18 вересня 2026 року в Києві відбудеться SEPTEMBER FEST — найбільший в Україні урбаністичний фестиваль, присвячений розвитку міст, сучасній архітектурі, девелопменту, дизайну, культурі та якості міського життя.

Анонс фестивалю. Фото: SEPTEMBER FEST

18 вересня 2026 року в Києві відбудеться SEPTEMBER FEST — масштабний урбаністичний фестиваль, який об’єднає представників девелопменту, архітектури, дизайну, інвестицій та міського розвитку. Подія збере понад 150 спікерів і понад 5 000 гостей, які обговорять, якими мають бути українські міста в умовах війни та післявоєнного відновлення.

Фестиваль стане майданчиком для професійного діалогу між провідними представниками будівельної та девелоперської галузей, архітекторами, дизайнерами, інвесторами й міжнародними експертами. У центрі уваги — практичні рішення для розвитку міст, відновлення просторів і формування якісного міського середовища.

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Організатором SEPTEMBER FEST виступає медіагрупа DMNTR, генеральний спонсор — A Development.

Будувати майбутнє українських міст

Головна тема фестивалю — "Будувати майбутнє: девелопмент в умовах війни". Учасники говоритимуть про виклики, які сьогодні стоять перед будівельною галуззю, а також про нові можливості для розвитку українських міст.

Серед ключових питань — девелопмент під час війни, відновлення та ревіталізація занедбаних територій, кадровий дефіцит у будівництві, цифровізація галузі, енергонезалежність, інвестиційна привабливість регіонів та архітектура майбутнього.

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Серед заявлених українських спікерів:

Олексій Баранов — засновник та CEO A Development;

Роман Давимука — екс-CEO інвестиційно-девелоперської компанії Avalon;

Андрій Вавриш — засновник та CEO SAGA Development;

Василь Хмельницький — підприємець, інвестор, засновник інноваційного парку Unit.City;

Ігор Гуда — засновник та голова ради директорів компанії "Креатор-Буд";

Анна Лаєвська — CEO Sigma+;

Олександр Рябчун — засновник першої мережі прибуткових будинків 450.group;

Марк Марченко — CEO Sensar Development;

Андрій Длігач — засновник і голова Advanter Group;

Андрій Войтко — CEO та засновник AVG Group;

Борис Цомая — маркетинг-директор РІЕЛ;

Альона Піскунова — комерційна директорка DIM Group;

Марина Соловйова — директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА;

Андрій Пашенько — архітектор, засновник творчої архітектурної майстерні A. Pashenko Architects.

До програми також долучаться керівники провідних девелоперських компаній, архітектурних бюро та інвестиційних структур.

Міжнародну експертну складову представлятимуть:

Христос Пассас — директор з дизайну архітектурного бюро Zaha Hadid Architects у Лондоні;

Ross Lovegrove — британський промисловий дизайнер;

Konstantin Grcic — німецький промисловий дизайнер із Берліна.

Основні теми SEPTEMBER FEST

Програма охопить одразу кілька напрямів, пов’язаних із розвитком сучасного міста:

будівництво та девелопмент в умовах війни;

реставрація і ревіталізація занедбаних просторів;

кадровий дефіцит у будівельній галузі;

дизайн як інструмент маркетингу та створення доданої вартості нерухомості;

виклики та бачення майбутньої архітектури від Zaha Hadid Architects;

концепція міста стійкості;

розвиток міст та цифровізація будівництва;

BIM і "Дія.Будівництво";

енергонезалежний девелопмент;

інвестиційна привабливість українських регіонів.

Окремий блок буде присвячений дизайну інтер’єру та предметному дизайну. Експерти говоритимуть про вплив штучного інтелекту, український предметний дизайн, персональний бренд дизайнера та роль кольору в просторі.

Презентація фестивалю відбулася в "Інтерфакс-Україна"

Напередодні фестивалю медіагрупа DMNTR разом із генеральним партнером A Development в особі Олексія Баранова провели офіційну пресконференцію в "Інтерфакс-Україна".

Олексій Баранов — генеральний партнер A Development . Фото: DMNTR

Зустріч була присвячена темі "Будувати майбутнє: Development в умовах війни" та анонсу SEPTEMBER FEST.

Модератором пресконференції виступив Влад Михайленко, адвокат і депутат Київради VII–VIII скликань.

Влад Михайленко — адвокат і депутат Київради VII–VIII скликань. Фото: DMNTR

У дискусії взяли участь:

Олексій Баранов — засновник та CEO A Development;

Віталій Боруль — CEO Credo Development;

Андрій Пашенько — архітектор, засновник майстерні A. Pashenko Architects;

Юлія Полюхович — головна архітекторка проєктів A Development.

Віталій Боруль — CEO Credo Development. Фото: DMNTR

Під час зустрічі експерти обговорили виклики для девелопменту в умовах війни та необхідність уже сьогодні формувати бачення майбутнього українських міст.

A-STATION стане майданчиком фестивалю

SEPTEMBER FEST пройде у форматі VIP Open Air на території відкритого простору A-STATION у Києві.

Локація розташована біля станції метро "Арсенальна", головний вхід — через Микільську браму.

Простір фестивалю передбачатиме професійну сцену, чотири паралельні тематичні зали, виставкові зони та вечірню програму.

Загалом захід триватиме з 11:00 до 21:00. Після завершення професійної частини на гостей чекатимуть музичний вечір, нетворкінг і джазова програма.

Коли відбудеться SEPTEMBER FEST

Дата: 18 вересня 2026 року

Час: 11:00–21:00

Місце: Київ, A-STATION, станція метро "Арсенальна", вхід через Микільську браму

Формат: VIP Open Air

Масштаб: понад 5 000 гостей і понад 150 спікерів

Організатор: медіагрупа DMNTR

Генеральний спонсор: A Development

Реєстрація на SEPTEMBER FEST: ubc-ua.info/september-fest

Контакти для ЗМІ та запитань:

077 777 2547 | 044 461 91 28

Приєднуйтесь до формування майбутнього українських міст!

https://ubc-ua.info/september-fest