Сексуальное насилие от российских военных: почему важно вовремя обратиться к психологу

Жертва насилия. Фото иллюстративное: google

По состоянию на сентябрь 2023 года Офисом Генерального прокурора зафиксировано 235 фактов сексуального насилия, совершенного российскими оккупантами. Эти военные преступления больше всего умалчиваются. В том числе и по нежеланию пострадавших сообщать о пережитом. Поэтому настоящие цифры могут быть гораздо больше.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Причина сексуального насилия

Сексуальное насилие, связанное с конфликтом (СНПК) — одна из тактик, с помощью которой враг вселяет страх и наносит продолжительную травму не только отдельному человеку, но и следующим поколениям.

"Речь идет не о наслаждении или удовлетворении своих потребностей. Речь идет о надругательстве над человеком, его физическом и моральном уничтожении. Поэтому возраст пострадавших разный", — говорит Ирина Диденко, глава специализированного управления по организации расследования СНПК Офиса Генерального прокурора.

Важно понимать, что прошедшие через такой травмирующий опыт часто пытаются как можно больше дистанцироваться от него. Болезненные воспоминания вызывают эмоциональное страдание. Человек переживает стыд и может винить себя в случившемся. Он может принять решение никому об этом не рассказывать, более того, не давать никаких показаний и не обсуждать ни с кем ужасное прошлое.

Однако справиться с такой травмой самостоятельно невозможно!

Посттравматические расстройства

"Травматический опыт, как зимняя ледяная лава, сносит с ног и кажется, что справиться невозможно. Навязчивые мысли и переживания возвращаются снова и снова. Так можно ли это изменить? Существует ли жизнь после травмы сексуального насилия? Ответ — да! Психологическая помощь дает надежду на лучшее завтра, возможность продлевать полноценную жизнь", — утверждает Анна Грубая, психотерапевт проекта GIDNA от фонда Future For Ukraine.

Посттравматические расстройства имеют несколько этапов развития:

Острая стрессовая реакция — от 0 до 3 дней. Острое стрессовое расстройство — от 3 дней до 1 месяца. ПТСР — от 1 месяца до нескольких лет. Хроническое изменение личности (от нескольких лет и больше).

Почему важно обратиться за помощью к специалисту

Специалисты отмечают, что спонтанное выздоровление может произойти на любом этапе, кроме хронического изменения личности. Вот почему важно вовремя обратиться к психотерапевту.

"Терапевтическое вмешательство важно на любом из этапов. Справиться с травмой сексуального насилия самостоятельно невозможно, поэтому очень важно обращаться к психологу за помощью! Очень важно наблюдать за собой, прислушиваться, ведь именно вы знаете и понимаете, что с вами происходит, что изменилось, — так вы можете дать оценку тому, справляетесь ли вы", — говорит Анна Грубая.

Важно также понимание того, что тело и разум — едины. Наше тело хранит воспоминания о опыте.

"Нервная система передает соматические воспоминания о травме от мозга ко всем частям тела. Когда воспоминания о травме сохраняются на уровне чувств, это может запускать повторные переживания. Каждая эмоция ощущается по-разному внутри организма", — отмечает психотерапевт проекта GIDNA.

Если некоторые симптомы психотравмы возвращаются важно:

Признайте то, что вы чувствуете. Разрешили этим симптомам быть (не прятать их и не подавлять). Обращать внимание на мысли, возникающие при ощущении боли в теле при воспоминаниях: мысль запускает переживания (эмоции), а эмоции – действие. Эти мысли следует пропустить через условное "сито", не являются ли они деструктивными и не являются ли устаревшими, но передают лишь воспоминания прошлого. Это следует делать вместе с психологом. Наблюдать за тем, что чувствуете, снова и снова. Проработать травму вместе с психологом, работающим по методу EMDR.

О проекте GIDNA

Проект GIDNA, основанный благотворительным фондом Future For Ukraine, оказывает безвозмездную и анонимную психологическую помощь украинским женщинам, пережившим сексуальное насилие от российских военных или ставших его свидетелями.

Программа GIDNA рассчитана на помощь в короткие сроки — 10 онлайн-сессий от профессиональных психотерапевтов, имеющих специализацию именно в работе с травмой насилия. Каждая из них прошла обучение от нашего партнера, Израильской коалиции травмы (ИТС), занимающейся психосоциальной поддержкой населения во время разного рода катастроф.

Психотерапевты проекта GIDNA также регулярно проходят супервизии у коллег по ИТС, что является залогом качественной помощи при работе с травмами такого характера.

Как обратиться за помощью

Если вы стали свидетелем или испытали сексуальное насилие со стороны российских военных, заполните анкету на сайте или обратитесь по телефону +38(050)9098881 с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Мы гарантируем анонимность каждого обращения!

Как это работает?

Заполняй форму. Выбирай психотерапевтку, с которой ты хотела бы пройти курс, и время онлайн-консультации в ее расписании. Письмо с расписанием и регламентом консультаций вы получите на почту сразу после заполнения формы. Получите e-mail со ссылкой на запланированную встречу в Google Meet. На встрече говори обо всем, что беспокоит. Это надежно. Мы знаем, как помочь. Назначай непосредственно с психотерапевтом свою последующую онлайн-консультацию в удобное для себя время.

По данным Офиса Генерального прокурора Украины, сейчас зафиксировано наибольшее количество случаев сексуального насилия в Херсонской области — 72, в Киевской области — 52, в Донецкой области — 55, в Харьковской области — 21, в Запорожской области — 15, в Черниговской области — 6, в Луганской области — 3, в Николаевской области — 9, в Сумской области — 2. Из 235 зафиксированных фактов сексуального насилия раскрыто 66 случаев.