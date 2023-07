Награжденный Президентом военный рассказал, как не отчаяться после ампутации

Военный Вадим Мищук с семьей. Фото: Новини.LIVE

За время пребывания в коме, после полной ампутации левой ноги, Вадим Мищук иногда приходил в себя и помнил, как жена целовала его руку. Врачи прогнозировали всего 10%, что он выживет.

История украинского бойца, который невероятными усилиями завоевал себе жизнь, пережил ампутацию и ожидает протезирования за границей.

Читайте также:

Военный Вадим Мищук с семьей. Фото: Новини.LIVE

По данным Министерства социальной политики за март 2023 года, около 2000 украинских военнослужащих получили статус человека с инвалидностью с начала российского полномасштабного вторжения. Большинство из них стали инвалидами из-за ампутации одной или нескольких конечностей.

Привычная жизнь, которой жил человек до ампутации, сразу превращается в сплошные испытания: трудности с рутинными делами, постоянные боли в травмированных местах, опустошенность и уныние в собственных силах. На этом этапе очень важна поддержка близких и помощь квалифицированного психолога, чтобы убедить, что жизнь превыше всего! Также крайне важна помощь общества, ведь его задачей становится поддержка украинских защитников в интеграции в социальную жизнь, толерантность и уважение, благодаря чему военным будет значительно легче воспринимать свое новое состояние.

Протез может решить трудности, вызванные ампутацией, и значительно упростить жизнь. В настоящее время государство предоставляет бесплатное протезирование для украинских военнослужащих, лишившихся конечностей во время российской вооруженной агрессии. Однако количество запросов — колоссальное. Кроме того, есть ряд сложных случаев ампутаций, протезирование которых требует специальной квалификации и опыта. Поэтому все чаще среди украинских военных возникает потребность в протезировании за границей.

В настоящее время такую возможность предоставляют различные благотворительные организации и фонды, среди которых Благотворительная Организация "БФ "Будущее для Украины" (Future for Ukraine). В рамках кейса "Протезирование украинских военных 2023" при поддержке международной клиники по протезированию Medical Center Orthotics and Prosthetics (MCOP ) в Вашингтоне, специалисты которой имеют многолетний опыт в протезировании военнослужащих, лишившихся конечностей в войнах в Афганистане и Ираке, Благотворительный Фонд Future for Ukraine помогает украинским военным получать качественные протезы и проходить реабилитационный процесс в ведущих медицинских учреждениях мира, протезистов.

МСОР, со своей стороны, обеспечивает украинских военных высококачественными протезами и комфортным и активным процессом реабилитации. Future for Ukraine покрывает все расходы, связанные с обеспечением медицинских материалов, логистикой и сопровождением военных в течение всего периода протезирования и реабилитации.

Благодаря помощи многих украинцев, доноров со всего мира и партнеров Future for Ukraine обеспечил протезирование уже 10 украинских героев. Своей очереди отправиться за границу протезирование ждет Вадим Мищук, который в результате сложной травмы имеет полную ампутацию левой ноги.

Как Вадим оказался в армии

Вадим вступил в ряды ВСУ еще в 2016 году. Во время учений, которые мужчина проходил вместе с американскими военными во Львове, он получил позывной Джонни.

А уже в 2017 году Вадим был награжден Президентом Украины Владимиром Зеленским орденом "За мужество".

"Это была зима, начало 2017-го года, 29 января, мы обороняли Авдеевку. Враг пошел на нас в наступление и мы уничтожили его позиции и пошли в контрнаступление. Это было очень тяжелое сражение. Было холодно, близко -23°C, тогда почти все получили обморожение — у кого щек, у кого пальцев или ног. На нас постоянно наступали и не давали даже голову поднять, хотели отбить эту позицию. Но мы удержали и за это я получил орден "За мужество" от Президента Украины", — вспоминает военнослужащий.

Военный Вадим Мищук с семьей. Фото: Новости.

В феврале 2022 года, когда началась полномасштабная война с россией, Вадим Мищук держал оборону Киевского направления в составе 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Когда противник начал отступать, подразделение Вадима было отправлено догонять врага — сначала в Черниговской области догнали, затем в Сумской.

После чего была передислокация подразделения в Харьковскую область, а затем и на Луганское направление. Затем подразделение Вадима стало на оборону Донецкого направления, где боец получил осколочное ранение таза, в результате которого остался без левой ноги и части ягодичных мышц.

"Я стоял на позиции с ребятами в окопчике. Мы держали оборону, а за нами прилетело из "САУшки" (самоходная артиллерийская установка), 52-й калибр, прямо в окоп. Произошел взрыв, я упал полностью на землю. Лежу и слышу, что продолжают стрелять. Думаю, надо изменить позицию, убежать в блиндаж. А до него было 6-7 метров ползти. Я туда пополз, но через пару метров понял, что очень тяжело, потому что левая рука тоже вся ранена. Потому ее держал на высоте, а одной рукой мимо. Ребята помогли — затянули меня. Начал пробовать: правая нога работает, я ее чувствую, пальцы тоже. А вот левая, я ее не чувствовал. Боль я чувствовал, но пошевелить не мог. Также чувствовал, что таз перебит Нога была еще на мне, ее отрезали на второй день в больнице. Парни оказали мне первую медицинскую помощь на месте. Приехало авто, нас посадили на эвакуацию и завезли в переносной госпиталь. Там мне ножницами разрезали штаны, увидели рану и усыпили. Проснулся я уже через дней пять", — рассказывает Вадим.

В больнице им. И.И. Мечникова в Днепре, куда Вадим попал из полевого госпиталя, врачи боролись за его жизнь пять дней, ампутация ноги была вынужденной мерой, чтобы избежать полного заражения крови. По словам героя, ему хотели ампутировать еще и руку, но он, из-за "сона", изо всех сил пытался двигать пальцами. Тогда врачи вовремя заметили это и в конце концов спасли концовку. Это было подлинным чудом! Находясь в вынужденной коме, Вадим лишь иногда приходил в сознание.

"Лежу я в коме и чувствую, как меня кто-то целует. Смотрю в сторону — женщина. Закрыл глаза, открыл глаза, смотрю с другой стороны мама стоит! И уснул дальше", — вспоминает он. Впоследствии военного ждала еще одна операция уже в Киеве.

Военный Вадим Мищук с супругой. Фото: Новости.

"Сначала было тяжело. Я понимал, что жизнь не будет как раньше", — отвечает Вадим на вопрос, как он чувствует себя после ампутации: — "Со мной 3-4 месяца работал психолог. Это дало мне искорку к жизни. Я хочу дальше жить Мне уже легче, я вышел из больницы. На костыликах хожу. Я сажусь в авто. У меня авто с коробкой автомат. Еду куда хочу. Не много, но могу. Ребенка в школу завезти, забрать. Поехать к родителям. Ежедневно могу немного больше сделать. Уже 2 раза ходил без посторонней помощи. Раньше не мог сам помыться. Я понимаю, что такой жизни, как раньше, не будет. Что уж сделаешь. Ни о чем не жалею!"

Вадим Мищук выбрал жить дальше, он пытается радоваться каждому новому дню и с нетерпением ожидает протез: "Сначала было много проблем, в частности со спиной. А сейчас нога подзажила и мне стало легче вставать. Я стал ходить. На улицу можно выйти. Начал больше двигаться и понял, что мне уже нога надо, я готов к ней!"

Дома военного поддерживают заботливая жена, которая находилась все 3 месяца с ним в больнице и собственноручно делала инъекции, 11-летний сын и кум, всегда умеющий ободрить своего лучшего товарища.

Военный Вадим Мищук с сыном. Фото: Новости.

После получения протеза Вадим мечтает как можно быстрее овладеть его и отправиться в путешествие в Египет. Увидеть пирамиды — его давняя мечта!

Каждый может приобщиться к помощи военным и Вадиму, получить желанный протез, поддержав сбор средств на кейс "Протезирование украинских военных в 2023 году". Благодаря донатам неравнодушных людей возможность обеспечить качественным протезированием все больше потерявших конечности военных, защищая родные земли от российских захватчиков, становится реальной. Чтобы каждый украинский защитник мог вернуться к своей привычной жизни!