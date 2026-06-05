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Главная Актуально От ранения к активной жизни: история хореографа Александра Чайки

От ранения к активной жизни: история хореографа Александра Чайки

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 17:51
От ранения к активной жизни: история хореографа Александра Чайки
Александр Чайка. Фото: из личного архива

Александр Чайка — первый украинский ветеран, который прошел протезирование в американском центре Medical Center Orthotics & Prosthetics по программе фонда Future for Ukraine. В 2022 году, когда защитник получил ранение вблизи Попасной, врачи давали лишь 20% вероятности, что он выживет.

Однако Александр не только выжил, но и смог вернуться к активной жизни и профессии хореографа. Благодаря собственной настойчивости и высокофункциональному протезированию он открыл собственную школу акробатики в Киеве, где лично преподает детям, и активно участвует в спортивных мероприятиях для ветеранов. А еще - впервые стал отцом.

Александр Чайка от хореографии к оружию

До 24 февраля 2022 года Александр Чайка жил спортом и хореографией. Его работа была о теле, о пластике и об искусстве управлять своим телом через музыку. Он и не представлял, что очень скоро ему придется заново учиться ходить.

Олександр Чайка
Александр Чайка. Фото: из личного архива

Когда россия начала полномасштабное вторжение, Александр пошел добровольцем в армию. Убежден, что защита страны — не героизм, а обязанность каждого гражданина.

В составе 24-й механизированной бригады ВСУ Чайка выполнял боевые задачи в Донецкой области, когда получил тяжелое минно-взрывное ранение с огнестрельным переломом правой бедренной кости.

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Лишь чудом, ему удалось выжить. Однако из-за гангрены бойцу пришлось ампутировать правую ногу полностью.

Первое, о чем подумал Александр, когда пришел в себя после операции в госпитале: Как преподавать детям акробатику без ноги?

Сложный случай ампутации и протезирования

Следующие почти полгода ветеран проходил реабилитацию, учился сидеть, потом ходить с помощью костылей. Из-за сложного случая ампутации — с вычленением тазобедренного сустава — Александру отказывали в протезировании в Украине. Вместе с женой Анной они нашли выход, обратившись в благотворительный фонд Future for Ukraine.

Так Александр стал первым пациентом из Украины, который прошел протезирование в медицинском центре Medical Center Orthotics & Prosthetics в США.

Олександр Чайка
Александр Чайка. Фото: из личного архива

В центре MCOP в Силвер-Спринг Александр получил высокотехнологичный протез с бионическим коленом и прошел обучение ходьбы. Стоимость такого протезирования может превышать 100 тысяч долларов, но по программе фонда и при поддержке центра MCOP, ветеран получил его бесплатно.

О жизни после протезирования

Александр — человек с невероятным зарядом внутренней энергии. Подтянутый, с отличной осанкой и искренней улыбкой, он сразу вызывает симпатию. Когда его спрашивают о секрете — шутит, что просто не имеет вредных привычек. Но на самом деле за этим стоит нечто более глубокое: ежедневные тренировки, поддержка жены и близких, и желание собственным примером вдохновлять других ветеранов, которые живут с потерянными конечностями.

Именно поэтому, уже второй раз Александр Чайка участвует в благотворительном забеге Go to the Future-2026, который пройдет в поддержку ветеранов с потерянными конечностями 7 июня в Киеве на ВДНХ.

Олександр Чайка
Александр Чайка. Фото: из личного архива

Вместе с другими ветеранами, которые носят протез, и лидерами мнений Александр Чайка будет преодолевать "Эстафету Единства", чтобы показать: ампутация не ограничивает жизнь, благодаря протезированию ее можно жить активно.

Присоединяйтесь к благотворительному забегу Go to the Future-2026. Принять участие можно не только в Киеве, но и из любого уголка Украины — онлайн. А также можно бежать командой, с детьми и собаками. Больше информации и регистрация на сайте проекта.

Мероприятие проходит при поддержке генеральных партнеров Medical Center Orthotics & Prosthetics и The Pfizer Foundation. Организатор — фонд Future for Ukraine

история ветераны ранение
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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