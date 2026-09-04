Певец KISHE приглашает на благотворительный концерт в Киеве в день своего юбилея
7 сентября украинский певец, телеведущий и продюсер Андрей KISHE будет отмечать свой 50-летний юбилей. Вместо традиционного праздничного вечера KISHE выбрал современный формат — клубный, танцевальный, драйвовый и в то же время камерный концерт в киевском клубе Intense Project с благотворительной составляющей.
Гостей ждет насыщенная музыкальная программа, которая охватит различные периоды творчества артиста.
В новом звучании KISHE исполнит песни, которым уже более 20 лет. Прозвучат известные хиты 2007–2023 годов, а также премьеры из нового альбома артиста.
Отдельной частью вечера станет благотворительная программа: лотерея с подарками от партнеров концерта и небольшой аукцион эксклюзивных лотов.
Все собранные пожертвования, средства от благотворительных мероприятий, а также 50% стоимости каждого билета будут направлены на сбор средств на необходимое оборудование для батальона беспилотных систем "Легион Север" 44-й отдельной механизированной бригады.
"Друзья, для меня это очень важное событие, поэтому я буду рад вашему присутствию. Всем моим поклонникам, людям, которым нравится моя музыка и моя личность, тем, кто вырос на моей музыке, а также молодежи и новой аудитории. Приглашаю всех вас на концерт в мой День рождения!
Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы это был динамичный, драйвовый, позитивный и, главное, душевный вечер с важной целью — помощью нашим защитникам.
Поэтому приглашаю вас лично. Покупайте билеты, приходите в хорошем настроении — вас ждет много музыки и много приятных подарков от наших партнеров", — прокомментировал будущий именинник Андрей KISHE.
Итак, концерт KISHE в Киеве 7 сентября в 19:00 в Intense Project.
Музыка, встреча, юбилей и, главное, — возможность вместе помочь нашим защитникам.
- ГДЕ: Киев, Intense Project
- КОГДА: 7 сентября
- ВРЕМЯ: 19:00
- СОБЫТИЕ: благотворительный юбилейный концерт KISHE
- ЦЕЛЬ: поддержка батальона беспилотных систем «Легион Север» 44-й отдельной механизированной бригады!
Билеты: Kontramarka.ua
https://kontramarka.ua/uk/kishe--koncert-do-dna-narodzenna-prosivka-50-123404.html