Відвертий діалог з ветеранами: формуємо культуру безбар'єрного спілкування

Відвертий діалог з ветеранами: формуємо культуру безбар’єрного спілкування

Дата публікації: 21 квітня 2026 14:55
Учасники заходу

Квітень — місяць обізнаності про людей з втраченими або відмінними кінцівками (Limb Loss and Limb Difference Awareness Month). Це інформаційна кампанія, яку започаткували у США, але нині вона особливо актуальна і для України. Від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю зросла приблизно на 600 тисяч — до 3,4 мільйона на сьогодні. Міжнародна кампанія Limb Loss and Limb Difference Awareness Month покликана привертати увагу до викликів, з якими стикаються люди з ампутаціями, а також до розвитку інклюзивного суспільства.

25 квітня у межах фестивалю Книжкова Країна на ВДНГ український медіахолдинг Live Media HUB спільно з партнерами book.ua та book.ua.space, за підтримки ГС "Ліга Сильних"  ініціює дискусію "Відвертий діалог з ветеранами: разом формуємо культуру безбар’єрного спілкування"

Ключова цінність українського незалежного медіахолдингу Live Media HUB — формування у суспільстві поваги та відповідальності. Ми переконані, що медіа мають не лише інформувати, а й формувати цінності, які допомагають країні проходити складні трансформації. Редакції Новини.LIVE та ТиКиїв, які є частиною медіахолдингу,  системно працюють із темами реінтеграції, інклюзії та гідності, створюючи простір для відкритого діалогу для людей із різним досвідом. 

У межах заходу організатори свідомо розширили фокус обговорення на взаємодію з людьми з інвалідністю загалом. Адже культура поваги формується через широке розуміння безбар’єрності в суспільстві.

Під час дискусії поговоримо про: коректну взаємодію з ветеранами, які мають досвід ампутацій та іншими людьми з інвалідністю, безбар’єрність у суспільстві, тригерні та складні теми, створення інклюзивного середовища в Україні

Своїм досвідом поділяться: 

  • Ольга Бенда — ветеранка, мама двох дітей, капітан Національної жіночої збірної України з ампфутболу, амбасадорка Міністерства молоді та спорту з безбарʼєрності;
  • Владислав "Самурай" Єщенко — військовий-сапер та ветеран війни, засновик БФ "Побачим перемогу"
  • Володимир Висоцький — фахівець із доступності та інклюзивних практик ГС "Ліга Сильних"

Модеруватиме розмову — Павло Ковальчук, ведучий Новини.LIVE

Зустрінемося 25 квітня, о 12:30 на ВДНГ, Павільйон №6, book.ua.space — простір безбар'єрний. Вхід вільний. 

Київ ветерани ВДНГ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
