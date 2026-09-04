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Главная Актуально SEPTEMBER FEST соберет более 150 спикеров в Киеве

SEPTEMBER FEST соберет более 150 спикеров в Киеве

Ua ru
4 сентября 2026 13:11
18 сентября 2026 года в Киеве состоится SEPTEMBER FEST — крупнейший в Украине урбанистический фестиваль, посвященный развитию городов, современной архитектуре, девелопменту, дизайну, культуре и качеству городской жизни.
Анонс фестиваля. Фото: SEPTEMBER FEST

18 сентября 2026 года в Киеве состоится SEPTEMBER FEST — масштабный урбанистический фестиваль, который объединит представителей сферы девелопмента, архитектуры, дизайна, инвестиций и городского развития. Мероприятие соберет более 150 спикеров и свыше 5 000 гостей, которые обсудят, какими должны быть украинские города в условиях войны и послевоенного восстановления.

Фестиваль станет площадкой для профессионального диалога между ведущими представителями строительной и девелоперской отраслей, архитекторами, дизайнерами, инвесторами и международными экспертами. В центре внимания — практические решения для развития городов, восстановления пространств и формирования качественной городской среды.

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Организатором SEPTEMBER FEST выступает медиагруппа DMNTR, генеральный спонсор — A Development.

Строить будущее украинских городов

Главная тема фестиваля — "Строить будущее: девелопмент в условиях войны". Участники будут обсуждать вызовы, стоящие сегодня перед строительной отраслью, а также новые возможности для развития украинских городов.

Среди ключевых вопросов — девелопмент во время войны, восстановление и ревитализация заброшенных территорий, кадровый дефицит в строительстве, цифровизация отрасли, энергонезависимость, инвестиционная привлекательность регионов и архитектура будущего.

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Среди заявленных украинских спикеров:

  • Алексей Баранов — основатель и CEO A Development;
  • Роман Давимука — экс-CEO инвестиционно-девелоперской компании Avalon;
  • Андрей Вавриш — основатель и генеральный директор SAGA Development;
  • Василий Хмельницкий — предприниматель, инвестор, основатель инновационного парка Unit.City;
  • Игорь Гуда — основатель и председатель совета директоров компании "Креатор-Буд";
  • Анна Лаевская — генеральный директор Sigma+;
  • Александр Рябчун — основатель первой сети доходных домов 450.group;
  • Марк Марченко — генеральный директор Sensar Development;
  • Андрей Длигач — основатель и председатель Advanter Group;
  • Андрей Войтко — генеральный директор и основатель AVG Group;
  • Борис Цомая — маркетинг-директор РИЭЛ;
  • Алена Пискунова — коммерческий директор DIM Group;
  • Марина Соловьева — директор Департамента охраны культурного наследия КГГА;
  • Андрей Пашенько — архитектор, основатель творческой архитектурной мастерской A. Pashenko Architects.

К программе также присоединятся руководители ведущих девелоперских компаний, архитектурных бюро и инвестиционных структур.

Международную экспертную составляющую представят:

  • Христос Пассас — директор по дизайну архитектурного бюро Zaha Hadid Architects в Лондоне;
  • Росс Ловегроув — британский промышленный дизайнер;
  • Константин Грчич — немецкий промышленный дизайнер из Берлина.

Основные темы SEPTEMBER FEST

Программа охватит сразу несколько направлений, связанных с развитием современного города:

  • строительство и девелопмент в условиях войны;
  • реставрация и ревитализация заброшенных пространств;
  • кадровый дефицит в строительной отрасли;
  • дизайн как инструмент маркетинга и создания добавленной стоимости недвижимости;
  • вызовы и видение будущей архитектуры от Zaha Hadid Architects;
  • концепция города устойчивого развития;
  • развитие городов и цифровизация строительства;
  • BIM и "Дія.Будівництво";
  • энергонезависимый девелопмент;
  • инвестиционная привлекательность украинских регионов.

Отдельный блок будет посвящен дизайну интерьера и предметному дизайну. Эксперты будут говорить о влиянии искусственного интеллекта, украинском предметном дизайне, личном бренде дизайнера и роли цвета в пространстве.

Презентация фестиваля состоялась в «Интерфакс-Украина»

Накануне фестиваля медиагруппа DMNTR совместно с генеральным партнером A Development в лице Алексея Баранова провела официальную пресс-конференцию в "Интерфакс-Украина".

генеральний партнер A Development Олексій Баранов
Алексей Баранов — генеральный партнер A Development. Фото: DMNTR

Встреча была посвящена теме «Строить будущее: Development в условиях войны» и анонсу SEPTEMBER FEST.

Модератором пресс-конференции выступил Влад Михайленко, адвокат и депутат Киевсовета VII–VIII созывов.

Влад Михайленко, адвокат і депутат Київради VII–VIII скликань
Влад Михайленко — адвокат и депутат Киевсовета VII–VIII созывов. Фото: DMNTR

В дискуссии приняли участие:

  • Алексей Баранов — основатель и CEO A Development;
  • Виталий Боруль — генеральный директор Credo Development;
  • Андрей Пашенько — архитектор, основатель студии A. Pashenko Architects;
  • Юлия Полюхович — главный архитектор проектов A Development.
Віталій Боруль
Виталий Боруль — генеральный директор Credo Development. Фото: DMNTR

В ходе встречи эксперты обсудили вызовы для девелопмента в условиях войны и необходимость уже сегодня формировать видение будущего украинских городов.

A-STATION станет площадкой фестиваля

SEPTEMBER FEST пройдет в формате VIP Open Air на территории открытого пространства A-STATION в Киеве.

Локация расположена возле станции метро «Арсенальная», главный вход — через Никольские ворота.

Пространство фестиваля будет включать профессиональную сцену, четыре параллельных тематических зала, выставочные зоны и вечернюю программу.

В целом мероприятие продлится с 11:00 до 21:00. После завершения профессиональной части гостей ждут музыкальный вечер, нетворкинг и джазовая программа.

Когда состоится SEPTEMBER FEST

  • Дата: 18 сентября 2026 года
  • Время: 11:00–21:00
  • Место: Киев, A-STATION, станция метро "Арсенальная", вход через Никольские ворота
  • Формат: VIP Open Air
  • Масштаб: более 5 000 гостей и более 150 спикеров
  • Организатор: медиагруппа DMNTR
  • Генеральный спонсор: A Development

Регистрация на SEPTEMBER FEST: ubc-ua.info/september-fest

Контакты для СМИ и вопросов:

077 777 2547 | 044 461 91 28

Присоединяйтесь к формированию будущего украинских городов!

https://ubc-ua.info/september-fest

фестиваль культура Дизайн архитектура цифровизация
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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