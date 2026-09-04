18 вересня 2026 року в Києві відбудеться SEPTEMBER FEST — найбільший в Україні урбаністичний фестиваль, присвячений розвитку міст, сучасній архітектурі, девелопменту, дизайну, культурі та якості міського життя.

SEPTEMBER FEST збере понад 150 спікерів у Києві
18 вересня 2026 року в Києві відбудеться SEPTEMBER FEST — масштабний урбаністичний фестиваль, який об’єднає представників девелопменту, архітектури, дизайну, інвестицій та міського розвитку. Подія збере понад 150 спікерів і понад 5 000 гостей, які обговорять, якими мають бути українські міста в умовах війни та післявоєнного відновлення.
Фестиваль стане майданчиком для професійного діалогу між провідними представниками будівельної та девелоперської галузей, архітекторами, дизайнерами, інвесторами й міжнародними експертами. У центрі уваги — практичні рішення для розвитку міст, відновлення просторів і формування якісного міського середовища.
Організатором SEPTEMBER FEST виступає медіагрупа DMNTR, генеральний спонсор — A Development.
Будувати майбутнє українських міст
Головна тема фестивалю — "Будувати майбутнє: девелопмент в умовах війни". Учасники говоритимуть про виклики, які сьогодні стоять перед будівельною галуззю, а також про нові можливості для розвитку українських міст.
Серед ключових питань — девелопмент під час війни, відновлення та ревіталізація занедбаних територій, кадровий дефіцит у будівництві, цифровізація галузі, енергонезалежність, інвестиційна привабливість регіонів та архітектура майбутнього.
Серед заявлених українських спікерів:
- Олексій Баранов — засновник та CEO A Development;
- Роман Давимука — екс-CEO інвестиційно-девелоперської компанії Avalon;
- Андрій Вавриш — засновник та CEO SAGA Development;
- Василь Хмельницький — підприємець, інвестор, засновник інноваційного парку Unit.City;
- Ігор Гуда — засновник та голова ради директорів компанії "Креатор-Буд";
- Анна Лаєвська — CEO Sigma+;
- Олександр Рябчун — засновник першої мережі прибуткових будинків 450.group;
- Марк Марченко — CEO Sensar Development;
- Андрій Длігач — засновник і голова Advanter Group;
- Андрій Войтко — CEO та засновник AVG Group;
- Борис Цомая — маркетинг-директор РІЕЛ;
- Альона Піскунова — комерційна директорка DIM Group;
- Марина Соловйова — директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА;
- Андрій Пашенько — архітектор, засновник творчої архітектурної майстерні A. Pashenko Architects.
До програми також долучаться керівники провідних девелоперських компаній, архітектурних бюро та інвестиційних структур.
Міжнародну експертну складову представлятимуть:
- Христос Пассас — директор з дизайну архітектурного бюро Zaha Hadid Architects у Лондоні;
- Ross Lovegrove — британський промисловий дизайнер;
- Konstantin Grcic — німецький промисловий дизайнер із Берліна.
Основні теми SEPTEMBER FEST
Програма охопить одразу кілька напрямів, пов’язаних із розвитком сучасного міста:
- будівництво та девелопмент в умовах війни;
- реставрація і ревіталізація занедбаних просторів;
- кадровий дефіцит у будівельній галузі;
- дизайн як інструмент маркетингу та створення доданої вартості нерухомості;
- виклики та бачення майбутньої архітектури від Zaha Hadid Architects;
- концепція міста стійкості;
- розвиток міст та цифровізація будівництва;
- BIM і "Дія.Будівництво";
- енергонезалежний девелопмент;
- інвестиційна привабливість українських регіонів.
Окремий блок буде присвячений дизайну інтер’єру та предметному дизайну. Експерти говоритимуть про вплив штучного інтелекту, український предметний дизайн, персональний бренд дизайнера та роль кольору в просторі.
Презентація фестивалю відбулася в "Інтерфакс-Україна"
Напередодні фестивалю медіагрупа DMNTR разом із генеральним партнером A Development в особі Олексія Баранова провели офіційну пресконференцію в "Інтерфакс-Україна".
Зустріч була присвячена темі "Будувати майбутнє: Development в умовах війни" та анонсу SEPTEMBER FEST.
Модератором пресконференції виступив Влад Михайленко, адвокат і депутат Київради VII–VIII скликань.
У дискусії взяли участь:
- Олексій Баранов — засновник та CEO A Development;
- Віталій Боруль — CEO Credo Development;
- Андрій Пашенько — архітектор, засновник майстерні A. Pashenko Architects;
- Юлія Полюхович — головна архітекторка проєктів A Development.
Під час зустрічі експерти обговорили виклики для девелопменту в умовах війни та необхідність уже сьогодні формувати бачення майбутнього українських міст.
A-STATION стане майданчиком фестивалю
SEPTEMBER FEST пройде у форматі VIP Open Air на території відкритого простору A-STATION у Києві.
Локація розташована біля станції метро "Арсенальна", головний вхід — через Микільську браму.
Простір фестивалю передбачатиме професійну сцену, чотири паралельні тематичні зали, виставкові зони та вечірню програму.
Загалом захід триватиме з 11:00 до 21:00. Після завершення професійної частини на гостей чекатимуть музичний вечір, нетворкінг і джазова програма.
Коли відбудеться SEPTEMBER FEST
- Дата: 18 вересня 2026 року
- Час: 11:00–21:00
- Місце: Київ, A-STATION, станція метро "Арсенальна", вхід через Микільську браму
- Формат: VIP Open Air
- Масштаб: понад 5 000 гостей і понад 150 спікерів
- Організатор: медіагрупа DMNTR
- Генеральний спонсор: A Development
Реєстрація на SEPTEMBER FEST: ubc-ua.info/september-fest
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