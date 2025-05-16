Що обов'язково скуштувати в Sushi Master Харків: огляд нового меню

Сет ролів. Фото: Sushi Master

Якщо ви думаєте, що вже спробували все у світі суші — у Sushi Master у Харкові знайдеться чим вас здивувати. Нове меню мережі ніби заново переосмислює звичні формати японської кухні, об'єднуючи їх із вуличним поданням, креативом і увагою до деталей.

Тут більше, ніж просто роли. Це мікс із бургерів, шаурми, рол-догів і традиційних сетів, де кожна позиція — це окрема гастрономічна історія. Розповідаємо, що варто спробувати насамперед (і це не тільки суші Харків).

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Суші-бургер: формат, який захочеться повторити

Так, це дійсно бургер, але замість булки - пресований рис і норі, замість котлети — соковита начинка з креветок або лосося. Виглядає ефектно, а смак збалансований: хрусткі панко-крихти, м'який сир, освіжаючий салат айсберг і ніжний авокадо. Усе це утримується в рисовому "сендвічі", який зручно їсти навіть без паличок.

Для тих, хто хоче пікантнішого — є гостра версія з лососем, де соус чилі додає виразності, але не забиває смак риби.

Рол-дог: несподівано вдалий гібрид

Якщо вам до душі темпура, овочі та теплий рол у новому форматі — рол-дог із креветками вам точно сподобається. Це скоріше street food, ніж класика, але з повним збереженням японської естетики: ніжний рис, болгарський перець, вершковий соус і креветка темпура загорнуті в хрустку паніровку. Зручно брати з собою і не менш смачно в залі.

Суші-шаурма: схід і Японія в одній упаковці

Шаурма з лососем — це вже не просто новинка, а крок до нового жанру. Всередині — ролова начинка (рис, огірок, сир, айсберг), зовні — обсмажені норі, а замість звичного часникового соусу — унагі або чилі-соус. Формат шаурми відмінно "звучить" з японськими інгредієнтами, особливо якщо хочеться чогось ситного, але не важкого.

"Лососевий бум": для компанії або із запасом на вечір

Якщо ви налаштовані серйозно або вибираєте суші на двох — зверніть увагу на сет "Лососевий бум" — це чисте задоволення для любителів риби: філадельфія, подвійний лосось, трохи кунжуту, вершковий сир. Усе гармонійно і красиво подано.

І трохи про важливе: турбота в кожній деталі

Sushi Master не тільки тішить смаком, а й підтримує ініціативи — прямо в меню можна помітити позицію "Донат турботи". Це благодійний збір на психологічну підтримку дітей героїв. Додаючи такий пункт до замовлення, ви стаєте частиною важливої справи — і це робить замовлення ще ціннішим.

Sushi Master Харків — це вже давно не тільки суші. Це гастропідхід, де класика і креатив уживаються в одному меню. Якщо хочеться свіжого погляду на японську кухню — почніть із бургерів, продовжите рол-догами, а завершіть сетом. Буде смачно, соковито і точно не нудно.