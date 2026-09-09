За сколько продали перчатки братьев Кличко на gamescom: Burny Games раскрыли сумму сбора

Лоти. Фото: gamescom

Главным событием третьего мероприятия Games from Ukraine Reception, организованного Burny Games в Кёльне в рамках выставки gamescom, стал благотворительный аукцион.

Это мероприятие объединило украинских разработчиков, их партнеров и представителей мировой геймдев-индустрии. Организатором мероприятия выступила компания Burny Games, совладельцем которой является украинский бизнесмен Максим Криппа.

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Участники аукциона. Фото: gamescom

Самую большую сумму на аукционе принесли боксерские перчатки с автографами Виталия и Владимира Кличко — их продали за 6500 евро. Средства, вырученные за этот лот, будут направлены на покупку пикапа для ВСУ. Всего в течение вечера удалось собрать 19 тысяч евро на нужды украинских защитников, а за четыре с половиной года существования Reception общая сумма благотворительных взносов достигла 109 тысяч евро.

Боксерские перчатки. Фото: gamescom

К инициативе также присоединились бойцы батальона «Мантикора». Они предоставили три лота, что позволило привлечь дополнительные 3200 евро.

Участники аукциона. Фото: gamescom

"Для меня 100 тысяч евро — очень особенная отметка. Когда мы проводили первый такой Reception в 2022 году, мы точно не думали, что через несколько лет эти встречи помогут собрать такую сумму. Но самое важное здесь даже не цифра, а то, что международное геймдев-сообщество продолжает поддерживать Украину. Люди приходят, делают пожертвования, участвуют в аукционе — и благодаря этому мы можем удовлетворять конкретные запросы тех, кто сейчас в этом нуждается", — отметила Елена Лобова, организаторка Games from Ukraine Reception и Head of Partnerships в Burny Games.

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Лоты. Фото: gamescom

Для Burny Games прием в этом году стал уже третьим. За это время Games from Ukraine Reception превратился в важную платформу для общения украинских специалистов с международными коллегами, а благотворительная составляющая помогает стабильно привлекать финансирование на насущные нужды Украины.

ББС Manticora. Фото: gamescom

Студия Burny Games была основана в 2022 году. Она специализируется на разработке мобильных головоломок и развивает собственное направление паблишинга. Количество скачиваний её проектов уже превысило 65 миллионов, а сама компания входит в экосистему инвестиционного холдинга ARS Capital.