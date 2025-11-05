Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Саммит СЕО 2025. Как быть лидером, на которого равняются?

Саммит СЕО 2025. Как быть лидером, на которого равняются?

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 17:18
обновлено: 17:50
Саммит СЕО от Forbes Ukraine - что известно о событии и где купить билеты
Саммит СЭО 2025. Фото: пресс-служба

14 ноября в Киеве состоится ежегодный Саммит СЕО от Forbes Ukraine — событие для тех, кто ведет компании сквозь турбулентность войны, технологические сдвиги и постоянную неопределенность.

На мероприятии будут говорить о пути CEO как о непрерывном цикле развития: от первых управленческих вызовов до передачи наследства. Как сохранять фокус и адаптироваться к новым реалиям?

Реклама
Читайте также:

Среди ключевых тем:

  • Как создать систему, которая будет жить дольше вас?
  • Как передать команде не только полномочия, но и культуру и энергию?
  • Какие ошибки совершают новые CEO?
  • Как построить эффективные отношения со стейкхолдерами?
  • Как зрелые лидеры сохраняют темп, ресурс и мотивацию, избегая ловушки прошлых успехов?

Среди спикеров:

  • Лука Занотти, генеральный директор "Интерпайп";
  • Владимир Поперешнюк, совладелец компании "Новая Почта";
  • Александр Писарук, председатель правления Райффайзен Банка;
  • Валерий Решетняк, генеральный директор robota.ua и другие.

Не упустите возможность услышать тех, кто формирует стандарты украинского лидерства.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Киев Украина саммит Forbes Ukraine
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации