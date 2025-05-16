Что обязательно отведать в Sushi Master Харьков: обзор нового меню

Сет ролов. Фото: Sushi Master

Если вы думаете, что уже попробовали все в мире суши — у Sushi Master в Харькове найдется чем вас удивить. Новое меню сети будто заново переосмысливает привычные форматы японской кухни, объединяя их с уличной подачей, креативом и вниманием к деталям.

Здесь больше, чем просто роллы. Это микс из бургеров, шаурмы, ролл-догов и традиционных сетов, где каждая позиция — это отдельная гастрономическая история. Рассказываем, что стоит попробовать в первую очередь (и это не только суши Харьков).

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Суши-бургер: формат, который захочется повторить

Да, это действительно бургер, но вместо булки — прессованный рис и нори, вместо котлеты — сочная начинка из креветок или лосося. Выглядит эффектно, а вкус сбалансирован: хрустящие панко-крошки, мягкий сыр, освежающий салат айсберг и нежный авокадо. Все это удерживается в рисовом "сендвиче", который удобно есть даже без палочек.

Для тех, кто хочет пикантнее — есть острая версия с лососем, где соус чили добавляет выразительности, но не забивает вкус рыбы.

Ролл-дог: неожиданно удачный гибрид

Если вам по душе темпура, овощи и теплый ролл в новом формате — ролл-дог с креветками вам точно понравится. Это скорее street food, чем классика, но с полным сохранением японской эстетики: нежный рис, болгарский перец, сливочный соус и креветка темпура обернуты в хрустящую панировку. Удобно брать с собой и не менее вкусно в зале.

Суши-шаурма: восток и Япония в одной упаковке

Шаурма с лососем — это уже не просто новинка, а шаг к новому жанру. Внутри — ролловая начинка (рис, огурец, сыр, айсберг), снаружи — обжаренные нори, а вместо привычного чесночного соуса — унаги или чили-соус. Формат шаурмы отлично "звучит" с японскими ингредиентами, особенно если хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

"Лососевый бум": для компании или с запасом на вечер

Если вы настроены серьезно или выбираете суши на двоих — обратите внимание на сет "Лососевый бум" — это чистое удовольствие для любителей рыбы: филадельфия, двойной лосось, немного кунжута, сливочный сыр. Все гармонично и красиво подано.

И немного о важном: забота в каждой детали

Sushi Master не только радует вкусом, но и поддерживает инициативы — прямо в меню можно заметить позицию "Донат турботи". Это благотворительный сбор на психологическую поддержку детей героев. Добавляя такой пункт к заказу, вы становитесь частью важного дела — и это делает заказ еще ценнее.

Sushi Master Харьков — это уже давно не только суши. Это гастроподход, где классика и креатив уживаются в одном меню. Если хочется свежего взгляда на японскую кухню — начните с бургеров, продолжите ролл-догами, а завершите сетом. Будет вкусно, сочно и точно не скучно.