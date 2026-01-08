Samsung на CES 2026 представила революционный 3D-монитор в 6K и телевизоры с ИИ

Samsung на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. Фото: Samsung

На презентации The First Look, открытой для посетителей с 4 по 7 января, в рамках ежегодной выставки CES 2026 Samsung показала, как видит "ИИ-компаньона для вашей жизни" — искусственный интеллект как основу для ТВ, мониторов, бытовой техники и сервисов. Самый громкий акцент в визуальном направлении этого года — новая линейка игровых мониторов Odyssey, которую компания привезла в Лас-Вегас вместе с демонстрацией 6K 3D без очков.

Новое поколение игровых мониторов Odyssey с 3D без очков и линейка телевизоров

Samsung представила самую продвинутую линейку Odyssey: сразу пять новых моделей, которые должны поднять планку разрешения, частоты обновления и "погружения" для геймеров и создателей контента. Флагманом назвали Odyssey G9 с 6K 3D, а также анонсировали Odyssey G6 следующего поколения и три новые модели Odyssey G8.

Samsung представила новую линейку игровых мониторов Odyssey. Фото: Samsung

Отдельно на стенде посетителям давали попробовать Odyssey 3D 32" (G90XH6K) — 6K 3D-монитор без очков, под который заявлено около 60 игр в 3D (среди которых The First Berserker: Khazan, Stellar Blade, Lies of P: Overture).

Samsung представила первый в мире игровой 6K 3D-монитор. Фото: Samsung

Один из гостей выставки после теста описал ощущения как "совершенно новые и очень иммерсивные", отдельно отметив, что 3D без очков производит наибольшее впечатление.

Под эти дисплейные новинки Samsung также подчеркнула роль Tizen: компания обещает семь лет обновлений ОС, чтобы телевизоры "эволюционировали" уже после покупки.

130-дюймовый Micro RGB стал центральным экспонатом линейки дисплеев.

130-дюймовый Micro RGB-дисплей. Фото: Samsung

Samsung подчеркивает новый подход к цвету: за картинку отвечает микроисточник света RGB, где каждый микроскопический красный, зеленый и синий диод светится независимо, а Micro RGB AI Engine Pro управляет RGB-тонами для максимально яркого изображения в каждой сцене. Дизайн Timeless Frame минимизирует отвлечения и делает картинку главным элементом.

130-дюймовый Micro RGB-дисплей с поддержкой искусственного интеллекта. Фото: Samsung

Отдельный акцент — Vision AI Companion (VAC) как "компаньон" для развлечений: он должен расширять взаимодействие с телевизором и подстраивать опыт просмотра.

Samsung представила "компаньона" для развлечений — Vision AI Companion (VAC). Фото: Samsung

Для спорта Samsung заявила AI Soccer Mode Pro (подстройка картинки и звука "под стадион"), а AI Sound Controller Pro позволяет отдельно поднимать/уменьшать громкость толпы, комментаторов или фоновой музыки. Голосовые запросы поддерживают телевизоры с VAC в разных линейках — Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED и UHD TV.

Для линейки ТВ 2026 года Samsung заявила о поддержке HDR10+ ADVANCED (повышенная яркость, оптимизация по жанрам, интеллектуальное сглаживание движения, улучшенное локальное тоновое отображение и игровой опыт) и отметила, что компания будет первой, кто запускает эту технологию в своих телевизорах 2026 года. Также во всех телевизорах этого года заявлено Eclipsa Audio — новую систему пространственного звука.

Samsung также показала обновленный портативный проектор The Freestyle+, который работает на базе VAC.

Обновленный портативный проектор Samsung Freestyle+ работает на базе ИИ. Фото: Samsung

Он предназначен для гибкого просмотра контента не только на стенах и потолке, но и на неровных поверхностях — например, на углах комнаты или шторах.

Проектор Samsung Freestyle+ подходит для просмотра контента на любых поверхностях. Фото: Samsung

Samsung отдельно упомянула, что уже 11 лет подряд удерживает лидерство на мировом рынке саундбаров и на CES 2026 показала две новые Wi-Fi колонки — Music Studio 5 и Music Studio 7.

Новое поколение Wi-Fi-колонок Samsung. Фото: Samsung

Компания позиционирует их как расширение своей интегрированной аудиоэкосистемы: модели должны поддерживать более широкий диапазон комбинаций звуковых систем, усиливать аудиовизуальный опыт и одновременно дополнять интерьер.

Обе колонки получили классический дизайн с "точкой", созданный дизайнером Эрваном Буруллеком. Samsung объясняет, что этот элемент вдохновлен универсальным символом в музыке и искусстве и опирается на фирменный подход бренда к дизайну.

Совершенствование "домашних" ИИ-функций

Далее Samsung показала, как ИИ-функции "переезжают" в дом через SmartThings и технику Bespoke AI: компания сообщила, что по состоянию на декабрь 2025 года сервисом пользуются более 430 млн человек, а Family Hub в холодильниках получает обновление AI Vision, созданное с Google Gemini, чтобы лучше распознавать продукты и упрощать планирование питания.

Samsung усовершенствовала ИИ-функции своих сервисов. Фото: Samsung

Отдельный блок был об "уходе" и безопасности: Samsung описала курс на проактивные подсказки по здоровью (сон/активность/питание) в рамках экосистемы устройств, а также отметила роль Knox и Knox Matrix для защиты данных в такой "гиперперсонализированной" модели.

Samsung вывела Spatial Signage в "предпринимательские" дисплеи

Параллельно с The First Look Samsung отдельно объявила о Spatial Signage — 3D-вывеске без очков, которую отметили в программе CES Innovation Awards 2026.

Награда Samsung в категории "Предпринимательские технологии" на CES 2026. Фото: Samsung

Для компании это первое признание именно в категории "Предпринимательские технологии" и совпадает с дебютом коммерческих дисплеев Samsung на выставке.

Spatial Signage позиционируют как способ "оживить" 2D-контент за счет многомерной глубины — дисплей имеет тонкий профиль 52 мм и диагональ 85 дюймов, а встроенный Samsung VXT позволяет удаленно развертывать контент в торговых пространствах.