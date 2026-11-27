Женщина и ребенок. Фото: magnific.com

После возвращения работника из отпуска по уходу за ребенком бухгалтеру необходимо правильно определить среднюю заработную плату для расчета отпускных. Особенно сложно это сделать, если в течение длительного времени работник не получал заработную плату.

В 2026 году важно учитывать правила Порядка № 100, расчетный период, кадровые документы и остаток неиспользованных дней отпуска.

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Сохраняется ли право на ежегодный отпуск

По окончании ухода за ребенком работник может использовать ранее накопленные дни ежегодного отпуска.

В то же время период отпуска по уходу за ребенком до трех лет, как правило, не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск. Поэтому бухгалтер должен проверить остаток дней и соответствующие кадровые документы.

Как определить среднюю зарплату

По общему правилу, отпускные рассчитываются за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска.

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Если в течение этого периода работник не получал заработной платы, применяются специальные правила Порядка № 100. Средний заработок определяется на основе должностного оклада или минимальной заработной платы, если она выше, с учетом условий занятости.

Для проверки расчетов можно использовать калькулятор отпуска. Он помогает определить ориентировочную сумму выплат и снизить риск арифметических ошибок.

Какие документы необходимо проверить

Перед начислением необходимо проверить приказы об отпусках, табели учета рабочего времени, остаток неиспользованных дней, действующий должностной оклад и предыдущие выплаты.

Особого внимания требуют случаи, когда работник во время ухода за ребенком работал неполный рабочий день.

Как AVS помогает бухгалтерам

Сервис экспертной поддержки для бухгалтеров AVS помогает разобраться с правилами определения средней зарплаты, оформлением кадровых документов и расчетом отпускных.

Практические материалы и консультации AVS позволяют проверять сложные случаи, уточнять порядок начислений и снижать риск ошибок.