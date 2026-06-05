Від поранення до активного життя: історія хореографа Олександра Чайки

Олександр Чайка. Фото: з особистого архіву

Олександр Чайка — перший український ветеран, який пройшов протезування в американському центрі Medical Center Orthotics & Prosthetics за програмою фонду Future for Ukraine. У 2022 році, коли захисник отримав поранення поблизу Попасної, лікарі давали лише 20% ймовірності, що він виживе.

Проте Олександр не лише вижив, а й зміг повернутися до активного життя та професії хореографа. Завдяки власній наполегливості та високофун—кціональному протезуванню він відкрив власну школу акробатики у Києві, де особисто викладає дітям, та активно бере участь у спортивних заходах для ветеранів. А ще - вперше став батьком.

Олександр Чайка від хореографії до зброї

До 24 лютого 2022 року Олександр Чайка жив спортом та хореографією. Його робота була про тіло, про пластику та про мистецтво керувати своїм тілом через музику. Він і не уявляв, що дуже скоро йому доведеться заново вчитися ходити.

Олександр Чайка. Фото: з особистого архіву

Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, Олександр пішов добровольцем до війська. Переконаний, що захист країни – не героїзм, а обов'язок кожного громадянина.

У складі 24-ї механізованої бригади ЗСУ Чайка виконував бойові завдання на Донеччині, коли отримав важке мінно-вибухове поранення з вогнепальним переломом правої стегнової кістки.

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Складний випадок ампутації та протезування

Наступні майже півроку ветеран проходив реабілітацію, вчився сидіти, потім ходити за допомогою милиць. Через складний випадок ампутації – з вичленуванням кульшового суглоб – Олександру відмовляли у протезуванні в Україні. Разом із дружиною Анною вони знайшли вихід, звернувшись до благодійного фонду Future for Ukraine.

Так Олександр став першим пацієнтом з України, який пройшов протезування у медичному центрі Medical Center Orthotics & Prosthetics у США.

Олександр Чайка. Фото: з особистого архіву

У центрі MCOP у Сілвер-Спринг Олександр отримав високотехнологічний протез з біонічним коліном та пройшов навчання ходи. Вартість такого протезування може перевищувати 100 тисяч доларів, але за програмою фонду і за підтримки центру MCOP, ветеран отримав його безоплатно.

Про життя після протезування

Олександр — людина з неймовірним зарядом внутрішньої енергії. Підтягнутий, з відмінною поставою і щирою усмішкою, він одразу викликає симпатію. Коли його питають про секрет — жартує, що просто не має шкідливих звичок. Але насправді за цим стоїть щось глибше: щоденні тренування, підтримка дружини і близьких, та бажання власним прикладом надихати інших ветеранів, які живуть з втраченими кінцівками.

Саме тому, вже вдруге Олександр Чайка бере участь у благодійному забігу Go to the Future-2026, який пройде на підтримку ветеранів із втраченими кінцівками 7 червня у Києві на ВДНГ.

Олександр Чайка. Фото: з особистого архіву

Разом із іншими ветеранами, які носять протез, та лідерами думок Олександр Чайка долатиме "Естафету Єдності", щоб показати: ампутація не обмежує життя, завдяки протезуванню його можна жити активно.

Долучайтесь до благодійного забігу Go to the Future-2026. Взяти участь можна не лише у Києві, а й з будь-якого куточка України — онлайн. А також можна бігти командою, з дітьми та собаками. Більше інформації та реєстрація на сайт проєкту.

Захід проходить за підтримки генеральних партнерів Medical Center Orthotics & Prosthetics та The Pfizer Foundation. Організатор – фонд Future for Ukraine