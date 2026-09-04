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Головна Актуально Співак KISHE запрошує на благодійний концерт у Києві в день свого ювілею

Співак KISHE запрошує на благодійний концерт у Києві в день свого ювілею

Ua ru
4 вересня 2026 13:24
7 вересня український співак, телеведучий та продюсер Андрій KISHE відзначатиме свій 50-річний ювілей.
Співак KISHE. Фото: з особистого архіву

7 вересня український співак, телеведучий та продюсер Андрій KISHE відзначатиме свій 50-річний ювілей. Замість традиційного святкового вечора KISHE обрав сучасний формат — клубний, танцювальний, драйвовий і водночас камерний концерт у київській локації Intense Project, із благодійною складовою.

На гостей чекає насичена музична програма, яка охопить різні періоди творчості артиста.

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У новому звучанні KISHE виконає пісні, яким уже понад 20 років. Пролунають відомі хіти 2007–2023 років, а також прем’єри з нового альбому артиста.

Андрій KISHE
Андрій KISHE. Фото: з особистого архіву

Окремою частиною вечора стане благодійна програма: лотерея з подарунками від партнерів концерту та невеликий аукціон ексклюзивних лотів.

Усі зібрані донати, кошти від благодійних активностей, а також 50% вартості кожного квитка будуть спрямовані на збір на необхідне обладнання для батальйону безпілотних систем "Легіон Північ" 44-ї окремої механізованої бригади.

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Андрій KISHE
Андрій KISHE. Фото: з особистого архіву

"Друзі, для мене це дуже важлива подія, тому я буду радий вашій присутності. Усім моїм шанувальникам, людям, яким подобається моя музика і моя особистість, тим, хто виріс на моїй музиці, а також молоді та новій аудиторії. Запрошую всіх вас на концерт у мій День народження!

Ми спробуємо зробити все можливе, щоб це був динамічний, драйвовий, позитивний і, головне, душевний вечір із важливою метою - допомогою нашим захисникам.

Тож запрошую вас особисто. Купуйте квиточки, приходьте в доброму настрої - на вас чекає багато музики та багато приємних подарунків від наших партнерів", — прокоментував майбутній іменинник Андрій KISHE.

Тож, концерт KISHE у Києві 7 вересня о 19:00 у Intense Project.

Музика, зустріч, ювілей і головне — можливість разом допомогти нашим захисникам.

  • ДЕ: Київ, Intense Project
  • КОЛИ: 7 вересня
  • ЧАС: 19:00
  • ПОДІЯ: благодійний ювілейний концерт KISHE
  • МЕТА: підтримка батальйону безпілотних систем "Легіон Північ" 44-ї окремої механізованої бригади!

Квитки: Kontramarka.ua

https://kontramarka.ua/uk/kishe--koncert-do-dna-narodzenna-prosivka-50-123404.html

концерт благодійність співак KISHE
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

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