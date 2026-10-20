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Головна Актуально "Знайти резерви": що обговорили на конференції "Енергія бізнесу" Forbes Ukraine

"Знайти резерви": що обговорили на конференції "Енергія бізнесу" Forbes Ukraine

Ua ru
20 жовтня 2026 14:54
Знайти резерви: про що говорили лідери галузі на конференції Енергія бізнесу від Forbes Ukraine.
Конференція "Енергія бізнесу". Фото: Forbes Ukraine

На щорічній конференції Forbes Ukraine "Енергія бізнесу" понад 300 лідерів енергетичного сектору, топменеджерів, урядовців та міжнародних інвесторів визначили стратегічні пріоритети галузі в умовах тривалої війни. Головний фокус події – витиснути максимум із наявних ресурсів, забезпечити стійкість перед зимовими викликами та перетворити енергетику на прибутковий інвестиційний актив.

Захист мереж та стратегічний горизонт

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко розповів про чотирирічну "гонку озброєнь" із ворогом, де команда з 1500 фахівців із відновлення щодня напрацьовує рішення "з коліс" для захисту й реконструкції знищених ліній електропередачі. Голова Держагентства відновлення Іван Федоров закликав до довгострокового планування:

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"Вже пізно готуватись до зими 2026–2027. Щонайменше 30% нашої уваги має бути спрямовано на підготовку до зими 2027–2028".

Конференція "Енергія бізнесу"
Конференція "Енергія бізнесу". Фото: Forbes Ukraine.

Реформи як передумова інвестицій

Міжнародні партнери підтвердили готовність масштабувати фінансування за умови системних змін. Керуючий директор ЄБРР Арвід Тюркнер заявив про погоджений пайплайн на 1,6 ГВт нової генерації (200 МВт уже працюють), наголосивши на потребі реформ енергоринку та корпуправління. Голова представництва IFC Алехандро Альварес де ла Кампа підкреслив необхідність розв'язання проблеми заборгованостей та інтеграції з ринком ЄС. Заступниця міністра економіки Анна Артеменко анонсувала законопроєкт щодо посилення незалежності наглядових рад держкомпаній.

Конференція "Енергія бізнесу"
Конференція "Енергія бізнесу". Фото: Forbes Ukraine.

Гнучкість, штучний інтелект та децентралізація

Експерти визначили нові технологічні тренди галузі. Співзасновник Negen Володимир Кудрицький назвав найкращими інвестиціями рішення для гнучкості системи, а радник гендиректора ДТЕК ВДЕ Вадим Уткін відзначив зростання ролі ШІ у трейдингу. СЕО ОККО Василь Даниляк підкреслив, що майбутнє — за децентралізованими стійкими системами та малими модульними реакторами.

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Конференція "Енергія бізнесу"
Конференція "Енергія бізнесу". Фото: Forbes Ukraine.

Підсумок

Головний висновок конференції — українська енергетика остаточно переходить від екстреного виживання до формування стійкої, децентралізованої та інвестиційно привабливої моделі. Об'єднання зусиль бізнесу, держави та міжнародних інституцій дозволить не лише подолати воєнні виклики, а й закласти фундамент для сучасної енергосистеми майбутнього.

бізнес конференція Forbes Ukraine Forbes Development
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

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