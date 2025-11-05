Саммит СЕО от Forbes Ukraine - что известно о событии и где купить билеты

Саммит СЭО 2025. Фото: пресс-служба

14 ноября в Киеве состоится ежегодный Саммит СЕО от Forbes Ukraine — событие для тех, кто ведет компании сквозь турбулентность войны, технологические сдвиги и постоянную неопределенность.

На мероприятии будут говорить о пути CEO как о непрерывном цикле развития: от первых управленческих вызовов до передачи наследства. Как сохранять фокус и адаптироваться к новым реалиям?

Среди ключевых тем:

Как создать систему, которая будет жить дольше вас?

Как передать команде не только полномочия, но и культуру и энергию?

Какие ошибки совершают новые CEO?

Как построить эффективные отношения со стейкхолдерами?

Как зрелые лидеры сохраняют темп, ресурс и мотивацию, избегая ловушки прошлых успехов?

Среди спикеров:

Лука Занотти, генеральный директор "Интерпайп";

Владимир Поперешнюк, совладелец компании "Новая Почта";

Александр Писарук, председатель правления Райффайзен Банка;

Валерий Решетняк, генеральный директор robota.ua и другие.

Не упустите возможность услышать тех, кто формирует стандарты украинского лидерства.

Билеты можно приобрести по ссылке.