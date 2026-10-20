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Главная Актуально "Найти резервы": что обсуждали на конференции "Энергия бизнеса" Forbes Ukraine

"Найти резервы": что обсуждали на конференции "Энергия бизнеса" Forbes Ukraine

Ua ru
20 октября 2026 14:54
Найти резервы: о чем говорили лидеры отрасли на конференции Энергия бизнеса от Forbes Ukraine.
Конференция "Энергия бизнеса". Фото: Forbes Ukraine

На ежегодной конференции Forbes Ukraine "Энергия бизнеса" более 300 лидеров энергетического сектора, топ-менеджеров, представителей правительства и международных инвесторов определили стратегические приоритеты отрасли в условиях затянувшейся войны. Главная цель мероприятия — извлечь максимум из имеющихся ресурсов, обеспечить устойчивость перед лицом зимних вызовов и превратить энергетику в прибыльный инвестиционный актив.

Защита сетей и стратегический горизонт

Председатель "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал о четырехлетней «гонке вооружений» с врагом, в ходе которой команда из 1500 специалистов по восстановлению ежедневно разрабатывает решения «на ходу» для защиты и реконструкции разрушенных линий электропередачи. Глава Госагентства по восстановлению Иван Федоров призвал к долгосрочному планированию:

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"Уже поздно готовиться к зиме 2026–2027 годов. По крайней мере 30% нашего внимания должно быть направлено на подготовку к зиме 2027–2028".

Конференція "Енергія бізнесу"
Конференция "Энергия бизнеса". Фото: Forbes Ukraine.

Реформы как предпосылка для инвестиций

Международные партнеры подтвердили готовность увеличить объемы финансирования при условии системных изменений. Управляющий директор ЕБРР Арвид Тюркнер заявил о согласованном портфеле проектов на 1,6 ГВт новой генерации (200 МВт уже работают), подчеркнув необходимость реформ энергорынка и корпоративного управления. Глава представительства IFC Алехандро Альварес де ла Кампа подчеркнул необходимость решения проблемы задолженностей и интеграции с рынком ЕС. Заместитель министра экономики Анна Артеменко анонсировала законопроект об усилении независимости наблюдательных советов госкомпаний.

Конференція "Енергія бізнесу"
Конференция "Энергия бизнеса". Фото: Forbes Ukraine.

Гибкость, искусственный интеллект и децентрализация

Эксперты определили новые технологические тренды отрасли. Соучредитель Negen Владимир Кудрицкий назвал лучшими инвестициями решения, обеспечивающие гибкость системы, а советник гендиректора ДТЭК ВИЭ Вадим Уткин отметил растущую роль ИИ в трейдинге. Генеральный директор ОККО Василий Даниляк подчеркнул, что будущее — за децентрализованными устойчивыми системами и малыми модульными реакторами.

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Конференція "Енергія бізнесу"
Конференция "Энергия бизнеса". Фото: Forbes Ukraine.

Итог

Главный вывод конференции — украинская энергетика окончательно переходит от экстренного выживания к формированию устойчивой, децентрализованной и инвестиционно привлекательной модели. Объединение усилий бизнеса, государства и международных институтов позволит не только преодолеть военные вызовы, но и заложить фундамент для современной энергосистемы будущего.

бизнес конференция Forbes Ukraine Forbes Development
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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