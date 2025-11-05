Саммит СЕО от Forbes Ukraine - что известно о событии и где купить билеты

Саммит СЕО 2025. Как быть лидером, на которого равняются?
Дата публикации 5 ноября 2025 17:18
обновлено: 17:50
Саммит СЭО 2025. Фото: пресс-служба
14 ноября в Киеве состоится ежегодный Саммит СЕО от Forbes Ukraine — событие для тех, кто ведет компании сквозь турбулентность войны, технологические сдвиги и постоянную неопределенность.
На мероприятии будут говорить о пути CEO как о непрерывном цикле развития: от первых управленческих вызовов до передачи наследства. Как сохранять фокус и адаптироваться к новым реалиям?
Среди ключевых тем:
- Как создать систему, которая будет жить дольше вас?
- Как передать команде не только полномочия, но и культуру и энергию?
- Какие ошибки совершают новые CEO?
- Как построить эффективные отношения со стейкхолдерами?
- Как зрелые лидеры сохраняют темп, ресурс и мотивацию, избегая ловушки прошлых успехов?
Среди спикеров:
- Лука Занотти, генеральный директор "Интерпайп";
- Владимир Поперешнюк, совладелец компании "Новая Почта";
- Александр Писарук, председатель правления Райффайзен Банка;
- Валерий Решетняк, генеральный директор robota.ua и другие.
Не упустите возможность услышать тех, кто формирует стандарты украинского лидерства.
Билеты можно приобрести по ссылке.
