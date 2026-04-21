Откровенный диалог с ветеранами: формируем культуру безбарьерного общения

Участники мероприятия

Апрель — месяц осведомленности о людях с утраченными или отличными конечностями (Limb Loss and Limb Difference Awareness Month). Это информационная кампания, которую начали в США, но сейчас она особенно актуальна и для Украины. С начала полномасштабной войны количество людей с инвалидностью выросло примерно на 600 тысяч — до 3,4 миллиона на сегодня. Международная кампания Limb Loss and Limb Difference Awareness Month призвана привлекать внимание к вызовам, с которыми сталкиваются люди с ампутациями, а также к развитию инклюзивного общества.

25 апреля в рамках фестиваля Книжная Страна на ВДНХ украинский медиахолдинг Live Media HUB совместно с партнерами book.ua и book.ua.space, при поддержке ОС "Лига Сильных " инициирует дискуссию "Откровенный диалог с ветеранами: вместе формируем культуру безбарьерного общения".

Ключевая ценность украинского независимого медиахолдинга Live Media HUB - формирование в обществе уважения и ответственности. Мы убеждены, что медиа должны не только информировать, но и формировать ценности, которые помогают стране проходить сложные трансформации. Редакции Новини.LIVE и ТиКиїв, которые являются частью медиахолдинга, системно работают с темами реинтеграции, инклюзии и достоинства, создавая пространство для открытого диалога для людей с разным опытом.

В рамках мероприятия организаторы сознательно расширили фокус обсуждения на взаимодействие с людьми с инвалидностью в целом. Ведь культура уважения формируется через широкое понимание безбарьерности в обществе.

Во время дискуссии поговорим о: корректном взаимодействии с ветеранами, которые имеют опыт ампутаций и другими людьми с инвалидностью, безбарьерности в обществе, триггерных и сложных темах, создании инклюзивной среды в Украине.

Своим опытом поделятся:

Ольга Бенда — ветеранка, мама двоих детей, капитан Национальной женской сборной Украины по ампфутболу, амбассадор Министерства молодежи и спорта по безбарьерности ;

; Владислав "Самурай" Ещенко — военный-сапер и ветеран войны, основатель БФ "Побачим победу"

Владимир Высоцкий — специалист по доступности и инклюзивным практикам ОС "Лига Сильных"

Модерировать разговор будет Павел Ковальчук, ведущий Новини.LIVE

Встретимся 25 апреля, в 12:30 на ВДНХ, Павильон №6, book.ua.space - пространство безбарьерное. Вход свободный.