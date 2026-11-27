Жінка та дитина. Фото: magnific.com

Після повернення працівника з відпустки для догляду за дитиною бухгалтеру потрібно правильно визначити середню зарплату для розрахунку відпускних. Особливо складно це зробити, якщо протягом тривалого часу працівник не отримував заробітку.

У 2026 році важливо враховувати правила Порядку № 100, розрахунковий період, кадрові документи та залишок невикористаних днів відпустки.

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Чи зберігається право на щорічну відпустку

Після завершення догляду за дитиною працівник може використати раніше накопичені дні щорічної відпустки.

Водночас період відпустки для догляду за дитиною до трьох років за загальним правилом не включається до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Тому бухгалтер має перевірити залишок днів та відповідні кадрові документи.

Як визначити середню зарплату

За загальним правилом, відпускні розраховують за 12 календарних місяців перед місяцем початку відпустки.

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Якщо протягом цього періоду працівник не отримував зарплати, застосовують спеціальні правила Порядку № 100. Середній заробіток визначають на основі посадового окладу або мінімальної зарплати, якщо вона вища, з урахуванням умов зайнятості.

Для перевірки розрахунків можна використовувати калькулятор відпустка. Він допомагає визначити орієнтовну суму виплат і зменшити ризик арифметичних помилок.

Які документи перевірити

Перед нарахуванням потрібно перевірити накази про відпустки, табелі робочого часу, залишок невикористаних днів, чинний посадовий оклад і попередні виплати.

Особливої уваги потребують випадки, коли працівник під час догляду за дитиною працював неповний робочий час.

Як AVS допомагає бухгалтерам

Сервіс експертної підтримки для бухгалтерів AVS допомагає розбиратися з правилами визначення середньої зарплати, оформленням кадрових документів і розрахунком відпускних.

Практичні матеріали та консультації AVS дозволяють перевіряти складні випадки, уточнювати порядок нарахувань і зменшувати ризик помилок.