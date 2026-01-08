Відео
Samsung вразила CES 2026 ігровими 6K 3D-моніторами

Samsung вразила CES 2026 ігровими 6K 3D-моніторами

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 19:33
Samsung на CES 2026 представила революційний 3D-монітор у 6К та телевізори зі ШІ
Samsung на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі. Фото: Samsung

На презентації The First Look, що була відкритою для відвідувачів з 4 по 7 січня, у рамках щорічної виставки CES 2026 Samsung показала, як бачить "ШІ-компаньйона для вашого життя" — штучний інтелект як основу для ТВ, моніторів, побутової техніки й сервісів. Найгучніший акцент у візуальному напрямі цього року — нова лінійка ігрових моніторів Odyssey, яку компанія привезла до Лас-Вегаса разом із демонстрацією 6K 3D без окулярів.

Нове покоління ігрових моніторів Odyssey з 3D без окулярів та лінійка телевізорів

Samsung представила найпросунутішу лінійку Odyssey: одразу п'ять нових моделей, які мають підняти планку роздільної здатності, частоти оновлення та "занурення" для геймерів і створювачів контенту. Флагманом назвали Odyssey G9 із 6K 3D, а також анонсували Odyssey G6 наступного покоління й три нові моделі Odyssey G8.

Реклама
Читайте також:
null
Samsung представила нову лінійку ігрових моніторів Odyssey. Фото: Samsung

Окремо на стенді відвідувачам давали спробувати Odyssey 3D 32" (G90XH6K) — 6K 3D-монітор без окулярів, під який заявлено близько 60 ігор у 3D (серед яких The First Berserker: Khazan, Stellar Blade, Lies of P: Overture).

null
Samsung представила перший у світі ігровий 6K 3D-монітор. Фото: Samsung

Один із гостей виставки після тесту описав відчуття як "абсолютно нові й дуже імерсивні", окремо відзначивши, що 3D без окулярів справляє найбільше враження.

Під ці дисплейні новинки Samsung також підкреслила роль Tizen: компанія обіцяє сім років оновлень ОС, щоб телевізори "еволюціонували" вже після покупки.

130-дюймовий Micro RGB став центральним експонатом лінійки дисплеїв.

null
130-дюймовий Micro RGB-дисплей. Фото: Samsung

Samsung підкреслює новий підхід до кольору: за картинку відповідає мікроджерело світла RGB, де кожен мікроскопічний червоний, зелений і синій діод світиться незалежно, а Micro RGB AI Engine Pro керує RGB-тонами для максимально яскравого зображення в кожній сцені. Дизайн Timeless Frame мінімізує відволікання й робить картинку головним елементом.

null
130-дюймовий Micro RGB-дисплей з підтримкою штучного інтелекту. Фото: Samsung

Окремий акцент — Vision AI Companion (VAC) як "компаньйон" для розваг: він має розширювати взаємодію з телевізором і підлаштовувати досвід перегляду.

null
Samsung представила "компаньйона" для розваг — Vision AI Companion (VAC). Фото: Samsung

Для спорту Samsung заявила AI Soccer Mode Pro (підлаштування картинки й звуку "під стадіон"), а AI Sound Controller Pro дозволяє окремо підіймати/зменшувати гучність натовпу, коментаторів або фонової музики. Голосові запити підтримують телевізори з VAC у різних лінійках — Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED та UHD TV.

Для лінійки ТВ 2026 року Samsung заявила про підтримку HDR10+ ADVANCED (підвищена яскравість, оптимізація за жанрами, інтелектуальне згладжування руху, покращене локальне тонове відображення та ігровий досвід) і наголосила, що компанія буде першою, хто запускає цю технологію у своїх телевізорах 2026 року. Також у всіх телевізорах цього року заявлено Eclipsa Audio — нову систему просторового звуку.

Samsung також показала оновлений портативний проєктор The Freestyle+, який працює на базі VAC.

null
Оновлений портативний проєктор Samsung Freestyle+ працює на базі ШІ. Фото: Samsung

Він призначений для гнучкого перегляду контенту не лише на стінах і стелі, а й на нерівних поверхнях — наприклад, на кутах кімнати або шторах.

null
Проєктор Samsung Freestyle+ підходить для перегляду контенту на будь-яких поверхнях. Фото: Samsung

Samsung окремо згадала, що вже 11 років поспіль утримує лідерство на світовому ринку саундбарів і на CES 2026 показала дві нові Wi-Fi колонки — Music Studio 5 і Music Studio 7.

null
Нове покоління Wi-Fi-колонок Samsung. Фото: Samsung

Компанія позиціює їх як розширення своєї інтегрованої аудіоекосистеми: моделі мають підтримувати ширший діапазон комбінацій звукових систем, підсилювати аудіовізуальний досвід і водночас доповнювати інтер'єр.

Обидві колонки отримали класичний дизайн із "крапкою", створений дизайнером Ерваном Буруллеком. Samsung пояснює, що цей елемент натхнений універсальним символом у музиці та мистецтві й спирається на фірмовий підхід бренду до дизайну.

Вдосконалення "домашніх" ШІ-функцій

Далі Samsung показала, як ШІ-функції "переїжджають" у дім через SmartThings і техніку Bespoke AI: компанія повідомила, що станом на грудень 2025 року сервісом користуються понад 430 млн людей, а Family Hub у холодильниках отримує оновлення AI Vision, створене з Google Gemini, щоб краще розпізнавати продукти й спрощувати планування харчування.

null
Samsung вдосконалила ШІ-функції своїх сервісів. Фото: Samsung

Окремий блок був про "догляд" і безпеку: Samsung описала курс на проактивні підказки щодо здоров'я (сон/активність/харчування) в межах екосистеми пристроїв, а також наголосила на ролі Knox і Knox Matrix для захисту даних у такій "гіперперсоналізованій" моделі.

Samsung вивела Spatial Signage в "підприємницькі" дисплеї

Паралельно з The First Look Samsung окремо оголосила про Spatial Signage — 3D-вивіску без окулярів, яку відзначили в програмі CES Innovation Awards 2026.

null
Нагорода Samsung у категорії "Підприємницькі технології" на CES 2026. Фото: Samsung

Для компанії це перше визнання саме в категорії "Підприємницькі технології" і збігається з дебютом комерційних дисплеїв Samsung на виставці.

Spatial Signage позиціюють як спосіб "оживити" 2D-контент шляхом багатовимірної глибини — дисплей має тонкий профіль 52 мм і діагональ 85 дюймів, а вбудований Samsung VXT дозволяє віддалено розгортати контент у торгових просторах.

Автор:
Володимир Мололкін
Автор:
Володимир Мололкін
