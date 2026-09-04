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Головна Актуально SEPTEMBER FEST збере понад 150 спікерів у Києві

SEPTEMBER FEST збере понад 150 спікерів у Києві

Ua ru
4 вересня 2026 13:11
18 вересня 2026 року в Києві відбудеться SEPTEMBER FEST — найбільший в Україні урбаністичний фестиваль, присвячений розвитку міст, сучасній архітектурі, девелопменту, дизайну, культурі та якості міського життя.
Анонс фестивалю. Фото: SEPTEMBER FEST

18 вересня 2026 року в Києві відбудеться SEPTEMBER FEST — масштабний урбаністичний фестиваль, який об’єднає представників девелопменту, архітектури, дизайну, інвестицій та міського розвитку. Подія збере понад 150 спікерів і понад 5 000 гостей, які обговорять, якими мають бути українські міста в умовах війни та післявоєнного відновлення.

Фестиваль стане майданчиком для професійного діалогу між провідними представниками будівельної та девелоперської галузей, архітекторами, дизайнерами, інвесторами й міжнародними експертами. У центрі уваги — практичні рішення для розвитку міст, відновлення просторів і формування якісного міського середовища.

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Організатором SEPTEMBER FEST виступає медіагрупа DMNTR, генеральний спонсор — A Development.

Будувати майбутнє українських міст

Головна тема фестивалю — "Будувати майбутнє: девелопмент в умовах війни". Учасники говоритимуть про виклики, які сьогодні стоять перед будівельною галуззю, а також про нові можливості для розвитку українських міст.

Серед ключових питань — девелопмент під час війни, відновлення та ревіталізація занедбаних територій, кадровий дефіцит у будівництві, цифровізація галузі, енергонезалежність, інвестиційна привабливість регіонів та архітектура майбутнього.

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Серед заявлених українських спікерів:

  • Олексій Баранов — засновник та CEO A Development;
  • Роман Давимука — екс-CEO інвестиційно-девелоперської компанії Avalon;
  • Андрій Вавриш — засновник та CEO SAGA Development;
  • Василь Хмельницький — підприємець, інвестор, засновник інноваційного парку Unit.City;
  • Ігор Гуда — засновник та голова ради директорів компанії "Креатор-Буд";
  • Анна Лаєвська — CEO Sigma+;
  • Олександр Рябчун — засновник першої мережі прибуткових будинків 450.group;
  • Марк Марченко — CEO Sensar Development;
  • Андрій Длігач — засновник і голова Advanter Group;
  • Андрій Войтко — CEO та засновник AVG Group;
  • Борис Цомая — маркетинг-директор РІЕЛ;
  • Альона Піскунова — комерційна директорка DIM Group;
  • Марина Соловйова — директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА;
  • Андрій Пашенько — архітектор, засновник творчої архітектурної майстерні A. Pashenko Architects.

До програми також долучаться керівники провідних девелоперських компаній, архітектурних бюро та інвестиційних структур.

Міжнародну експертну складову представлятимуть:

  • Христос Пассас — директор з дизайну архітектурного бюро Zaha Hadid Architects у Лондоні;
  • Ross Lovegrove — британський промисловий дизайнер;
  • Konstantin Grcic — німецький промисловий дизайнер із Берліна.

Основні теми SEPTEMBER FEST

Програма охопить одразу кілька напрямів, пов’язаних із розвитком сучасного міста:

  • будівництво та девелопмент в умовах війни;
  • реставрація і ревіталізація занедбаних просторів;
  • кадровий дефіцит у будівельній галузі;
  • дизайн як інструмент маркетингу та створення доданої вартості нерухомості;
  • виклики та бачення майбутньої архітектури від Zaha Hadid Architects;
  • концепція міста стійкості;
  • розвиток міст та цифровізація будівництва;
  • BIM і "Дія.Будівництво";
  • енергонезалежний девелопмент;
  • інвестиційна привабливість українських регіонів.

Окремий блок буде присвячений дизайну інтер’єру та предметному дизайну. Експерти говоритимуть про вплив штучного інтелекту, український предметний дизайн, персональний бренд дизайнера та роль кольору в просторі.

Презентація фестивалю відбулася в "Інтерфакс-Україна"

Напередодні фестивалю медіагрупа DMNTR разом із генеральним партнером A Development в особі Олексія Баранова провели офіційну пресконференцію в "Інтерфакс-Україна".

генеральний партнер A Development Олексій Баранов
Олексій Баранов — генеральний партнер A Development . Фото: DMNTR

Зустріч була присвячена темі "Будувати майбутнє: Development в умовах війни" та анонсу SEPTEMBER FEST.

Модератором пресконференції виступив Влад Михайленко, адвокат і депутат Київради VII–VIII скликань.

Влад Михайленко, адвокат і депутат Київради VII–VIII скликань
Влад Михайленко — адвокат і депутат Київради VII–VIII скликань. Фото: DMNTR

У дискусії взяли участь:

  • Олексій Баранов — засновник та CEO A Development;
  • Віталій Боруль — CEO Credo Development;
  • Андрій Пашенько — архітектор, засновник майстерні A. Pashenko Architects;
  • Юлія Полюхович — головна архітекторка проєктів A Development.
Віталій Боруль
Віталій Боруль — CEO Credo Development. Фото: DMNTR 

Під час зустрічі експерти обговорили виклики для девелопменту в умовах війни та необхідність уже сьогодні формувати бачення майбутнього українських міст.

A-STATION стане майданчиком фестивалю

SEPTEMBER FEST пройде у форматі VIP Open Air на території відкритого простору A-STATION у Києві.

Локація розташована біля станції метро "Арсенальна", головний вхід — через Микільську браму.

Простір фестивалю передбачатиме професійну сцену, чотири паралельні тематичні зали, виставкові зони та вечірню програму.

Загалом захід триватиме з 11:00 до 21:00. Після завершення професійної частини на гостей чекатимуть музичний вечір, нетворкінг і джазова програма.

Коли відбудеться SEPTEMBER FEST

  • Дата: 18 вересня 2026 року
  • Час: 11:00–21:00
  • Місце: Київ, A-STATION, станція метро "Арсенальна", вхід через Микільську браму
  • Формат: VIP Open Air
  • Масштаб: понад 5 000 гостей і понад 150 спікерів
  • Організатор: медіагрупа DMNTR
  • Генеральний спонсор: A Development

Реєстрація на SEPTEMBER FEST: ubc-ua.info/september-fest

Контакти для ЗМІ та запитань:

077 777 2547 | 044 461 91 28

Приєднуйтесь до формування майбутнього українських міст!

https://ubc-ua.info/september-fest

фестиваль культура Дизайн архітектура цифровізація
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

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