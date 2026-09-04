18 сентября 2026 года в Киеве состоится SEPTEMBER FEST — крупнейший в Украине урбанистический фестиваль, посвященный развитию городов, современной архитектуре, девелопменту, дизайну, культуре и качеству городской жизни.

SEPTEMBER FEST соберет более 150 спикеров в Киеве
18 сентября 2026 года в Киеве состоится SEPTEMBER FEST — масштабный урбанистический фестиваль, который объединит представителей сферы девелопмента, архитектуры, дизайна, инвестиций и городского развития. Мероприятие соберет более 150 спикеров и свыше 5 000 гостей, которые обсудят, какими должны быть украинские города в условиях войны и послевоенного восстановления.
Фестиваль станет площадкой для профессионального диалога между ведущими представителями строительной и девелоперской отраслей, архитекторами, дизайнерами, инвесторами и международными экспертами. В центре внимания — практические решения для развития городов, восстановления пространств и формирования качественной городской среды.
Организатором SEPTEMBER FEST выступает медиагруппа DMNTR, генеральный спонсор — A Development.
Строить будущее украинских городов
Главная тема фестиваля — "Строить будущее: девелопмент в условиях войны". Участники будут обсуждать вызовы, стоящие сегодня перед строительной отраслью, а также новые возможности для развития украинских городов.
Среди ключевых вопросов — девелопмент во время войны, восстановление и ревитализация заброшенных территорий, кадровый дефицит в строительстве, цифровизация отрасли, энергонезависимость, инвестиционная привлекательность регионов и архитектура будущего.
Среди заявленных украинских спикеров:
- Алексей Баранов — основатель и CEO A Development;
- Роман Давимука — экс-CEO инвестиционно-девелоперской компании Avalon;
- Андрей Вавриш — основатель и генеральный директор SAGA Development;
- Василий Хмельницкий — предприниматель, инвестор, основатель инновационного парка Unit.City;
- Игорь Гуда — основатель и председатель совета директоров компании "Креатор-Буд";
- Анна Лаевская — генеральный директор Sigma+;
- Александр Рябчун — основатель первой сети доходных домов 450.group;
- Марк Марченко — генеральный директор Sensar Development;
- Андрей Длигач — основатель и председатель Advanter Group;
- Андрей Войтко — генеральный директор и основатель AVG Group;
- Борис Цомая — маркетинг-директор РИЭЛ;
- Алена Пискунова — коммерческий директор DIM Group;
- Марина Соловьева — директор Департамента охраны культурного наследия КГГА;
- Андрей Пашенько — архитектор, основатель творческой архитектурной мастерской A. Pashenko Architects.
К программе также присоединятся руководители ведущих девелоперских компаний, архитектурных бюро и инвестиционных структур.
Международную экспертную составляющую представят:
- Христос Пассас — директор по дизайну архитектурного бюро Zaha Hadid Architects в Лондоне;
- Росс Ловегроув — британский промышленный дизайнер;
- Константин Грчич — немецкий промышленный дизайнер из Берлина.
Основные темы SEPTEMBER FEST
Программа охватит сразу несколько направлений, связанных с развитием современного города:
- строительство и девелопмент в условиях войны;
- реставрация и ревитализация заброшенных пространств;
- кадровый дефицит в строительной отрасли;
- дизайн как инструмент маркетинга и создания добавленной стоимости недвижимости;
- вызовы и видение будущей архитектуры от Zaha Hadid Architects;
- концепция города устойчивого развития;
- развитие городов и цифровизация строительства;
- BIM и "Дія.Будівництво";
- энергонезависимый девелопмент;
- инвестиционная привлекательность украинских регионов.
Отдельный блок будет посвящен дизайну интерьера и предметному дизайну. Эксперты будут говорить о влиянии искусственного интеллекта, украинском предметном дизайне, личном бренде дизайнера и роли цвета в пространстве.
Презентация фестиваля состоялась в «Интерфакс-Украина»
Накануне фестиваля медиагруппа DMNTR совместно с генеральным партнером A Development в лице Алексея Баранова провела официальную пресс-конференцию в "Интерфакс-Украина".
Встреча была посвящена теме «Строить будущее: Development в условиях войны» и анонсу SEPTEMBER FEST.
Модератором пресс-конференции выступил Влад Михайленко, адвокат и депутат Киевсовета VII–VIII созывов.
В дискуссии приняли участие:
- Алексей Баранов — основатель и CEO A Development;
- Виталий Боруль — генеральный директор Credo Development;
- Андрей Пашенько — архитектор, основатель студии A. Pashenko Architects;
- Юлия Полюхович — главный архитектор проектов A Development.
В ходе встречи эксперты обсудили вызовы для девелопмента в условиях войны и необходимость уже сегодня формировать видение будущего украинских городов.
A-STATION станет площадкой фестиваля
SEPTEMBER FEST пройдет в формате VIP Open Air на территории открытого пространства A-STATION в Киеве.
Локация расположена возле станции метро «Арсенальная», главный вход — через Никольские ворота.
Пространство фестиваля будет включать профессиональную сцену, четыре параллельных тематических зала, выставочные зоны и вечернюю программу.
В целом мероприятие продлится с 11:00 до 21:00. После завершения профессиональной части гостей ждут музыкальный вечер, нетворкинг и джазовая программа.
Когда состоится SEPTEMBER FEST
- Дата: 18 сентября 2026 года
- Время: 11:00–21:00
- Место: Киев, A-STATION, станция метро "Арсенальная", вход через Никольские ворота
- Формат: VIP Open Air
- Масштаб: более 5 000 гостей и более 150 спикеров
- Организатор: медиагруппа DMNTR
- Генеральный спонсор: A Development
Регистрация на SEPTEMBER FEST: ubc-ua.info/september-fest
Контакты для СМИ и вопросов:
077 777 2547 | 044 461 91 28
Присоединяйтесь к формированию будущего украинских городов!
https://ubc-ua.info/september-fest