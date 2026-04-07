Великдень у Софії Київській: чому варто завітати на святкування
У серці столиці відбудеться "Великдень у Софії Київській". Весняні пісні та хороводи, канти й псальми, духовні піснеспіви, хорова музика й передзвін дзвонів знову наповнять простір, який пам’ятає тисячу років української історії.
Великдень у Софії: чому варто відвідати?
12 квітня з 12:00 до 20:00 у серці Києва відбудеться "Великдень у Софії Київській" — велике святкове дійство, створене спільною ініціативою Національного заповідника "Софія Київська" та Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара" у партнерстві з Zagoriy Foundation та проєктом "Витоки".
"Готуйте найошатніше вбрання, печіть паски та ставайте співтворцями Великодня у Софії Київській. Сотворімо день, наповнений вселюдською любов’ю, силою світла, надією на урожай, здоровʼя, перемогу. Запрошуємо разом зберігати та продовжувати наші традиції, де природа, людина і Бог воєдино торжествують життя", — запрошують організатори події.
Цьогоріч у програмі події — близько 50 давніх великодніх пісень, веснянок, ігор і хороводів, відроджених із забуття та повернутих у живе виконання молоддю і дітьми. Упродовж дня на території заповідника звучатиме українська традиція у виконанні кобзарів та лірників, а великодній дзвін Софійської дзвіниці благословлятиме Київ і Україну.
Однією з центральних частин святкування стане спільна трапеза у саду заповідника — як простір зустрічі, єдності та проживання свята разом. Для дітей і родин діятимуть ігрові та освітні простори, великодні забави та інтерактивні формати знайомства з українською культурою з освітнім простором "Знай свою Україну". Також на події буде представлено ярмарок народного мистецтва, де народні майстри покажуть рукотворну українську традицію в її живому продовженні.
Активності на Великдень:
- ярмарок народного мистецтва та простір проєкту "Витоки",
- великодній святковий дзвін із Софійської дзвіниці,
- весняні піснеспіви у виконанні фольклорних гуртів,
- дитяча програма, ігри з крашанками та великодні забави,
- благодійні майстеркласи й активності для родин,
- програма "Світло Великодня" — кобзарсько-лірницька традиція та величальні співи у просторі Софійського собору,
- велика великодня спільнодія з хороводами, кривими танцями та іграми з різних регіонів України,
- обхід зі співом довкола Софійського собору,
- традиційні танці просто неба на завершення святкового дня.
Окремою частиною події стануть ініціативи пам’яті та підтримки українського війська, а також благодійний збір на Центр крові Збройних сил України.
