Пасха в Софии Киевской: почему стоит посетить празднование

Пасха в Софии Киевской: почему стоит посетить празднование

Дата публикации 7 апреля 2026 12:24
Пасха в Софии Киевской. Фото: пресс-релиз

В сердце столицы состоится "Пасха в Софии Киевской". Весенние песни и хороводы, канты и псалмы, духовные песнопения, хоровая музыка и перезвон колоколов снова наполнят пространство, которое помнит тысячу лет украинской истории.

Пасха в Софии: почему стоит посетить?

12 апреля с 12:00 до 20:00 в сердце Киева состоится "Пасха в Софии Киевской" — большое праздничное действо, созданное совместной инициативой Национального заповедника "София Киевская" и Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" в партнерстве с Zagoriy Foundation и проектом "Истоки".

"Готовьте самые нарядные наряды, пеките куличи и становитесь сотворцами Пасхи в Софии Киевской. Сотворим день, наполненный всечеловеческой любовью, силой света, надеждой на урожай, здоровье, победу. Приглашаем вместе сохранять и продолжать наши традиции, где природа, человек и Бог воедино торжествуют жизнь", — приглашают организаторы события.

В этом году в программе события — около 50 древних пасхальных песен, веснянок, игр и хороводов, возрожденных из забвения и возвращенных в живое исполнение молодежью и детьми. В течение дня на территории заповедника будет звучать украинская традиция в исполнении кобзарей и лирников, а пасхальный колокол Софийской колокольни будет благословлять Киев и Украину.

Одной из центральных частей празднования станет совместная трапеза в саду заповедника — как пространство встречи, единства и проживания праздника вместе. Для детей и семей будут действовать игровые и образовательные пространства, пасхальные забавы и интерактивные форматы знакомства с украинской культурой с образовательным пространством "Знай свою Украину". Также на событии будет представлена ярмарка народного искусства, где народные мастера покажут рукотворную украинскую традицию в ее живом продолжении.

Активности на Пасху:

  • ярмарка народного искусства и пространство проекта "Истоки",
  • пасхальный праздничный колокол с Софийской колокольни,
  • весенние песнопения в исполнении фольклорных групп,
  • детская программа, игры с пасхальными яйцами и пасхальные забавы,
  • благотворительные мастер-классы и активности для семей,
  • программа "Свет Пасхи" — кобзарско-лирницкая традиция и величальные песнопения в пространстве Софийского собора,
  • большое пасхальное сообщество с хороводами, кривыми танцами и играми из разных регионов Украины,
  • обход с пением вокруг Софийского собора,
  • традиционные танцы под открытым небом в завершение праздничного дня.

Отдельной частью события станут инициативы памяти и поддержки украинской армии, а также благотворительный сбор на Центр крови Вооруженных сил Украины.

Напомним, где будут святить куличи на Пасху в столице. Богослужения будут продолжаться в течение ночи в практически всех киевских храмах.

Также мы рассказывали, какой погоды ждать на праздник Воскресения. Спойлер, стоит захватить зонтик.

Анна Сирык - Журналистка
