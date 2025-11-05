Відео
Головна Актуально Саміт СЕО 2025. Як бути лідером, на якого рівняються?

Саміт СЕО 2025. Як бути лідером, на якого рівняються?

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 17:18
Оновлено: 17:50
Саміт СЕО від Forbes Ukraine — що відомо про подію та де придбати квитки
Саміт СЕО 2025. Фото: пресслужба

14 листопада у Києві відбудеться щорічний Саміт СЕО від Forbes Ukraine — подія для тих, хто веде компанії крізь турбулентність війни, технологічні зсуви й постійну невизначеність. 

На заході говоритимуть про шлях CEO як про безперервний цикл розвитку: від перших управлінських викликів до передачі спадку. Як зберігати фокус та адаптуватися до нових реалій?

Читайте також:

Серед ключових тем:

  • Як створити систему, що житиме довше за вас?
  • Як  передати команді не лише повноваження, а й культуру та енергію?
  • Які помилки роблять нові CEO? 
  • Як побудувати ефективні відносини зі стейкхолдерами?
  • Як зрілі лідери зберігають темп, ресурс і мотивацію, уникаючи пастки минулих успіхів?

Серед спікерів: 

  • Лука Занотті, генеральний директор "Інтерпайп";
  • Володимир Поперешнюк, співвласник компанії "Нова Пошта";
  • Олександр Писарук, голова правління Райффайзен Банку;
  • Валерій Решетняк, генеральний директор robota.ua та інші. 

Не пропустіть можливість почути тих, хто формує стандарти українського лідерства.

Квитки можна придбати за посиланням.

Київ Україна саміт Forbes Ukraine
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
