Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Samsung поразила CES 2026 игровыми 6K 3D-мониторами

Samsung поразила CES 2026 игровыми 6K 3D-мониторами

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 19:33
Samsung на CES 2026 представила революционный 3D-монитор в 6K и телевизоры с ИИ
Samsung на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. Фото: Samsung

На презентации The First Look, открытой для посетителей с 4 по 7 января, в рамках ежегодной выставки CES 2026 Samsung показала, как видит "ИИ-компаньона для вашей жизни" — искусственный интеллект как основу для ТВ, мониторов, бытовой техники и сервисов. Самый громкий акцент в визуальном направлении этого года — новая линейка игровых мониторов Odyssey, которую компания привезла в Лас-Вегас вместе с демонстрацией 6K 3D без очков.

Новое поколение игровых мониторов Odyssey с 3D без очков и линейка телевизоров

Samsung представила самую продвинутую линейку Odyssey: сразу пять новых моделей, которые должны поднять планку разрешения, частоты обновления и "погружения" для геймеров и создателей контента. Флагманом назвали Odyssey G9 с 6K 3D, а также анонсировали Odyssey G6 следующего поколения и три новые модели Odyssey G8.

Реклама
Читайте также:
null
Samsung представила новую линейку игровых мониторов Odyssey. Фото: Samsung

Отдельно на стенде посетителям давали попробовать Odyssey 3D 32" (G90XH6K) — 6K 3D-монитор без очков, под который заявлено около 60 игр в 3D (среди которых The First Berserker: Khazan, Stellar Blade, Lies of P: Overture).

null
Samsung представила первый в мире игровой 6K 3D-монитор. Фото: Samsung

Один из гостей выставки после теста описал ощущения как "совершенно новые и очень иммерсивные", отдельно отметив, что 3D без очков производит наибольшее впечатление.

Под эти дисплейные новинки Samsung также подчеркнула роль Tizen: компания обещает семь лет обновлений ОС, чтобы телевизоры "эволюционировали" уже после покупки.

130-дюймовый Micro RGB стал центральным экспонатом линейки дисплеев.

null
130-дюймовый Micro RGB-дисплей. Фото: Samsung

Samsung подчеркивает новый подход к цвету: за картинку отвечает микроисточник света RGB, где каждый микроскопический красный, зеленый и синий диод светится независимо, а Micro RGB AI Engine Pro управляет RGB-тонами для максимально яркого изображения в каждой сцене. Дизайн Timeless Frame минимизирует отвлечения и делает картинку главным элементом.

null
130-дюймовый Micro RGB-дисплей с поддержкой искусственного интеллекта. Фото: Samsung

Отдельный акцент — Vision AI Companion (VAC) как "компаньон" для развлечений: он должен расширять взаимодействие с телевизором и подстраивать опыт просмотра.

null
Samsung представила "компаньона" для развлечений — Vision AI Companion (VAC). Фото: Samsung

Для спорта Samsung заявила AI Soccer Mode Pro (подстройка картинки и звука "под стадион"), а AI Sound Controller Pro позволяет отдельно поднимать/уменьшать громкость толпы, комментаторов или фоновой музыки. Голосовые запросы поддерживают телевизоры с VAC в разных линейках — Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED и UHD TV.

Для линейки ТВ 2026 года Samsung заявила о поддержке HDR10+ ADVANCED (повышенная яркость, оптимизация по жанрам, интеллектуальное сглаживание движения, улучшенное локальное тоновое отображение и игровой опыт) и отметила, что компания будет первой, кто запускает эту технологию в своих телевизорах 2026 года. Также во всех телевизорах этого года заявлено Eclipsa Audio — новую систему пространственного звука.

Samsung также показала обновленный портативный проектор The Freestyle+, который работает на базе VAC.

null
Обновленный портативный проектор Samsung Freestyle+ работает на базе ИИ. Фото: Samsung

Он предназначен для гибкого просмотра контента не только на стенах и потолке, но и на неровных поверхностях — например, на углах комнаты или шторах.

null
Проектор Samsung Freestyle+ подходит для просмотра контента на любых поверхностях. Фото: Samsung

Samsung отдельно упомянула, что уже 11 лет подряд удерживает лидерство на мировом рынке саундбаров и на CES 2026 показала две новые Wi-Fi колонки — Music Studio 5 и Music Studio 7.

null
Новое поколение Wi-Fi-колонок Samsung. Фото: Samsung

Компания позиционирует их как расширение своей интегрированной аудиоэкосистемы: модели должны поддерживать более широкий диапазон комбинаций звуковых систем, усиливать аудиовизуальный опыт и одновременно дополнять интерьер.

Обе колонки получили классический дизайн с "точкой", созданный дизайнером Эрваном Буруллеком. Samsung объясняет, что этот элемент вдохновлен универсальным символом в музыке и искусстве и опирается на фирменный подход бренда к дизайну.

Совершенствование "домашних" ИИ-функций

Далее Samsung показала, как ИИ-функции "переезжают" в дом через SmartThings и технику Bespoke AI: компания сообщила, что по состоянию на декабрь 2025 года сервисом пользуются более 430 млн человек, а Family Hub в холодильниках получает обновление AI Vision, созданное с Google Gemini, чтобы лучше распознавать продукты и упрощать планирование питания.

null
Samsung усовершенствовала ИИ-функции своих сервисов. Фото: Samsung

Отдельный блок был об "уходе" и безопасности: Samsung описала курс на проактивные подсказки по здоровью (сон/активность/питание) в рамках экосистемы устройств, а также отметила роль Knox и Knox Matrix для защиты данных в такой "гиперперсонализированной" модели.

Samsung вывела Spatial Signage в "предпринимательские" дисплеи

Параллельно с The First Look Samsung отдельно объявила о Spatial Signage — 3D-вывеске без очков, которую отметили в программе CES Innovation Awards 2026.

null
Награда Samsung в категории "Предпринимательские технологии" на CES 2026. Фото: Samsung

Для компании это первое признание именно в категории "Предпринимательские технологии" и совпадает с дебютом коммерческих дисплеев Samsung на выставке.

Spatial Signage позиционируют как способ "оживить" 2D-контент за счет многомерной глубины — дисплей имеет тонкий профиль 52 мм и диагональ 85 дюймов, а встроенный Samsung VXT позволяет удаленно развертывать контент в торговых пространствах.

выставки технологии Samsung телевизор монитор CES 2026
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации