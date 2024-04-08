Александр Свищев об итогах третьего тура Суперлиги по водному поло сезона 2023/2024

Александр Юрьевич Свищев — президент Федерации водного поло Украины Фото: Федерация водного поло Украины.

Чемпионат Украины по водному поло среди мужчин в Суперлиге сезона 2023-2024 уже начался и набирает обороты. Третий тур Суперлиги проходил с 28 по 31 марта в Каменском. В рамках тура команды групп А и Б играли между собой.

Третий тур Суперлиги очень хорошо продемонстрировал борьбу за первую четверку. Эти команды будут бороться за призовые места чемпионата. Особенно чувствуется интрига за второе место, ведь команды ведут активную борьбу со второго по шестое места.

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Водное поло. Фото: Федерация водного поло Украины.

Президент федерации водного поло Украины Александр Свищев отметил, что сейчас лидирует ВК "Динамо" (Львов), который не потерпел ни одного поражения. За ними следуют НТУ "ХПИ-ШВСМ" (г. Харьков) и ШВСМ "ВК Мариуполь", которые имеют по одному поражению.

После третьего тура турнирная таблица выглядит следующим образом:

Место Команда Очки 1 ВК "Динамо" (Львов) 30 2 НТУ "ХПИ-ШВСМ" (г. Харьков) 21 3 ШВСМ "ВК Мариуполь" 21 4 "КИВС" (Львов) 16 5 "ЛФКС-АКВАТИКО" (г. Львов) 14 6 Сборная Закарпатской области (УжНУ) 10 7 Сборная Харьковской области 6 8 Сборная г. Киева 0

Несмотря на омоложение и изменения в составе команды, ВК "Динамо" Львов" сегодня — абсолютный лидер Суперлиги по водному поло сезона 2023/2024. На сегодняшний день можно сказать, что чемпионат по водному поло замер на определенном уровне. Многие спортсмены не имеют возможности принимать участие в соревнованиях из-за военных действий. Многие ватерполисты служат в ВСУ, а молодые спортсмены находятся за границей, отметил Александр Свищев.

"Обидно, что многие молодые ватерполисты сейчас находятся за границей. С одной стороны, это опыт для молодых игроков в европейских командах, с другой — именно молодое поколение имело бы возможность уже демонстрировать свои умения, выступая за различные команды Суперлиги и составлять конкуренцию опытным игрокам. Из позитива — многие игроки, которым сейчас за 30, вернулись к занятиям водным поло. Сейчас с нетерпением жду следующего, четвертого тура мужской Суперлиги", — подытожил президент федерации водного поло Украины Александр Свищев.

Результаты суперлиги. Фото: Федерация водного поло Украины.

Валерий Завизион, главный судья III тура чемпионата Украины, был приятно удивлен уровнем игры команд. И отметил, что команды, которые борются за второе место в Суперлиге, продемонстрировали упорную борьбу на поле с разницей в один-два гола.

Украинские спортсмены должны не только принимать участие во внутренних соревнованиях, но и выезжать на турниры за границу, показывать мощь, несокрушимость украинского народа, считает президент федерации водного поло Александр Юрьевич Свищев.

Результаты суперлиги. Фото: Федерация водного поло Украины.

Особое внимание Александр Свищев уделяет развитию детского спорта. Так, в марте в спортивно-развлекательном центре Leoland во Львове состоялся мастер-класс для юных теннисистов от звезд украинского тенниса Элины Свитолиной и Сергея Стаховского. В мастер-классе приняли участие почти полтысячи юных спортсменов — ребята и девушки разных возрастных категорий от 6 до 16 лет. Стоит отметить, что в СРЦ Leoland под одной крышей гармонично сочетаются активный отдых и профессиональные занятия различными видами спорта.

"Во время события было очень приятно наблюдать за детьми, они радовались возможности пообщаться с Элиной и Сергеем, взять автограф и сделать фото. У детей сияли глаза, этих искренних эмоций нам всем сейчас очень не хватает. Поэтому наш спорткомплекс с радостью готов открывать свои двери для таких хороших проектов", — отметил Александр Свищев.