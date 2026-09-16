Biopatid для схуднення: лікарка пояснила ризики фальсифікованого препарату з тирзепатидом

Ольга Бут, кандидатка медичних наук. Фото: Ольга Бут

В Україні викрили масштабну схему виробництва та продажу фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid. СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили про ліквідацію нелегального "фармацевтичного бізнесу", а підозри у справі отримали 27 осіб.

На упаковці Biopatid зазначено тирзепатид як діючу речовину, однак, за словами кандидатки медичних наук Ольги Бут і керівниці клініки Age Management System (AM System), яка входить до інвестиційного холдингу ARS Capital, безпека такого препарату не підтверджена.

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Річ у тім, що на сьогоднішній день оригінальний тирзепатид — це розробка компанії Eli Lilly, і зареєстровані оригінальні препарати Mounjaro та Zepbound належать виключно їй. FDA відносить їх до лікарських засобів, захищених патентами й регуляторною ексклюзивністю.

"У Biopatid заявлена структура діючої речовини — тирзепатид, проте на сайті йдеться про якусь послідовність 11 амінокислот, тоді як оригінал — це значно складніша молекула. Тобто вже тут є розбіжність: точна структура діючої речовини незрозуміла", — пояснює Ольга Бут.

Вона також звернула увагу на відсутність достовірної інформації про концентрацію речовини, виробника та країну походження препарату, а також даних про його стерильність, стабільність під час зберігання і транспортування.

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Окреме питання — повна відсутність клінічних досліджень Biopatid і проходження ним системи фармаконагляду.

За словами лікарки, саме це дає підстави розглядати препарат як потенційно небезпечний.

"Жодна країна світу не проводила дослідження цього препарату, жодна країна про нього не знає. В Україні він не зареєстрований і не пройшов систему фармаконагляду, яка існує в кожній державі. Усе це є підставою дуже обережно поставитися до Biopatid і запідозрити, що це не просто підробка, а препарат, небезпечний для пацієнта", — зазначили у клініці бізнесмена Максима Кріппи.

У AM System заявили, що попри попит на Biopatid протягом останніх років, клініка принципово ніколи його не використовувала.

"Ні один наш пацієнт не отримав цей препарат. Це була моя принципова позиція як головного лікаря", — наголосила Ольга Бут.

Лікарка також закликала не сприймати препарати групи GLP-1 як простий "укол для схуднення".

За її словами, їх застосування має відбуватися під контролем лікаря та бути частиною комплексної терапії, яка включає корекцію способу життя, харчування, дефіцитів і гормональних порушень.

Тим, хто вже використовував Biopatid і має сумніви щодо його походження, Ольга Бут радить негайно припинити застосування та звернутися до лікаря для обстеження.

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