Ветераны с ампутациями. Фото: Центр протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics

Вследствие войны десятки тысяч украинцев остались с ампутациями. По предварительным оценкам Министерства социальной политики, с начала полномасштабного вторжения более 20 тысяч граждан нуждаются в протезах. Однако эта цифра не является окончательной, поскольку количество людей, потерявших конечности из-за войны, постоянно увеличивается.

Об этом сообщает центр протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics.

Ветераны с ампутациями объединяются в группах поддержки

Некоторые из них уже привыкают жить с протезами, тогда как других ждет длительная реабилитация. Каждый, кто пережил ампутацию, проходит свой индивидуальный путь, который всегда сложный в плане самопринятия и социальной адаптации. На этом этапе для ветеранов и гражданских важно знать, куда обращаться за пониманием и поддержкой, когда ранение внезапно изменило физиологическое состояние.

Американский центр протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics Украина проводит бесплатные ежемесячные группы поддержки для военных и гражданских украинцев, которые потеряли конечности из-за вооруженной агрессии России против Украины. Групповые встречи помогают людям объединяться в сообщества, избавиться от чувства одиночества, приобретать уверенность и новые знания.

Ветераны с ампутациями. Фото: Центр протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics

"Чтобы поддержать ветеранов, мы создали безопасное пространство, где можно откровенно делиться опытом, учиться новому и чувствовать себя среди своих. Темы встреч охватывают все: от ухода за кожей до принятия себя и восстановления взаимодействия с обществом. Мы делимся знаниями, но часто самый ценный совет звучит от того, кто уже прошел этот путь", — комментирует Андрей Петрук, директор MCOP Украина.

Группы созданы не только для обмена опытом и полезной информацией, но и для восстановления физического и эмоционального состояния ветеранов. После совместного общения участников приглашают к сезонным физическим активностям.

Так, ветераны уже трижды покоряли волны Днепра на сапах и попробовали саундхилинг — медитативную практику с использованием специальных чаш. Их звуковые вибрации помогают мышцам расслабиться, снижают уровень стресса и поддерживают естественное восстановление организма после травм.

"Для ветеранов саундхилинг — мягкая поддержка, которая дополняет физическую адаптацию и создает пространство для общения и новых знакомств", — Вероника Кравченко, физическая терапевтка MCOP Украина, которая проводит группы поддержки.

Для Романа Сотникова, ветерана 3 ОШБр, саундхилинг — новый опыт. Он признается, что постоянно хотел открыть глаза и посмотреть на причудливые инструменты, которые издают звуки дождя и что-то похожее на скрип паркета. Мужчина говорит, был момент, когда мысленно смог перенестись на берег моря, которого не видел уже очень много лет, потому что один из инструментов напомнил звук гальки под ногами.

"Для меня очень ценно что-то делать вместе с ребятами, которые тоже имеют протез - общаться, восстанавливаться. Вместе эффект лучше", — делится Роман.

Ветераны с ампутациями. Фото: Центр протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics

История Романа Сотникова

40-летний Роман из Тростянца на Сумщине провел месяц под российской оккупацией. После этого он решительно решил присоединиться к армии, чтобы отстаивать родную землю. Пройдя обучение и находясь на дислокации в разных городах, Роман вместе с 3-й штурмовой бригадой отправился в Краматорск для выполнения своего первого боевого задания.

"Мне как сказали, что там в 100-150 м позиции врага, и его надо "валить", — я сразу растерялся. Но паника — прямой путь быть 200-тым, поэтому я собрал всю волю в кулак. Штурмы — это не то, что вы видите в тик-токе, там очень много смертей, половина бойцов не возвращается. Мне повезло...".

На грани жизни и смерти приходилось быть не раз, говорит сам военный. Как-то пришлось даже несколько дней жить по соседству с оккупантами.

"Это был их штурм, и так случилось, что я остался один на позиции. Сидел в маленьком блиндаже, когда россиянин забросил мне 3 гранаты — меня не задело, только оглушило. Орки думали, нет никого в живых, захватили уже эту позицию. А я выжил, сидел за стенкой и слушал, как они общаются между собой", — вспоминает защитник.

Романа считали пропавшим без вести. Военный просидел почти двое суток без еды, а когда не осталось и воды, — решил бежать.

"Рано или поздно меня найдут, или засыплет живым", — думал себе мужчина. До ближайшей лесополосы было примерно сотня метров чистого поля, все как на ладони.

А меньше чем через полгода Роман получил ранение на Харьковщине — это был осколок в правую ногу от прилета минометного снаряда.

После полного обследования во Львове в стопе Романа нашли куски раздробленной кисты и назначили операцию.

"После чистки врач показывает мне тот кусочек кости и говорит: видишь, она почернела и вызвала заражение. Есть два варианта — ампутация с возможностью протезирования или постоянные чистки и вся жизнь на костылях", — вспоминает ветеран.

Роман долго не мог решиться на ампутацию:

"Пальцы двигаются, нога целая, только пятки нет. Как это отрезать?".

Военный посоветовался с боевыми товарищами, увидел, что ребята с похожей ампутацией уже бегают на протезах и согласился на операцию. После протезирования и прохождения программы адаптации и оптимизации походки в центре МСОР Украина, Роман ежемесячно приезжает в центр на группы поддержки. Говорит, что много нового узнает именно от собратьев, которые имеют подобную ампутацию.

