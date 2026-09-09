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Головна Актуально Рукавички братів Кличків продали з молотка: яку суму зібрали на gamescom

Рукавички братів Кличків продали з молотка: яку суму зібрали на gamescom

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9 вересня 2026 11:47
За скільки продали рукавички братів Кличків на gamescom: Burny Games розкрили суму збору
Лоти. Фото: gamescom

Головною подією третього Games from Ukraine Reception, організованого Burny Games у Кельні під час виставки gamescom, став благодійний аукціон.

Ця подія об'єднала українських розробників, їхніх партнерів та представників світової геймдев-галузі. Організатором івенту виступила компанія Burny Games, співвласником якої є український бізнесмен Максим Кріппа.

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Учасники аукціону. Фото: gamescom

Найбільшу суму на аукціоні принесли боксерські рукавички з підписами Віталія та Володимира Кличків — їх продали за €6500. Виручені за цей лот кошти спрямують на купівлю пікапа для ЗСУ. Загалом протягом вечора вдалося зібрати €19 тисяч на потреби українських захисників, а за чотири з половиною роки існування Reception загальна сума благодійних внесків досягла €109 тисяч.

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Боксерські рукавички. Фото: gamescom

До ініціативи також долучилися воїни батальйону "Мантикора". Вони надали три лоти, що дозволило залучити додаткові €3200.

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Учасники аукціону. Фото: gamescom

"Для мене 100 тисяч євро — дуже особлива позначка. Коли ми проводили перший такий Reception у 2022 році, ми точно не думали, що за кілька років ці зустрічі допоможуть зібрати таку суму. Але найважливіше тут навіть не цифра, а те, що міжнародна геймдев-спільнота продовжує підтримувати Україну. Люди приходять, донатять, беруть участь в аукціоні — і завдяки цьому ми можемо закривати конкретні запити тих, хто зараз цього потребує", — зазначила Олена Лобова, організаторка Games from Ukraine Reception та Head of Partnerships у Burny Games.

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Лоти. Фото: gamescom

Для Burny Games цьогорічний прийом став уже третім. За цей час Games from Ukraine Reception перетворився на важливу платформу для комунікації українських фахівців із міжнародними колегами, а благодійна складова допомагає стабільно залучати фінансування на нагальні потреби України.

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ББС Manticora. Фото: gamescom

Студію Burny Games було засновано у 2022 році. Вона спеціалізується на розробці мобільних puzzle-ігор та розвиває власний напрям паблішингу. Кількість завантажень її проєктів уже перевищила 65 мільйонів, а сама компанія є частиною екосистеми інвестиційного холдингу ARS Capital.

Віталій Кличко аукціон Володимир Кличко бокс
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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