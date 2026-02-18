Ольга Старовойт сделала бесплатные горячие обеды на Оболони

Ольга Старовойт. Фото: менеджмент артистки

Украинская певица Ольга Старовойт инициировала проект бесплатных горячих обедов в Киеве. Идея заработала в Пунктах несокрушимости возле станций метро "Минская" и "Героев Днепра" в период сильных морозов и блэкаутов. Со старта инициатива собрала сотни людей, которые приходили за поддержкой.

Несмотря на холодную погоду, в пунктах создавали теплую и дружескую атмосферу: посетителей угощали домашними блюдами. Горячие обеды выдавали ежедневно и бесплатно для тех, кто в этом нуждается. К организации присоединились команда и волонтеры Социального Центра "Перспектива-Оболонь", соучредителем которого является Ольга. Певица отмечает, что часто готовит сама и в течение нескольких часов подряд угощает людей.

Раздача обедов. Фото: Ольга Старовойт

Ольга Старовойт угощает людей. Фото: Ольга Старовойт

Ольга Старовойт воспитывает четверых детей и говорит, что для нее важно сочетать разные роли и не сводить себя к одной.

"Мне часто говорят: "Ты такая разная". И я этому радуюсь. Я могу быть сильной на сцене и тихой дома. Могу говорить о важном — и просто молча обнимать. Могу готовить обед для сотен людей — и петь для тысяч. Мы, женщины, не должны укладываться в одну роль. Мама. Артистка. Жена. Волонтерка. Лидер. Все это — не противоречия. Это глубина. Мир пытается нас упростить, но настоящая сила — в многогранности. Быть разной — значит позволить себе быть живой", — говорит певица.

Люди в очереди. Фото: Ольга Старовойт

По ее словам, бесплатные горячие обеды — это история не только о еде, но и о человечности и поддержке. Ежедневно сюда приходят сотни людей, и с каждым она пытается пообщаться и уделить внимание.

Люди получают горячий обед. Фото: Ольга Старовойт

"Во время полномасштабной войны такие простые, но регулярные действия становятся частью нашей устойчивости. Мы и в дальнейшем будем делать все, что в наших силах, чтобы на Оболони каждый знал: рядом есть место, где поддержат и не оставят наедине", — подчеркнула Ольга Старовойт.

Дополнительную информацию можно найти на странице Ольги Старовойт в Instagram.