Сексуальне насильство від російських військових: чому важливо вчасно звернутися до психолога

Жертва насильства. Фото ілюстративне: google

Станом на вересень 2023 року, Офісом Генерального прокурора зафіксовано 235 фактів сексуального насильства, вчиненого російськими окупантами. Ці воєнні злочини наразі найбільше замовчуються. Зокрема й через небажання постраждалих повідомляти про пережите. Тому справжні цифри можуть бути набагато більшими.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Причина сексуального насильства

Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК) — одна з тактик, за допомогою якої ворог вселяє страх і завдає тривалої травми не лише окремій людині, але й наступним поколінням.

"Мова йде не про насолоду чи задоволення своїх потреб. Йдеться про наругу над людиною, її фізичне і моральне знищення. Тому вік постраждалих різний", — каже Ірина Діденко, очільниця спеціалізованого управління з організації розслідування СНПК Офісу Генерального прокурора.

Важливо розуміти, що ті, хто пройшов через такий травмуючий досвід, часто намагаються якомога більше дистанціюватися від нього. Болючі спогади викликають емоційне страждання. Людина переживає сором і може звинувачувати себе в тому, що сталося. Вона може прийняти рішення нікому про це не розповідати, ба більше, не давати жодних свідчень і не обговорювати ні з ким жахливе минуле.

Однак впоратися з такою травмою самотужки неможливо!

Посттравматичні розлади

"Травматичний досвід, наче зимова крижана лава, зносить з ніг і здається, що впоратися неможливо. Нав’язливі думки та переживання повертаються знову і знову. Та чи можна це змінити? Чи існує життя після травми сексуального насильства? Відповідь — так! Надання професійної психологічної допомоги дає надію на краще завтра, можливість продовжувати повноцінне життя", — стверджує Анна Грубая, психотерапевтка проєкту GIDNA від фонду Future For Ukraine.

Посттравматичні розлади мають кілька етапів розвитку:

Гостра стресова реакція – від 0 до 3 днів. Гострий стресовий розлад – від 3 днів до 1 місяця. ПТСР – від 1 місяця до кількох років. Хронічна зміна особистості (від декількох років і більше).

Чому важливо звернутись за допомогою до спеціаліста

Спеціалісти наголошують, що спонтанне одужання може відбутися на будь-якому етапі, окрім хронічної зміни особистості. Ось чому важливо вчасно звернутися до психотерапевта.

"Терапевтичне втручання важливе на будь-якому з етапів. Упоратися з травмою сексуального насильства самотужки неможливо, тому дуже важливо звертатися до психолога по допомогу! Дуже важливо спостерігати за собою, прислухатись, адже саме ви знаєте та розумієте, що з вами відбувається, що змінилось, — так ви можете дати оцінку тому, чи ви справляєтесь", — говорить Анна Грубая.

Важливим також є розуміння того, що тіло і розум — єдині. Наше тіло зберігає спогади про травматичний досвід.

"Нервова система передає соматичні спогади про травму від мозку до всіх частин тіла. Коли спогади про травму зберігаються на рівні почуттів, це може запускати повторні переживання. Кожна емоція відчувається по-різному всередині організму", — зазначає психотерапевтка проєкту GIDNA.

Якщо деякі симптоми психотравми повертаються важливо:

Визнавати те, що ви відчуваєте. Дозволили цим симптомам бути (не ховати їх і не придушувати). Звертати увагу на думки, що виникають при відчутті болю у тілі при спогадах: думка запускає переживання (емоції), а емоції – дію. Ці думки варто пропустити через умовне "сито", чи не є вони деструктивними і чи не є застарілими, але передають лише спогади минулого. Це варто робити разом із психологом. Спостерігати за тим, що відчуваєте, знову і знову. Пропрацювати травму разом з психологом, який працює за методом EMDR.

Про проєкт GIDNA

Проєкт GIDNA, заснований благодійним фондом Future For Ukraine, надає безоплатну та анонімну психологічну допомогу українським жінкам, які пережили сексуальне насильство від російських військових або стали його свідками.

Програма GIDNA розрахована на допомогу за короткий термін — 10 онлайн-сесій від професійних психотерапевток, які мають спеціалізацію саме у роботі з травмою насильства. Кожна з них пройшла навчання від нашого партнера, Ізраїльської коаліції травми (ІТС), яка займається психосоціальною підтримкою населення під час різного роду катастроф.

Психотерапевтки проєкту GIDNA також регулярно проходять супервізії у колег з ІТС, що є запорукою якісної допомоги під час роботи з травмами такого характеру.

Як звернутися за допомогою

Якщо ви стали свідком або пережили сексуальне насильство з боку російських військових, заповніть анкету на сайті або зверніться за телефоном +38(050)9098881 з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 19:00. Ми гарантуємо анонімність кожного звернення!

Як це працює?

Заповнюй форму. Обирай психотерапевтку, з якою ти б хотіла пройти курс, та час онлайн-консультації у її розкладі. Лист з розкладом та регламентом консультацій ти отримаєш на пошту одразу після заповнення форми. Отримай e-mail з посиланням на заплановану зустріч у Google Meet. На зустрічі говори про все, що турбує. Це надійно. Ми знаємо, як допомогти. Призначай безпосередньо з психотерапевтом свою наступну онлайн-консультацію у зручний для себе час.

За даними Офісу Генерального прокурора України, наразі зафіксована найбільша кількість випадків сексуального насильства у Херсонській області – 72, у Київській області – 52, у Донецькій області – 55, у Харківській області – 21, у Запорізькій області – 15, у Чернігівській області – 6 , у Луганській області – 3, у Миколаївській області – 9, у Сумській області – 2. Із 235 зафіксованих фактів сексуального насильства розкрито 66 випадків.