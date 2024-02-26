Сразу четыре украинских защитника получили протезы конечностей в Вашингтоне

Наши герои вместе с командой фонда FFU и ведущей Раминой Эсхакзай в Вашингтоне

Украинские военные Евгений Калюжный, Сергей Волык, Петр Кулик и Алексей Дернов получили сверхсовременные протезы конечностей в ведущей клинике ортопедии и протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) в Вашингтоне в рамках программы "Протезирование" от благотворительного фонда Future for Ukraine(FFU) Впереди их ждет этап реабилитации и активного обучения.

В фонде поделились видео, на котором зафиксированы первые попытки защитников пользоваться современными протезами:

Украинские защитники получили протезы

Программа протезирования украинских защитников от фонда FFU предусматривает:

Оценка и подбор протезов, отвечающих индивидуальным потребностям пациентов;

Изготовление и установка протезов;

Физическую реабилитацию и обучение пользованию протезами;

Помощь с возвращением к полноценной жизни.

Команда специалистов MCOP имеет большой опыт работы с пациентами, потерявшими конечности в результате боевых действий (в том числе в войнах в Афганистане и Ираке), и использует самые современные технологии для создания протезов, максимально отвечающих потребностям каждого пациента. Майк Коркоран (Mike Corcoran) — соучредитель клиники МСОР в Вашингтоне и ведущий специалист в области протезирования — был одним из 20 граждан США, награжденных Президентом Украины Владимиром Зеленским за ключевую роль в помощи Украине в сложные времена.

Еще одно видео первых движений и шагов наших защитников с новыми протезами опубликовал на своей странице в Facebook меценат фонда Вадим Столар:

В своих соцсетях часто делится фотографиями подопечных фонда — как украинские бойцы делают свои первые уверенные шаги на протезах в клинике. А также при случае встречается лично с героями после их возвращения домой.

Истории военных

Евгений Калюжный

Евгений до ранения. Фото: личный архив

Евгений родом из города Ахтырка Сумской области. До начала полномасштабного вторжения проживал вместе с женой и тремя детьми в поселке Воронеж, Шосткинского района. Работал в Шосткинском лесхозе.

Евгений Калюжный мобилизован в мае 2023 года. После базовой подготовки направили в 67-ю отдельную механизированную бригаду, созданную на базе подразделений ГУК ПС — Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор". Это бывшие "Волки Да Винчи". Служил в Донбассе, а участие в боевых действиях принимал в Луганской области.

Ранение военный получил 20 июля 2023 во время вражеского штурма позиций подразделения Евгения — в окоп прилетела граната из подствольного гранатомета и попала военному прямо в руку. Взрыв пришелся прямо на бронежилет, это и спасло защитнику жизни.

Из-за сильного артобстрела эвакуировать его в стабпункт удалось лишь на следующий день — более 20 часов военный пролежал на позиции. "Помню все до последнего: как выносили, как вывозили, как все произошло. В сознание пришел уже в госпитале в Днепре. Проснулся после операции — уже был без руки и ноги", — вспоминает Евгений.

В результате тяжелого ранения защитник потерял две конечности — правую руку и ногу.

Сергей Волык

Сергей до ранения. Фото: личный архив

Сергей Волык родом из города Вараш Ровенской области. Автоэлектрик по специальности, Сергей восемь лет, прежде чем мобилизовался в армию, имел небольшой гараж, СТО на пару постов авторемонта.

26 марта 2022 года мужчина добровольцем пошел в силы обороны и начал свою военную службу в составе 107-й отдельной бригады территориальной обороны. Впоследствии присоединился к рядам штурмового батальона "Айдар". Защитника назначили сапером.

Затем работа на нуле на Бахмутском направлении. В подчинении Сергея появились новые мобилизованные военные, а вместе с тем и новое звание – командир отделения.

27 июля 2023 года, выполняя боевую разведку в районе Клещиевки, Сергей Волык получил тяжелое ранение правой стороны тела, артерии правой руки были иссечены обломками — конечность пришлось ампутировать полностью.

Алексей Дернов

Алексей до ранения. Фото: личный архив

Алексей родом из Знаменки Кировоградской области. До войны работал машинистом на железной дороге. Занимался историческим средневековым сражением. Как работник Укрзализныци, Алексей имел бронь от мобилизации, но все же пошел добровольцем в армию — 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Его подразделение направили на Донецкое направление, где защитник полностью потерял правую руку в результате тяжелого ранения: "У меня прилетела 120-я мина. Сначала получил пулевое ранение, мне плечо срезало. И где-то через пол часа - час попал под артобстрел".

Дорога к стабпункту была тяжелой: два часа ожидания эвакуационного подразделения, потеря собратья, затем 4 км раненого бойца несли на носилках через вражеские окопы и лесополосу в ливень. В стабпункте врачи дали надежду Алексею, что потерянную конечность можно пришить. Но когда военный очнулся уже в госпитале в Запорожье — руки не было.

После тяжелого ранения Алексей Дернов проделал нелегкий путь реабилитации — 11 госпиталей, множество операций.

Петр Кулик

Петр Кулик до ранения. Фото: личный архив

Петр родом из города Ковель на Волыни. Был мобилизован весной 2023 года, прошел обучение в Германии – боевой экспресс-курс с ежедневными тренировками на полигоне в течение месяца.

Вернувшись в Украину, Петр Кулик был назначен командиром взвода в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая уже базировалась в районе выполнения боевого задания — село Константиновка, Бахмутское направление.

24 августа 2023 — в День Независимости — Петр вместе с эвакуационной группой был на задании возле села Клищиевка, Бахмутского района, когда получил минно-взрывное ранение. Из-за активных боевых действий военного удалось эвакуировать только ночью, он пролежал на позициях почти сутки.

Вскоре защитника перевезли в областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в Днепре. При установке замены одной из VAC-систем на левом бедре увидели, что ногу спасти уже невозможно — бойцу повредило артерию и произошло заражение крови, сепсис.