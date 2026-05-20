Головна Актуально Світ медіа: інтерактивна зона Live Media HUB на Фестивалі кар'єри на ВДНГ

Світ медіа: інтерактивна зона Live Media HUB на Фестивалі кар’єри на ВДНГ

Дата публікації: 20 травня 2026 15:50
Світ медіа: інтерактивна зона Live Media HUB на Фестивалі кар'єри на ВДНГ
Фестиваль карʼєри на ВДНГ. Фото: career.vdng.ua

З 21 по 24 травня український медіахолдинг Live Media HUB, до складу якого входять Новини.LIVE, "ТиКиїв" та Ukraine Breaking News, візьме участь у Фестивалі карʼєри 2026 — найбільшій кар’єрній події України, що об’єднає понад 200 компаній, освітніх закладів, представників громадського та державного секторів.

Протягом чотирьох днів команда Live Media HUB працюватиме у павільйоні номер 2 на ВДНГ та представить інтерактивний простір, де всі охочі зможуть ближче познайомитися зі світом сучасних медіа, дізнатися більше про карʼєрні можливості у сфері та спробувати себе в ролі ведучого, кореспондента, диктора чи автора контенту.  Також учасники зможуть попрацювати з професійним суфлером та камерою і отримати практичні поради від фахівців.

Окремою інтерактивною родзинкою стане формат із career taro cards — гостям запропонують витягнути символічну карту професії та разом із командою HR і медійниками обговорити, які сильні сторони та таланти можуть допомогти їм у професійному розвитку.

"Для нас важливо створити не просто бренд-зону, а простір взаємодії, де людина може без страху спробувати себе в новій ролі, поставити питання спеціалістам та зрозуміти, чи близька їй сфера медіа та можливості розвитку в цьому напрямку", — повідомила HR директорка медіахолдингу Live Media HUB Олена Пробачай.

У межах фестивалю команда Live Media HUB проведе відкриті лекції про сучасні медіа, контент та digital-комунікації.

22 травня о 14:00 у Залі №2, павільйон №2 на ВДНГ керівник відділу відеоредакції Новини.LIVE Микола Буга виступить із темою "Не тільки перегляди: як виміряти реальний вплив відео" та розповість, як сучасні медіа оцінюють ефективність відеоконтенту.

Також 23 травня о 13:00 у Залі №2, павільйон №2 керівниця SMM-відділу Марія Васютинська, яка двічі викладала авторські курси для Litosvita, проведе лекцію "Чому ваш контент пролистують?" і поділиться практичним досвідом роботи з контентом та реальними інструментами, які працюють сьогодні.

Live Media HUB — незалежний український медіахолдинг, до складу якого входять Новини.LIVE, "ТиКиїв" та Ukraine Breaking News. Холдинг об’єднує новинні, суспільні та міжнародні медіа, щоб інформувати, надихати та впливати — відповідально, системно та з повагою до фактів

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
