Головна Актуально Співачка Ольга Старовойт безоплатно пригощає киян гарячими обідами

Співачка Ольга Старовойт безоплатно пригощає киян гарячими обідами

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 14:07
Ольга Старовойт зробила безоплатні гарячі обіди на Оболоні
Ольга Старовойт. Фото: менеджмент артистки

Українська співачка Ольга Старовойт ініціювала проєкт безоплатних гарячих обідів у Києві. Ідея запрацювала в Пунктах незламності біля станцій метро "Мінська" та "Героїв Дніпра" у період сильних морозів і блекаутів. Від старту ініціатива зібрала сотні людей, які приходили по підтримку.

Попри холодну погоду, в пунктах створювали теплу й дружню атмосферу: відвідувачів частували домашніми стравами. Гарячі обіди видавали щодня та безкоштовно для тих, хто цього потребує. До організації долучилися команда й волонтери Соціального Центру "Перспектива-Оболонь", співзасновницею якого є Ольга. Співачка зазначає, що часто готує сама й протягом кількох годин поспіль пригощає людей.

Читайте також:
Ольга Старовойт
Роздача обідів. Фото: Ольга Старовойт
Ольга Старовойт в Києві
Ольга Старовойт пригощає людей. Фото: Ольга Старовойт

Ольга Старовойт виховує чотирьох дітей і говорить, що для неї важливо поєднувати різні ролі та не зводити себе до однієї.

"Мені часто кажуть: "Ти така різна". І я цьому радію. Я можу бути сильною на сцені й тихою вдома. Можу говорити про важливе — і просто мовчки обіймати. Можу готувати обід для сотень людей — і співати для тисяч. Ми, жінки, не повинні вкладатися в одну роль. Мама. Артистка. Дружина. Волонтерка. Лідерка. Усе це — не суперечності. Це глибина. Світ намагається нас спростити, але справжня сила — у багатогранності. Бути різною — означає дозволити собі бути живою", — говорить співачка.

Ольга Старовойт роздає їжу
Люди у черзі. Фото: Ольга Старовойт

За її словами, безоплатні гарячі обіди — це історія не лише про їжу, а й про людяність і підтримку. Щодня сюди приходять сотні людей, і з кожним вона намагається поспілкуватися та приділити увагу.

Їжа безкоштовна
Люди отримують гарячий обід. Фото: Ольга Старовойт

"У час повномасштабної війни такі прості, але регулярні дії стають частиною нашої стійкості. Ми й надалі робитимемо все, що в наших силах, аби на Оболоні кожен знав: поруч є місце, де підтримають і не залишать наодинці", — підкреслила Ольга Старовойт.

Додаткову інформацію можна знайти на сторінці Ольги Старовойт в Instagram.

Київ їжа волонтери співачка волонтерство
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
