Буга выступит с темой "Не только просмотры: как измерить реальное влияние видео" и расскажет, как современные медиа оценивают эффективность видеоконтента.

Также 23 мая в 13:00 в Зале №2, павильон №2 руководитель SMM-отдела Мария Васютинская, которая дважды преподавала авторские курсы для Litosvita, проведет лекцию "Почему ваш контент пролистывают?" и поделится практическим опытом работы с контентом и реальными инструментами, которые работают сегодня.

Справка:

Live Media HUB — независимый украинский медиахолдинг, в состав которого входят Новини.LIVE, "ТыКиев" и Ukraine Breaking News. Холдинг объединяет новостные, общественные и международные медиа, чтобы информировать, вдохновлять и влиять — ответственно, системно и с уважением к фактам