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Главная Актуально "Ни одна страна мира не проводила исследований этого препарата": Ольга Бут о Biopatid

"Ни одна страна мира не проводила исследований этого препарата": Ольга Бут о Biopatid

Ua ru
16 сентября 2026 19:31
Биопатид для похудения: врач объяснила риски, связанные с поддельным препаратом с тирзепатидом
Ольга Бут, кандидат медицинских наук. Фото: Ольга Бут

В Украине раскрыли масштабную схему производства и продажи поддельного препарата для похудения Biopatid. СБУ и Офис генерального прокурора сообщили о ликвидации нелегального "фармацевтического бизнеса", а подозрения по делу получили 27 человек.

На упаковке Biopatid в качестве действующего вещества указан тирзепатид, однако, по словам кандидата медицинских наук Ольги Бут и руководительницы клиники Age Management System (AM System), входящей в инвестиционный холдинг ARS Capital, безопасность такого препарата не подтверждена.

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Дело в том, что на сегодняшний день оригинальный тирзепатид — это разработка компании Eli Lilly, и зарегистрированные оригинальные препараты Mounjaro и Zepbound принадлежат исключительно ей. FDA относит их к лекарственным средствам, защищенным патентами и регуляторной эксклюзивностью.

"В Biopatid заявлена структура действующего вещества — тирзепатид, однако на сайте речь идет о некой последовательности из 11 аминокислот, тогда как оригинал — это значительно более сложная молекула. То есть уже здесь есть расхождение: точная структура действующего вещества непонятна", — объясняет Ольга Бут.

Она также обратила внимание на отсутствие достоверной информации о концентрации вещества, производителе и стране происхождения препарата, а также данных о его стерильности, стабильности при хранении и транспортировке.

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Отдельный вопрос — полное отсутствие клинических исследований Biopatid и прохождения им системы фармаконадзора.

По словам врача, именно это дает основания рассматривать препарат как потенциально опасный.

"Ни одна страна мира не проводила исследований этого препарата, ни одна страна о нем не знает. В Украине он не зарегистрирован и не прошел систему фармаконадзора, которая существует в каждом государстве. Все это является основанием очень осторожно отнестись к Biopatid и заподозрить, что это не просто подделка, а препарат, опасный для пациента", — отметили в клинике бизнесмена Максима Криппы.

В AM System заявили, что, несмотря на спрос на Biopatid в последние годы, клиника принципиально никогда его не использовала.

"Ни один наш пациент не получал этот препарат. Это была моя принципиальная позиция как главного врача", — подчеркнула Ольга Бут.

Врач также призвала не воспринимать препараты группы GLP-1 как простой "укол для похудения".

По её словам, их применение должно происходить под контролем врача и быть частью комплексной терапии, включающей коррекцию образа жизни, питания, дефицитов и гормональных нарушений.

Тем, кто уже использовал Biopatid и имеет сомнения относительно его происхождения, Ольга Бут советует немедленно прекратить применение и обратиться к врачу для обследования.

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медики лекарства расследование похудение фальсификат
Оля Мазур - Редактор
Автор:
Оля Мазур

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