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Главная Актуально Певец KISHE приглашает на благотворительный концерт в Киеве в день своего юбилея

Певец KISHE приглашает на благотворительный концерт в Киеве в день своего юбилея

Ua ru
4 сентября 2026 13:24
7 сентября украинский певец, телеведущий и продюсер Андрей KISHE будет отмечать свой 50-летний юбилей.
Певец KISHE. Фото: из личного архива

7 сентября украинский певец, телеведущий и продюсер Андрей KISHE будет отмечать свой 50-летний юбилей. Вместо традиционного праздничного вечера KISHE выбрал современный формат — клубный, танцевальный, драйвовый и в то же время камерный концерт в киевском клубе Intense Project с благотворительной составляющей.

Гостей ждет насыщенная музыкальная программа, которая охватит различные периоды творчества артиста.

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В новом звучании KISHE исполнит песни, которым уже более 20 лет. Прозвучат известные хиты 2007–2023 годов, а также премьеры из нового альбома артиста.

Андрій KISHE
Андрей KISHE. Фото: из личного архива

Отдельной частью вечера станет благотворительная программа: лотерея с подарками от партнеров концерта и небольшой аукцион эксклюзивных лотов.

Все собранные пожертвования, средства от благотворительных мероприятий, а также 50% стоимости каждого билета будут направлены на сбор средств на необходимое оборудование для батальона беспилотных систем "Легион Север" 44-й отдельной механизированной бригады.

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Андрій KISHE
Андрей KISHE. Фото: из личного архива

"Друзья, для меня это очень важное событие, поэтому я буду рад вашему присутствию. Всем моим поклонникам, людям, которым нравится моя музыка и моя личность, тем, кто вырос на моей музыке, а также молодежи и новой аудитории. Приглашаю всех вас на концерт в мой День рождения!

Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы это был динамичный, драйвовый, позитивный и, главное, душевный вечер с важной целью — помощью нашим защитникам.

Поэтому приглашаю вас лично. Покупайте билеты, приходите в хорошем настроении — вас ждет много музыки и много приятных подарков от наших партнеров", — прокомментировал будущий именинник Андрей KISHE.

Итак, концерт KISHE в Киеве 7 сентября в 19:00 в Intense Project.

Музыка, встреча, юбилей и, главное, — возможность вместе помочь нашим защитникам.

  • ГДЕ: Киев, Intense Project
  • КОГДА: 7 сентября
  • ВРЕМЯ: 19:00
  • СОБЫТИЕ: благотворительный юбилейный концерт KISHE
  • ЦЕЛЬ: поддержка батальона беспилотных систем «Легион Север» 44-й отдельной механизированной бригады!

Билеты: Kontramarka.ua

https://kontramarka.ua/uk/kishe--koncert-do-dna-narodzenna-prosivka-50-123404.html

концерт благотворительность певец KISHE
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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